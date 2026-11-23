Viorel Ungureanu, liderul Sindicatului Autoturisme Dacia, i-a încurcat numele Nataliei Intotero, ministra Mediului, cu cel al unei foste competiții europene de fotbal, Cupa UEFA Intertoto.

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Momentul amuzant s-a petrecut în cadrul dezbaterii „Viitorul uzinei Dacia Mioveni”, organizată de Blocul Național Sindical, Federația IndustriALL BNS și Sindicatul Autoturisme Dacia.

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VIDEO. Numele ministrei Mediului, încurcat cel al Cupei Intertoto

În momentul în care Viorel Ungureanu i-a dat cuvântul la microfon ministrei Mediului, liderul Sindicatului Autoturisme Dacia i-a pronunțat greșit numele Nataliei Intotero.

„Știm că doamna ministru are un program foarte încărcat și, în deschidere, o s-o invit la microfon pe doamna ministru al Mediului, doamna Natalia Intertoto. Vă rog! Aveți cuvântul”, a spus șeful SAD, conform euronews.ro.

Nume de familie este cel al soțului ei, cetățeanul italian Michele Massimiliano Intotero.

Greșeală comisă de Viorel Ungureanu aduce aminte de fosta competiție europeană, Cupa Intertoto, care s-a desfășurat până în anul 2008.

Cupa Intertoto a fost o competiție europeană de fotbal disputată vara, destinată cluburilor care nu reușeau să se califice direct în Liga Campionilor sau Cupa UEFA prin intermediul campionatelor sau cupelor naționale.

În cadrul evenimentului, Natalia Intotero a anunțat că programul Rabla ar urma să primească în 2027 un buget mai mare decât alocarea de 300 de milioane de lei din acest an.

„Față de anul 2026, când a fost o deschidere către piața internațională, când, pe baza ecotichetelor, cei care și-au dorit să beneficieze de Programul Rabla și-au putut achiziționa autoturisme din întreaga lume, noi dorim ca pentru anul 2027 să avem un buget mai mare și, de asemenea, să avem o atenție în primul rând ancorată asupra țărilor din Uniunea Europeană și, respectiv, România”, a declarat Natalia Intotero, la Pitești, conform digi24.ro.

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