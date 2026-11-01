Chivu, fără soluții Ce a destabilizat-o pe Inter înaintea derby-ului cu AC Milan: „Decizie impusă de împrejurări”

AC MILAN - INTER 3-1. Cristi Chivu (46 de ani) a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat înainte de „Derby della Madonnina”.

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După 8 victorii și o remiză în primele nouă etape, Inter a suferit prima înfrângere din acest sezon de Serie A chiar în duelul cu rivala din oraș. Cristi Chivu a rămas și el fără succes în „Derby della Madonnina”.

Cristi Chivu: „Bonny a vomitat și Pio a avut febră”

Tehnicianul român a surprins prin sistemul de joc ales, renunțând la clasicul 3-5-2 în favoarea unui 3-4-2-1. La finalul partidei, Chivu a explicat motivul pentru care a început doar cu Marcus Thuram în ofensivă:

„Este dureros să pierzi un derby în care așteptările erau altele. Am avut o abordare greșită, dar nu trebuie să aruncăm totul la gunoi.

Am reacționat și am marcat golul de 2-1, apoi am fost aproape de egalare, însă Maignan a avut o intervenție miraculoasă, iar ulterior am mai primit un gol pe care practic i l-am oferit adversarului.

Alegerea unui sistem cu un singur atacant? A fost o decizie impusă de împrejurări. Bonny a vomitat toată noaptea și s-a simțit rău până la ora 4:30 dimineața. Și Pio a avut febră.

A trebuit să ne adaptăm problemelor de lot cu care ne-am confruntat. Avem partea noastră de vină pentru atitudine și superficialitate. Anul trecut aveam mai multă agresivitate, dar repet, nu trebuie să aruncăm totul la gunoi”, a declarat Chivu, citat de gazzeta.it.

Nu este ușor să joci din trei în trei zile, mai ales cu un grup de jucători care uneori se simte mulțumit de sine, pentru că a câștigat foarte mult. Cristi Chivu, antrenor Inter

Mai are nevoie Inter de un atacant?

„O observație corectă, dar e prea simplu să spui asta când Lautaro e accidentat, iar ceilalți doi nu se simt bine. Sunt lucruri care se întâmplă, din fericire nu prea des.

O să ne gândim la asta, dar suntem mulțumiți și de ce ne oferă Mosconi și Lavelli. Repet, însă, e prea simplu să vorbim despre asta acum”.

În urma eșecului suferit, campioana Italiei a coborât pe locul secund în campionat, cu 25 de puncte.

AC Milan a urcat pe locul 4, cu 21 de puncte.

Ce se întâmplă cu Inter în derby-uri

Întrebat dacă există ceva care se schimbă la Inter în meciurile disputate împotriva rivalelor, Chivu a răspuns:

„Întotdeauna există un aspect psihologic, istoria ne-o arată atunci când ajungi să joci un sezon după ce ai câștigat titlul. Încercăm să nu aruncăm totul la gunoi, regăsindu-ne determinarea de a face anumite lucruri, începând cu mine, care sunt responsabilul.

Nu trebuie să aruncăm totul la gunoi, este primul meci pierdut după 10 etape. Anul trecut am pierdut mai puține meciuri, dar am reacționat întotdeauna cu picioarele pe pământ și cu capul plecat pentru a construi un sezon important.

Am vrea să facem același lucru și anul acesta, avem dorința și ambiția de a realiza încă un sezon important. Trebuie doar să redescoperim cum se construiește un sezon important”.

Rezumat VIDEO. AC Milan - Inter 3-1

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