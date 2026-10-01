Superliga, etapa #12 LPF a publicat programul rundei: când se joacă Dinamo - Botoșani, Rapid - Corvinul sau Voluntari - FCSB

- LPF a publicat programul rundei cu numărul 12 din Liga 1
- Toate meciurile sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Aceasta va debuta vineri, 16 octombrie, cu meciul Oțelul - Csikszereda, și se va încheia luni, 19 octombrie, cu Voluntari - FCSB.
Programul etapei #12 din Liga 1
16 octombrie 2026
- 18:00 Oțelul Galați vs Csikszereda
- 21:00 Dinamo vs FC Botoșani
17 octombrie 2026
- 17:15 Petrolul vs Sepsi
- 21:30 Rapid vs Corvinul Hunedoara
18 octombrie 2026
- 18:15 UTA Arad vs CFR Cluj
- 21:00 Universitatea Craiova vs Farul Constanța
19 octombrie 2026
- 18:00 Universitatea Cluj vs FC Argeș
- 21:00 FC Voluntari vs FCSB
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|10
|23
|2
|Rapid
|10
|21
|3
|U Craiova
|10
|20
|4
|Petrolul
|10
|19
|5
|U Cluj
|9
|15
|6
|Farul Constanța
|10
|14
|7
|Corvinul
|10
|13
|8
|CFR Cluj
|9
|13
|9
|Sepsi
|10
|13
|10
|UTA Arad
|10
|12
|11
|FCSB
|10
|12
|12
|FC Botoșani
|10
|11
|13
|FC Argeș
|10
|11
|14
|Oțelul Galați
|10
|10
|15
|FC Voluntari
|10
|8
|16
|Csikszereda
|10
|1