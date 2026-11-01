Lewis Hamilton (41 de ani) a obținut primul său pole position de la sosirea la Scuderia Ferrari, îimpunându-se în calificările Marelui Premiu de Formula 1 al Mexicului.

Cursa de pe Autodromo Hermanos Rodriguez va avea loc duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

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Britanicul a marcat al 105-lea pole al carierei cu un timp de 1:16.514, devansându-l pe fostul său coechipier de la Mercedes, George Russell, cu doar 0,009 secunde.

Lewis Hamilton, pole position în Mexic. Kimi Antonelli, aproape de titlul mondial

Hamilton a devenit astfel cel mai vârstnic pilot aflat în pole position după Mario Andretti în 1982.

„Uau! Se simte excelent. Sunt fără cuvinte... Este un sentiment cu adevărat special să obțin primul meu pole cu Ferrari chiar aici în Mexic”, a declarat Hamilton la finalul sesiunii.

LEWIS HAMILTON IS ON POLE POSITION IN MEXICO! 🥇🙌 QUICKEST BY 0.009s! 👏 #F1 #MexicoGP https://t.co/kKsBw4rMB0 — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Liderul clasamentului general, Kimi Antonelli (Mercedes), va lua startul de pe poziția a patra a grilei, după ce a încheiat calificările al cincilea, beneficiind de o penalizare aplicată lui Max Verstappen.

Pentru tânărul italian de 20 de ani, calculele pentru titlu sunt clare: o clasare pe locul 9 în cursa de duminică îi este suficientă pentru a deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.

Antonelli a recunoscut însă că presiunea momentului și-a spus cuvântul: „M-am simțit puțin mai tensionat decât de obicei în acest weekend și nu am făcut o treabă destul de bună, dar totul e încă în joc pentru duminică”.

"I've been a bit more tense this weekend than usual" Kimi Antonelli talks through his Mexico City weekend so far... 🗣️ #F1 #MexicoGP https://t.co/b4D2gznkPf — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Probleme pentru Verstappen și Leclerc în Q3

Max Verstappen (Red Bull) părea un candidat serios la pole position după primele ieșiri din Q3, însă o blocare a roților la frânare în acul de păr de la Virajul 13 i-a ruinat ultimul tur rapid.

Olandezul a explicat că aerul murdar lăsat de o mașină din față și poziționarea stânjenitoare pe trasă l-au împiedicat să frâneze optim.

Cu o penalizare de o poziție pe grilă primită în urma unui incident din antrenamente cu Liam Lawson, Verstappen va pleca doar de pe locul 5: „Acea fază mi-a distrus turul, dar mașina a fost competitivă”.

Nici Charles Leclerc (Ferrari) nu a fost mulțumit, deși a obținut locul 3 pe grilă. Monegascul a acuzat dificultăți în aducerea pneurilor în fereastra optimă de temperatură pe turul de ieșire.

Nu am făcut o treabă suficient de bună pe al doilea tur din Q3. Nu pot fi decât supărat pe mine însumi. Charles Leclerc, pilot Ferrari

Surprizele și eliminările din calificări

În Q1, sesiunea a fost întreruptă temporar de un steag roșu declanșat de Fernando Alonso (Aston Martin), forțat să abandoneze din cauza unei probleme tehnice la sistemul ERS.

Alături de Alonso, au fost eliminați din prima fază Alex Albon, debutantul Ryo Hirakawa (care l-a înlocuit pe Esteban Ocon la Haas), Lance Stroll, Sergio Perez și Valtteri Bottas.

Cea mai mare surpriză din Q2 a reprezentat-o eliminarea lui Oscar Piastri (McLaren), australianul clasându-se doar pe locul 13 din cauza unei lipse bizare de aderență pe puntea spate la montarea pneurilor noi.

Pe lângă Piastri, în Q2 au părăsit calificările Nico Hulkenberg (P11), Franco Colapinto (P12), Gabriel Bortoleto (P14), Oliver Bearman (P15) și Carlos Sainz (P16).

Lando Norris (McLaren) a încheiat pe locul 6, admițând că monopostul său este „prea lent” .

Deși Liam Lawson obținuse inițial locul 8 pentru Racing Bulls, neozeelandezul a fost descalificat ulterior din calificări din cauza unei abateri tehnice privind fluxul de energie al MGU-K (unitatea motor-generator cinetică), urmând să plece de pe ultima poziție a grilei.

Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului, grila de start

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Ryo Hirakawa (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Liam Lawson (Racing Bulls).

Top 10 în clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puncte George Russell (Mercedes) – 242 puncte Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puncte Max Verstappen (Red Bull) – 236 puncte Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puncte Lando Norris (McLaren) – 211 puncte Oscar Piastri (McLaren) – 144 puncte Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puncte Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puncte Pierre Gasly (Alpine) – 42 puncte

Dacă va câștiga campionatul, Antonelli va deveni, la 20 de ani, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.

Recordul îi aparține în prezent lui Sebastian Vettel, care a cucerit primul său titlu la 23 de ani, în 2010.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

Mercedes - 607 puncte Ferrari - 474 puncte Red Bull Racing - 355 puncte McLaren - 355 puncte Racing Bulls - 102 puncte Alpine - 69 puncte Haas F1 Team - 30 puncte Audi - 23 puncte Williams - 12 puncte Aston Martin - 7 puncte Cadillac - 0 puncte.

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