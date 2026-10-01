Superliga, etapa #12 LPF a publicat programul rundei: când se joacă Dinamo - Botoșani, Rapid - Corvinul sau Voluntari - FCSB
LPF a publicat programul rundei cu numărul 12 din Liga 1
Superliga

Superliga, etapa #12 LPF a publicat programul rundei: când se joacă Dinamo - Botoșani, Rapid - Corvinul sau Voluntari - FCSB

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 16:11
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 16:17
  • LPF a publicat programul rundei cu numărul 12 din Liga 1
  • Toate meciurile sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
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Aceasta va debuta vineri, 16 octombrie, cu meciul Oțelul - Csikszereda, și se va încheia luni, 19 octombrie, cu Voluntari - FCSB.

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Programul etapei #12 din Liga 1

16 octombrie 2026

  • 18:00 Oțelul Galați vs Csikszereda
  • 21:00 Dinamo vs FC Botoșani

17 octombrie 2026

  • 17:15 Petrolul vs Sepsi
  • 21:30 Rapid vs Corvinul Hunedoara

18 octombrie 2026

  • 18:15 UTA Arad vs CFR Cluj
  • 21:00 Universitatea Craiova vs Farul Constanța

19 octombrie 2026

  • 18:00 Universitatea Cluj vs FC Argeș
  • 21:00 FC Voluntari vs FCSB

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1Dinamo1023
2Rapid1021
3U Craiova1020
4Petrolul1019
5U Cluj915
6Farul Constanța1014
7Corvinul1013
8CFR Cluj913
9Sepsi1013
10UTA Arad1012
11FCSB1012
12FC Botoșani1011
13FC Argeș1011
14Oțelul Galați1010
15FC Voluntari108
16Csikszereda101

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