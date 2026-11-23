Universitatea Craiova va primi vizita lui Dinamo lunea viitoare, în etapa #17 din Superliga

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Joi, 3 decembrie, meciul se va reedita în Cupa României, ultima etapă a grupelor.

U Craiova - Dinamo, de două ori în 4 zile

Oltenii au anunțat că au pus în vânzare biletele pentru meciul de campionat, iar cine cumpără va avea reducere la cel de Cupă. Prețurile sunt între 40 și 200 de lei.

„O rivalitate istorică, o bătălie de generații și o Oltenie întreagă pregătită să transforme Bănia în cel mai fierbinte loc din România!

Beneficii speciale:

Toți suporterii care achiziționează un bilet la derby-ul din SuperLiga beneficiază de o reducere de până la 60% la achiziționarea unui bilet pentru partida cu Dinamo din Cupa României.

Abonații Științei au acces la derby-ul din Cupa României în baza cardului de abonat și beneficiază, de asemenea, de o reducere de până la 60% dacă doresc să achiziționeze un bilet suplimentar pentru partida din Cupa României.

Vulcanul este casa noastră. Luptăm împreună, câștigăm împreună!”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

Cele două dueluri se anunță incendiare. În campionat, formațiile sunt despărțite de 3 puncte, cu oltenii pe primul loc, după o perioadă lungă în care Dinamo a fost lider solitar.

În Cupă se dă bătălia de calificare în faza următoare. Dinamo are 6 puncte din 2 meciuri, iar Craiova 4. În cărți mai e și FC Voluntari, tot cu 4 puncte, care a anunțat că va trimite rezervele la meciul cu FC Bacău.

FOTO Dinamo - U Craiova 5-1 , în turul sezonului regulat

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