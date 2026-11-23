Marius Croitoru (46 de ani) a plecat de la FC Botoșani, după ce și-a reziliat contractul de comun acord cu clubul.

Valeriu Iftime (66 de ani), patronul moldovenilor, a găsit deja un înlocuitor și speră să finalizeze înțelegerea cât mai curând.

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Despărțirea vine după remiza cu FC Voluntari, scor 3-3, din etapa #16 a Superligii. FC Botoșani a condus cu 3-0, dar a primit trei goluri în doar nouă minute și a ratat victoria.

Rezultatul a prelungit seria fără succes a moldovenilor la șase partide.

Marius Croitoru a plecat de la FC Botoșani: „Nu aș fi renunțat niciodată”

Tehnicianul a confirmat că a ajuns la o înțelegere cu oficialii clubului pentru încheierea contractului, care era valabil până în vara anului 2027.

„Am bătut palma și e vorba despre o înțelegere amiabilă. Nu aș fi renunțat niciodată fiindcă aveam mare încredere în acest grup.

Nu aveam niciun fel de teamă că lucrurile nu vor merge bine în perioada următoare, dar asta este viața. Am bătut palma și rămânem prieteni mai departe”, a spus Marius Croitoru, conform gsp.ro.

28 de meciuri a adunat Marius Croitoru în ultimul mandat la FC Botoșani (7 victorii, 11 remize și 10 înfrângeri). A mai pregătit echipa între 2019 și 2022

Înainte ca despărțirea de Croitoru să fie confirmată, Valeriu Iftime anunțase că se află în negocieri avansate pentru aducerea unui nou antrenor.

„Astăzi sper să semnăm cu el. Momentan, nu vă pot spune despre cine este vorba. Nu este român. Cu Marius Croitoru am vorbit, va pleca, asta e”, a spus Ifitme, potrivit digisport.ro.

Patronul moldovenilor nu a dezvăluit identitatea acestuia, dar a precizat că este vorba despre un tehnician din străinătate și că speră să finalizeze înțelegerea astăzi.

Croitoru a avut ghinion să știți, pur și simplu nu i-a mers de data asta. Rezultate nu au fost, dar să știți că echipa juca. Am avut meciuri foarte bune, dar care nu s-au încheiat cum am vrut noi. Marius credea că o va scoate la capăt. Urmează 4 meciuri complicate. Era greu... Publicul și toată lumea de pe lângă m-au convins să schimb antrenorul Valeriu Iftime, patron FC Botoșani

Felip Ortiz, alesul lui Valeriu Iftime

Noul antrenor al celor de la FC Botoșani ar urma să fie Felip Ortiz, tehnicianul spaniol care a pregătit-o pe Inter d'Escaldes, din Andorra, conform fanatik.ro.

Ortiz este cunoscut microbiștilor români după „dubla” disputată de echipa sa împotriva FCSB, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în vara anului 2025.

Formația din Andorra a pierdut prima manșă, la București, scor 1-3, dar a reușit să câștige returul, disputat pe 15 iulie 2025, cu 2-1.

FCSB a obținut calificarea cu scorul general de 4-3, însă eșecul din deplasare a reprezentat una dintre surprizele acelei runde preliminare.

Ortiz a fost pe banca echipei din Andorra și în confruntarea cu Universitatea Craiova din actuala ediție a Conference League. A fost 3-1 pentru gruparea din Bănie, în Andorra.

Pe lista posibililor înlocuitori ai lui Marius Croitoru la FC Botoșani se află și antrenorul spaniol Otger Canals, conform digisport.ro.

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