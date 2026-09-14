„Jucători mercenari” VIDEO: Fanii nu i-au iertat, după ultima înfrângere!  Antrenorul și directorul executiv, demiși
Fani Valencia/ Foto: IMAGO
Campionate

„Jucători mercenari” VIDEO: Fanii nu i-au iertat, după ultima înfrângere! Antrenorul și directorul executiv, demiși

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 00:36
  • Fanii Valenciei au luat foc după ultimul eșec al favoriților, 0-1 pe terenul celor de la Sevilla, în etapa #5 din La Liga.
  • La câteva ore distanță, antrenorul și directorul sportiv au fost demiși.
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Formația de pe Mestalla traversează o perioadă groaznică în acest start de sezon din Spania.

„Liliecii” au bifat a patra înfrângere consecutivă și sunt ultimii în La Liga, cu un punct obținut chiar în prima rundă, după 0-0 cu Celta Vigo.

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Fanii Valenciei și-au pierdut răbdarea: „Câini! Jucători mercenari!

După înfrângerea cu Sevilla, peste 200 de suporteri au luat cu asalt sediul clubului pentru a aștepta revenirea echipei.

În momentul în care autocarul a apărut în zonă, fanii au început să scandeze împotriva jucătorilor și a conducerii clubului și au făcut gesturi obscene.

Câini! Jucători mercenari! Fii de cățea! Corberan (n.r. Carlos, antrenorul echipei) demisionează!”, au scandat fanii, potrivit marca.com.

Poliția a fost nevoită să asigure securitatea, instituind un cordon de securitate pentru a garanta siguranța jucătorilor și a staff-ului tehnic, care părăseau complexul sportiv cu mașinile personale.

6 titluri
are Valencia în La Liga: 1941/1942, 1943/1944, 1946/1947, 1970/1971, 2001/2002, 2003/2004. A fost de două ori consecutiv finalistă în Liga Campionilor: 2000 și 2001, însă a pierdut de fiecare dată

Valencia și-a demis antrenorul și directorul sportiv

În cursul zilei de duminică, Valencia a anunțat despărțirea de Carlos Corberan, cât și de directorul executiv, Ron Gourlay.

Până la numirea unui nou antrenor, Oscar Sanchez, tehnicianul echipei de rezerve a clubului, a fost numit interimar.

De asemenea, Valencia l-a instalat în funcția de director sportiv pe Braulio Vazquez, cel care a mai ocupat acest post din 2010 până în 2013.

„Valencia CF anunță că clubul a luat decizia de a înceta relația contractuală cu directorul executiv, Ron Gourlay, precum și cu membrii echipei sale: Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora și Malek Shafei.

Această decizie reflectă intenția clubului de a începe o nouă etapă în ceea ce privește gestionarea structurii sportive și a operațiunilor fotbalistice.

Valencia CF dorește să-i mulțumească lui Ron Gourlay pentru munca depusă pe durata colaborării sale cu clubul.

În plus, Valencia CF a reziliat contractul lui Carlos Corberan și al staff-ului tehnic al echipei principale.

Corberan s-a alăturat clubului Valencia CF în decembrie 2024, cu scopul de a conduce proiectul sportiv într-o perioadă dificilă. El a reușit să redreseze situația și și-a îndeplinit atribuțiile cu profesionalism, pasiune și maximă dedicație pe parcursul a 72 de meciuri oficiale.

Clubul îi mulțumește lui și tuturor membrilor staff-ului său tehnic pentru eforturile depuse pe durata mandatului lor la cârma echipei.

Clubul va anunța în curând noua structură a operațiunilor sale fotbalistice și componența viitorului proiect sportiv.

Cu titlu provizoriu, antrenorul echipei VCF Mestalla, Oscar Sanchez, va prelua conducerea echipei principale.

Clubul dorește să transmită un mesaj de stabilitate și încredere în viitor, reafirmându-și angajamentul de a construi un proiect sportiv solid, competitiv și durabil”, a transmis Valencia pe site-ul oficial al clubului.

Pentru Valencia urmează un nou meci în deplasare. Marți, „liliecii” o vor întâlni pe Alaves, revelația acestui start de sezon.

Gruparea de pe Mendizorroza ocupă locul 3, cu 10 puncte, la cinci în spatele liderului Barcelona.

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