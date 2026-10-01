De ce s-au ascuns polonezii Au făcut-o doar acum, înainte de România. GOLAZO.ro a aflat secretul pregătirii lui Lewandowski în mijlocul pădurii

CORESPONDENȚĂ GOLAZO.ro ÎN POLONIA. A fost prima oară când naționala lui Robert Lewandowski a ales ca loc de cantonament între meciuri complexul Bonifacio din Sochocin.

De ce au preferat jucătorii Poloniei să mute baza de pregătire din Varșovia la 80 de kilometri de capitală. În mijlocul pădurii.

Polonia - România se joacă vineri seară, de la 21:45, meci transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT de GOLAZO.ro.

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Naționala noastră trece printr-un moment dificil, dar nu este singura în această grupă 4 a Ligii Națiunilor B. Nici Polonia nu stă bine deloc.

După două meciuri în care mai mult a dezamăgit decât a confirmat, presiunea e mare, ca la „tricolori”.

Și pentru jucători, dar mai ales pentru selecționerul Jan Urban, care va fi aproape sigur demis dacă pierde vineri seară acasă în fața României. Chiar el a recunosc acest pericol la conferința de presă de joi: „Aș putea fi înlocuit”.

Polonia a mutat cantonamentul înaintea jocului cu România. Departe de Varșovia

A surprins decizia roș-albilor de a muta cantonamentul acum, la mijlocul celor patru meciuri din Nations League.

După 0-0 cu Bosnia (a) și 1-3 cu Suedia (d), Robert Lewandowski, Piotr Zielinski și coechipierii lor au părăsit Varșovia și s-au mutat la 80 de kilometri de capitală în complexul Bonifacio Spa&Sport din Sochocin. În mijlocul pădurii.

Răspunsul ofițerului de presă al naționalei poloneze, Emil Kopanski, a dezlegat misterul acestei plecări înaintea partidei cu România.

„La Sochocin, e calm, liniște și mai mult spațiu de relaxare”. Locul perfect

„Este pentru prima oară când ne pregătim la Bonifacio, dar nu este permanent. Numai pentru trei zile”, a spus Kopanski pentru GOLAZO.ro.

„De obicei, stăm la Varșovia, însă aici, la Sochocin, e calm, liniște și mai mult spațiu de relaxare.

Un spațiu uriaș în mijlocul pădurii. Lângă teren, spa, piscină. Ai ce să faci și e locul perfect pentru odihnă”.

Au vrut să scape de presiunea Varșoviei

Jucătorii și selecționerul Urban au vrut să stea departe câteva zile de aglomerația, stresul și presiunea Varșoviei.

Iar Bonifacio era cel mai potrivit spațiu pentru a se liniști înaintea unui „meci crucial”, cum îl numește întreaga presă locală.

Partida de vineri cu România e decisivă pentru adversari.

„Noi nu avem un centru sportiv numai pentru națională”

Tot Kopanski a explicat pentru GOLAZO.ro că „noi nu avem un centru sportiv național pentru prima reprezentativă.

Locuim în Varșovia, la hotelul Double Tree, brand Hilton, și făceam antrenamentele pe diferite terenuri până acum.

Începând cu acest cantonament, avem noul nostru teren. La clubul KS Zwar”.

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