„O trădare evidentă” Doi jurnaliști apropiați de Cristiano Ronaldo explică scandalul + Cine va prelua #7 la națională

- Piers Morgan și Edu Aguirre, jurnaliști și apropiați ai lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), au venit cu dezvăluiri despre conflictul dintre portughez și Jorge Jesus.
Starul lusitan a părăsit baza de pregătire de la Copenhaga, miercuri seară, după ce selecționerul a anunțat că acesta nu va evolua nici în partida cu Danemarca.
Piers Morgan, detalii despre conflictul Ronaldo - Jesus
Conflictul dintre Ronaldo și Jesus a început încă de la partida anterioară cu Norvegia, scor 2-1, când acesta a fost rezervă neutilizată.
Acum, jurnalistul britanic a venit cu altă versiune și susține că motivul adevărat al plecării va fi limpede atunci când Cristiano îl va dezvălui.
Inițial, Morgan a distribuit un articol publicat de BBC, care conținea o declarație a lui Jesus; „Nu există nicio distanțare față de Ronaldo”, la care jurnalistul a transmis: „Clarificare: Prostii!”
Ulterior, acesta a reacționat la un articol din The Times, care relata că plecarea lui Ronaldo a avut loc după ce i s-a transmis că interesele echipei sunt mai importante decât ale sale, în urma unei discuții ce trebuia să aplaneze conflictul cu selecționerul.
Morgan a transmis: „Nu acesta a fost motivul pentru care a plecat astfel. Va deveni clar imediat ce va vorbi despre asta”.
Edu Aguirre: „Cristiano se simte trădat de Jorge Jesus”
În plus, jurnalistul spaniol Edu Aguirre a explicat pe larg că ruptura din cei doi a avut loc din cauza faptului că selecționerul i-ar fi promis fotbalistului că-și va prezenta scuzele la conferință după ce nu l-a utilizat cu Norvegia.
„Într-o întâlnire între Cristiano Ronaldo, președintele Federației Portugheze și Jorge Jesus, antrenorul i-a cerut lui Cristiano iertare pentru faptul că l-a lăsat să se încălzească timp de 30 de minute, fără să-l introducă în joc.
Jorge nu numai că i-a cerut iertare, dar i-a și promis lui Cristiano că va face tot posibilul să-și prezinte scuzele în conferința sa de presă și va recunoaște că a comis o greșeală duminică.
Jorge Jesus nu doar că nu și-a ținut promisiunea, dar a spus în conferința de presă că Ronaldo este un jucător ca oricare altul, iar toate acestea l-au făcut pe Cristiano să explodeze de furie.
Realitatea este că Ronaldo se simte trădat de Jorge Jesus. Imaginează-ți că antrenorul tău vine să vorbească cu tine în particular și-ți spune: «Nu am gestionat bine lucrurile, suntem împreună în treaba asta, iartă-mă, voi clarifica totul la conferința de presă și îmi voi cere scuze. Va fi bine, nu-ți face griji…».
Și apoi antrenorul apare la conferința de presă arătând că el este cel care deține controlul și că Cristiano este doar un jucător oarecare.
Explozia a fost clară. Ronaldo a spus: «Bine, plec acasă». Este o trădare evidentă”, a explicat Edu Aguirre, la emisiunea „El Chiringuito”, citat de Fabrizio Romano.
În plus, după conflictul iscat, Cristiano a primit o altă veste de impact. Rafael Leao va fi cel care va prelua numărul 7 la partida cu Danemarca, potrivit record.pt.