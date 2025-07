Botoșani - Unirea Slobozia 4-0. Leo Grozavu (57 de ani) a avut un discurs temperat după victoria echipei sale din etapa a treia a Superligii

Moldovenii au început perfect partida, deschizând scorul încă din minutul 2 prin Sebastian Mailat. Până la pauză, Andrei Dumiter a majorat avantajul cu un gol reușit în minutul 34.

Botoșani - Unirea Slobozia 4-0 . Leo Grozavu: „Să rămânem modești”

În repriza secundă, Alexandru Țigănașu a dus scorul la 3-0 (64’), iar Dumiter a închis tabela în minutul 88, reușind „dubla”.

„După ce a arătat tabela de marcaj, dar și după aspectul jocului, cred că am fost echipa mai pragmatică, mai consistentă ca ocazii de poartă . Nu aș vrea să ne entuziasmăm prea tare. Am reușit să marcăm repede, dar după nu am mai avut consistență.

Am făcut diferența prin câțiva jucători care au avut o zi de grație. Sper să rămânem ancorați în realitate. Avem meciuri grele în continuare și nu vreau să credem că am reușit cine știe ce în seara asta

Știam că este un adversar dificil Slobozia. Am avut și anul trecut probleme cu ei”, a spus Leo Grozavu, după meci, potrivit orangesport.ro.

Jucăm în continuare cu improvizații, încă nu suntem la capacitate maximă, au fost jucători care au venit târziu la pregătire. Putem deveni mai buni, dar asta depinde de noi. Trebuie să rămânem echilibrați, modești Leo Grozavu

FC Botoșani bifează astfel prima victorie din acest sezon și ocupă locul patru, cu cinci puncte acumulate.

