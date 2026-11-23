Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a bruscat și jignit un jurnalist al postului de televiziune Antena 1 în această dimineață, chiar în fața bisericii sale din Voluntari.

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Incidentul s-a petrecut după ce, cu o seară înainte, Gigi Becali l-a jignit pe jurnalistul Remus Răureanu, invitat la „Digi Sport Special”.

Vali Moraru, moderatorul emisiunii, a fost vizibil deranjat de derapajul patronului FCSB, după meciul cu FC Argeș (0-0), și i-a închis telefonul.

FOTO. Gigi Becali a bruscat și jignit un jurnalist chiar în fața bisericii sale din Voluntari

„Eu am stat și am analizat. Până pun eu mâinile în coșciug, nu mai comandă nimeni la club. Poate să vorbească și Vasile, și toți, voi jurnaliștii ăștia care vorbiți.

Nu mai există! Doar eu iau hotărâri de acum! Eu fac tot de acum încolo. De acum, nimic nu mai mișcă!”, a declarat inițial Becali, conform gsp.ro.

Ulterior, reporterul de la Antena 1 l-a întrebat pe patronul FCSB: „Nu vă e teamă că-l supărați și pe Reghecampf?”. Gigi Becali a început să-l jignească pe jurnalist și l-a adus în discuție și pe Vali Moraru.

„Bine, mă, tu de la ce televiziune ești? Antena. A, dacă ești de la Antena, lasă-mă în pace. Bine, mă, cârcoteală. Nu pui tu întrebări, ați venit să vă spun eu un punct de vedere. Nu-mi pui tu întrebări.

Cine ești, tu, Moraru? Ești chestionator și tu? Hai lasă, pui întrebări să faceți mizerii și să inventați numai minciuni că vezi Doamne câștigă Becali nu știu câte milioane.

Voi cu Antena mincinoasă! Antena este aici? Nu te mai primesc. Aici e proprietate privată. Dacă ești obraznic așa”, a mai spus Becali.

Patronul FCSB l-a bruscat ulterior pe reporter, l-a gonit din zona respectivă și l-a jignit:

„Gata, bă, lasă-mă în pace! Nu vreau, ia ăsta de aici și pleacă! N-ai voie să stai aici! E proprietate privată! Pleacă de aici! Ești obraznic! Pleacă de aici, nu vreau să vorbesc cu tine!”.

„De ce mă bruscați?”, a reacționat reporterul. Becali a răspuns:

„Te bruschez că ești un vagabond obraznic! Plecați cu Antena voastră vagaboandă! Veniți să faceți nervi la om! Dacă sunteți televiziune, trebuie să vă dați voi importanți. Veniți, luați punct de vedere și cu asta-basta, vagabonzilor!”.

Gigi Becali: „Acum mă duc să mă spovedesc din cauza vagabondului”

La scurt timp după incidentul cu reporterul, Gigi Becali a adus din nou în discuție dialogul aprins pe care l-a avut duminică seara cu Vali Moraru.

„M-am spovedit dimineață, că l-am paradit pe Moraru de la Digi. Dar ăsta de la Antene e vagabond, că e vagabond el. Bă, lasă-mă în pace!

Dar acum trebuie să mă duc iarăși să mă spovedesc. Ce întrebări să pune, e procuror! Acum să bage imaginile pe TikTok!

Să mă iertați că s-a întâmplat așa. Și eu vreau să vorbim frumos, nu să vii și să pui întrebări... iertați-mă, e colegul vostru. Dar ce să fac? Sunt și eu om, voi sunteți mulți. Dacă e și unul agresiv... Acum mă duc să mă spovedesc din cauza vagabondului”, a adăugat Becali.

Domnul să vă ajute! Să mă iertați că s-a întâmplat așa. Nici eu nu vreau! Și eu vreau, ca voi, să vorbim frumos. Nu să vii să-mi pui întrebări d-alea. Acum iertați-mă, e colegul vostru. Ce să fac? Sunt și eu un om. Voi sunteți mulți. Și dacă mai e unul agresiv, apoi bă, eu nu suport. Acum mă duc și mă spovedesc iar din cauza unui vagabond. Hai, să fiți sănătoși! Gigi Becali, patron FCSB, către jurnaliști

Gigi Becali l-a jignit în direct pe Vali Moraru: „Sunteți niște cioflingari”

După ce FCSB a remizat cu FC Argeș, scor 0-0, Gigi Becali l-a jignit de mai multe ori pe jurnalistul Remus Răureanu, iar Vali Moraru, moderatorul emisiunii „Digi Sport Special”, a oprit discuția, conform digisport.ro.

Gigi Becali: „N-are rost să vorbim acum de fotbal. Bine că i-am răspuns domnului Răureanu, că mi se pare că el e la emisiunea aia de nebuni. Nu știu, habar n-am. Mi-a zis mie MM că lucrezi la o emisiune a ăluia care a vrut să cumpere Palatul cu 25 de milioane de euro de la mine și Steaua cu 25 de milioane. Dar el aștepta să ia bani de la bancă, 5 milioane, și să dea banii în 2 ani”

Vali Moraru: „Domnule Becali, nu vă supărați, nu mă interesează! Serios, nu mă interesează! Remus Răureanu este jurnalist de cel puțin 20 de ani, are la activ foarte multe reușite pe planul acesta și are dreptul să spună dacă crede că e un cot sau dacă crede că Drăguș e nervos”

Gigi Becali: „Eu l-am lăudat tot timpul, că e băiat deștept și este, dar păcat de el că lucrează la un nebun! Și dacă lucrezi la nebun, tot nebun ești”

Vali Moraru: „Vedeți că jigniți niște persoane care nu sunt de față și după aia spuneți că sunteți omul lui Dumnezeu și creștin”

Gigi Becali: „Dacă sunt niște cioflingari...”

Vali Moraru: „Mulțumesc, la revedere! Nu se poate, cu cioflingari, cu dintr-astea. Mulțumesc, la revedere, domnul Becali”

La începutul lunii noiembrie, Gigi Becali a fost protagonistul unui alt derapaj la adresa unei jurnaliste, atunci când a jignit-o după ce i s-a adresat o întrebare legată de averea sa.

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