A semnat în Sudan Cum a fost întâmpinat Laurențiu Reghecampf de fanii noii sale echipe

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost întâmpinat de suporteri, înainte de a semna cu echipa din Sudan Al-Hilal Omdurman.

Țara africană se află în război civil, din anul 2023, și echipa a fost relocată în Mauritania.

Laurențiu Reghecampf a semnat cu Al-Hilal Omdurman, după ce a fost liber de contract timp de cinci luni.

Laurențiu Reghecampf a ajuns în orașul Omdurman, din Sudan, pentru a semna contractul cu Al-Hilal.

Tehnicianul român a fost așteptat, la aeroport, de mai mulți suporteri ai echipei. Fanii alb-albaștrilor au venit cu tobe și au făcut atmosferă.

وصل الروماني "اوريليان ريجيكامب" إلى مدينة بورتسودان اليوم، تمهيداً للتعاقد مع الهلال، في منصب المدير الفني، وكان في استقباله عضو قطاع المناشط وليد محمد خليفة 🤝 pic.twitter.com/3owKaASJbx — Alhilal S.C (@hilalSCOfficial) August 6, 2025

Laurențiu Reghecampf a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Al-Hilal Omdurman, liderul campionatului din Sudan.

Tehnicianul român se află la al doilea angajament în Africa.

În stagiunea anterioară, Reghecampf a pregătit pe Esperance Tunis, timp de 24 de partide. Antrenorul a reușit să câștige Supercupa Tunisiei. Avea contract semnat până în 2026, dar în martie 2025, conducerea lui Esperance Tunis i-a reziliat contractul românului.

Sudan se află în război civil, dar Laurențiu Reghecampf va fi ferit de pericole

Sudan se află în război civil, încă din anul 2023, și orașul Omdurman este afectat de desfășurarea conflictului.

Totuși, trupa lui Laurențiu Reghecampf va fi ferită de zonele sângeroase ale Sudanului. Al-Hilal și rivala Al Merrikh au fost invitate să își dispute meciurile de acasă, în Mauritania, pe durata războiului civil.

Cele două echipe din Sudan participă și în campionatul Mauritaniei.

Al-Hilal Omdurman, cel mai titrat club din Sudan

Al-Hilal Omdurman este formația cu cele mai multe trofee din Sudan. Trupa preluată de Laurențiu Reghecampf a câștigat nu mai puțin de 31 de titluri de campioană.

1.65 milioane de euro este valoarea totală a lotului lui Al-Hilal Omdurman, potrivit Transfermarkt

Trupa din Omdurman a realizat un obiectiv inedit, în stagiunea anterioară: a câștigat campionatul în Sudan, dar și în Mauritania, întrucât a participat în ambele ligi.

Pe plan continental, Al-Hilal Omdurman a participat de 39 de ori în Liga Campionilor Africii. Sudanezii au câștigat trofeul în două rânduri, în 1987 și 1992.

