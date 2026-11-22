FC Argeș - FCSB 0-0. Președintele piteștenilor, Dani Coman, a vorbit după meci despre conflictul lui Târnovanu cu copiii de mingi

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Aceștia l-au șicanat pe portar, mutându-i mingile mai departe de bare.

Dani Coman: „Nu ar trebui să se certe cu copiii de mingi pentru că este un exemplu”

„Vom schimba copiii de mingi la meciul următor. Dacă erau alții, FCSB câștiga (n.r. ironic). Atitudine de spatele blocului!

Ar trebui să aibă altă atitudine, pentru că e un portar bun, de echipă națională.

El nu ar trebui să se certe cu copiii de mingi pentru că este un exemplu. Cei mici au idoli”, a spus Coman.

Oficialul lui FC Argeș a vorbit și despre situația de la club:

„Avem doar doi jucători accidentați din 10, cred că suntem pe drumul cel bun. Avem nevoie de puncte, mă interesează mai puțin jocul.

(n.r. despre prestația portarului Nikic) Am spus-o de fiecare dată și o repet. Responsabilitatea transferurilor este a mea. Dar nu aduc jucători peste capul antrenorului. E normal să ne punem la masă cu toții, directorii sportivi, antrenorul, doctorii, antrenorul de portari.

Eu îmi asum toată responsabilitatea chiar și atunci când nu e un transfer reușit. Igor e un portar bun, de echipă națională a Muntenegrului. Meritul principal îl are antrenorul de portari”.

Ar trebui să întrebați vreo 3 sferturi din Pitești, am văzut că sunt numai pricepuți. Oamenii din Pitești au vorbit în perioada asta mai mult decât ar trebui. Va veni momentul când voi vorbi și voi da și nume Dani Coman, despre faptul că FC Argeș a obținut puncte cu echipele bine cotate

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