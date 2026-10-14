Yamal descrie fenta virală VIDEO+FOTO. Lamine vorbește de uluitorul dribling reușit în Ligă. L-a egalat pe Raphinha +7 foto
Lamine Yamal și „rabona falsă” la Galatasaray - Barcelona. Foto: Imago
Liga Campionilor

Yamal descrie fenta virală VIDEO+FOTO. Lamine vorbește de uluitorul dribling reușit în Ligă. L-a egalat pe Raphinha

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 12:31
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 12:45
  • Lamine Yamal, 19 ani, cel mai talentat jucător al lumii, l-a păcălit pe fundașul turc Elmali cu o fentă spectaculoasă la Galatasaray - Barcelona 1-4. A avut și un strop de noroc. 
  • Starul blaugrana a spus ce crede despre driblingul reușit înaintea golului de 1-3: „Aproape rabona”. Nu a centrat, doar a folosit rabona ca fentă. 
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Lamine Yamal e în mare formă la aproape două luni de la startul sezonului.

Marți seară, la Galatasaray - Barcelona 1-4, el a înclinat definitiv destinul meciului de la Istanbul, în etapa a doua a Ligii Campionilor.

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Imediat după pauză, când scorul era 1-1, extrema catalană a pasat decisiv la două goluri:

  • Minutul 50, 1-2. Centrare cu interiorul în careu, pentru finalizarea lui Fermin. 
  • Minutul 53, 1-3. Dribling irezistibil în fața lui Eren Elmali, fundașul stânga al Galatei, și assist pentru Gordon. 

Yamal nu a centrat. A folosit rabona doar ca fentă

La sfârșit, după ce a primit premiul MVP din partea comisiei tehnice UEFA, jucătorul în vârstă de 19 ani a fost întrebat de fantasticul truc de la faza de 1-3.

A simulat o rabona (centrare prin spatele piciorului de sprijin), dar nu a centrat. A folosit rabona ca fentă. Doar a stopat mingea cu stângul, a trecut dreptul peste ea, apoi a luat-o iar cu stângul, l-a depășit pe Elmali și i-a pasat lui Gordon.

Irezistibila fentă a lui Lamine Yamal la Galatasaray - Barcelona 1-4
Irezistibila fentă a lui Lamine Yamal la Galatasaray - Barcelona 1-4

Galerie foto (7 imagini)

Irezistibila fentă a lui Lamine Yamal la Galatasaray - Barcelona 1-4. Fotografii: Imago+capturi video Irezistibila fentă a lui Lamine Yamal la Galatasaray - Barcelona 1-4 Irezistibila fentă a lui Lamine Yamal la Galatasaray - Barcelona 1-4 Irezistibila fentă a lui Lamine Yamal la Galatasaray - Barcelona 1-4 Irezistibila fentă a lui Lamine Yamal la Galatasaray - Barcelona 1-4
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Lamine a avut și un strop de noroc, pentru că turcul a atins balonul, a încercat să-l trimită în corner, dar i l-a oferit înapoi ibericului.

Yamal: „Aș numi fenta aproape rabona”.

„Până la urmă, a ieșit bine. Aș numi fenta aproape rabona (n.r. sau rabona falsă). Pur și simplu, așa a ieșit pe moment. A funcționat la assistul pentru Gordon”, a spus Yamal pentru Movistar Plus.

Marca a dat și declarațiile lui Fermin și Hansi Flick despre cel mai valoros jucător al partidei.

Lamine e cel mai bun din lume, are atât de multe calități. Când are mingea, caut mereu spațiu, știu că mă vede Fermin, mijlocaș Barcelona

„Yamal a avut o repriză secundă excelentă, dominând jocul într-o manieră minunată. Îi place să joace fotbal. E special să ai un asemenea jucător, care face diferența”, a afirmat antrenorul Barcei.

Yamal are 17 goluri influențate. L-a egalat pe Raphinha

Lamine continuă să fie esențial la echipa blaugrana. A influențat al 17-lea gol în acest sezon în zece meciuri disputate în LaLiga și Champions:

  • 8 reușite. 
  • 9 assisturi. 

L-a egalat pe Raphinha, care are tot 17 goluri influențate (14 reușite, 3 pase decisive).

Yamal a venit cu mama și iubita la Istanbul

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