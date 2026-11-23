Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a publicat un comunicat oficial după neregulile acuzate la examenele de promovare pentru Liga 2 și Liga 3.

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CCA a fost inclusiv subiectul unei sesizări adresate președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și procurorilor Direcției Naționale Anticorupție.

Azi, președintele CCA, Kyros Vassaras, l-a suspendat 6 etape din activitatea de observator de arbitri în competițiile Liga 1, Liga 2 și Cupa României pe Augustin Constantin, șeful Departamentului Arbitri.

De asemenea, Comisia a validat rezultatele examenelor și anunță că va implementa, începând cu următoarea sesiune, un nou protocol de verificare a documentelor și procedurilor.

„Au fost identificate deficiențe care au generat întârzieri și au afectat imaginea CCA”

„Măsuri disciplinare și administrative adoptate în urma evaluării organizării examenelor de promovare a arbitrilor pentru Liga 2 și Liga 3

Comisia Centrală a Arbitrilor informează opinia publică cu privire la concluziile anchetei interne desfășurate după examenele de promovare pentru Liga 2 și Liga 3, organizate în perioada 22-23 septembrie 2026.

Pentru a asigura o evaluare completă și obiectivă a întregului proces și pentru a permite adoptarea unor decizii temeinic fundamentate, CCA a așteptat finalizarea tuturor procedurilor administrative, precum și soluționarea contestațiilor formulate de participanți înainte de prezentarea publică a concluziilor.

Analiza detaliată a lucrărilor și procesul de soluționare a contestațiilor au confirmat validitatea clasamentelor finale și corectitudinea evaluării sportive.

Totodată, au fost identificate deficiențe în gestionarea administrativă a procedurii, care au generat întârzieri în comunicarea oficială a rezultatelor și au afectat imaginea instituțională a Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Transparența, rigoarea și credibilitatea reprezintă principii fundamentale ale activității CCA.

Chiar și atunci când există preocuparea de a remedia orice eroare materială care poate apărea în cadrul unui proces de evaluare, deficiențele de organizare și comunicare nu pot fi ignorate și trebuie asumate la nivelul structurilor responsabile.

În acest context, Kyros Vassaras, în calitate de președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, a dispus suspendarea din activitatea de observator de arbitri în competițiile Liga 1, Liga 2 și Cupa României a domnului Augustin Constantin, șeful Departamentului Arbitri, pentru o perioadă de șase etape.

De asemenea, pentru eliminarea riscului producerii unor situații similare în viitor, CCA va implementa, începând cu următoarea sesiune de examinare, un nou protocol de verificare în două etape a tuturor documentelor și procedurilor aferente examenelor.

Regretăm disconfortul și confuzia create participanților la examen și opiniei publice.

Comisia Centrală a Arbitrilor își reafirmă angajamentul de a menține cele mai înalte standarde de profesionalism, echitate, transparență și responsabilitate instituțională”, notează frf.ro.

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