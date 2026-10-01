Copiii Spaniei vs copiii României! În 2019 am fost aproape de ei. Azi, Spania domină lumea cu jucătorii de atunci, noi ne-am prăbușit, tot cu cei de la acel turneu

Selecționerul naționalei U21 a României, Costin Curelea, a explicat eșecul cu Finlanda și ratarea accesului la Euro prin faptul că nu avem suficient de mulți tineri care să joace la echipele de club

Am avut cândva o generație formidabilă, cea de la Euro U21 din 2019, care însă a ajuns în prezent să suporte umilințe aproape la fiecare meci jucat.

În schimb, Spania, care s-a impus la acel turneu la care noi am fost peste Franța, Anglia, Croația și Italia, e în prezent, de departe, cea mai bună echipă din lume cu nu mai puțin de 11 componenți din acea perioadă

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„La noi joacă un singur under la fiecare echipă, la echipele finlandeze sunt câte 5-6 pe meci. Dacă nu le dăm încredere tinerilor e posibil ca diferența dintre noi și ei să fie și mai mare în anii care urmează. Nu poți să te dezvolți doar prin antrenamente și la tablă, trebuie să joci”.

Afirmațiile acestea sunt parte din discursul pe care Costin Curelea l-a ținut miercuri seară, după România U21 - Finlanda U21 0-2, în preliminariile Euro. Eșecul ne-a eliminat definitiv din cursa pentru turneul final din 2027, primul pe care îl vom rata după 4 prezențe consecutive.

Curelea indică absența volumului jucătorilor U21 din Liga 1 ca fiind cauza principală a regresului fotbalului românesc. Ceva petrecut în trecutul nu foarte îndepărtat raportat la modul în care se arată prezentul în raportul de forțe România versus Spania e argumentul perfect care îl contrazice pe selecționerul naționalei noastre de tineret.

Spania este astăzi reperul mondial al fotbalului total. De 40 de meciuri la rând e neînvinsă,a câștigat totul în ultimii ani:

Titlul european în 2024, în finală cu Anglia

Titlul mondial în 2026, în finală cu Argentina

Nations League în 2023, în finală cu Croația

Vicecampioană Nations League în 2025, în finală cu Portugalia

Unde își are explicația acest succes remarcabil al ibericilor? Chiar în naționala și jucătorii cu care Spania și actualul selecționer au participat la Euro U21 din anul 2019, turneu la care România a fost aproape de Spania.

La acea competiție, Spania îl avea pe bancă la U21 pe Luis de la Fuente. Tot cu el a participat și la Olimpiada de la Tokyo, din 2021. În intervalul 2019-2021, antrenorul i-a avut la tineret pe 11 dintre cei cu care astăzi domină planeta:

Unai Simon

Pedro Porro

Eric Garcia

Cucurella

Fabian Ruiz

Pedri

Olmo

Zubimendi

Merino

Oyarzabal

Ferran Torres

Atunci, România nu a a fost departe de Spania. Noi am jucat semifinale și la final ne-am plasat peste naționale precum Franța, Anglia, Italia, Croația, Belgia, Danemarca, Serbia. Am beneficiat de o generație extraordinară, pe care însă, viitorul a dovedit că n-am știut să o creștem, să o îngrijim și să o facem să aducă rezultate mari la seniori.

Jucătorii care au fost la Euro U21 din 2019 și la JO de la Tokyo 2021 și care și astăzi sunt la naționala de seniori:

I. Radu

A. Rus (accidentat la această acțiune)

Ghiță

A. Rațiu

T. Băluță

M. Marin

Vl. Dragomir

Olaru

Cicâldău

I. Hagi

Man

Fl. Coman (accidentat la această acțiune)

Prima mare diferență între Spania și România după acel Euro U21 de acum 7 ani a fost de strategie și abordare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Atunci, cluburile din România au refuzat să colaboreze cu FRF și să lase jucătorii U21 de top la națională, pentru că JO nu era pe dată FIFA și echipele nu erau obligate.

Așa s-a ajuns ca lotul construit de Rădoi să conțină jucători care nu însemnau aproape nimic și care nu aveau practic nici o legătură cu cei care au fost în 2019.

În schimb, Spania a mers în Japonia cu un lot în frunte cu vedeta Pedri, care tocmai ce terminase Campionatul European de seniori, dar și cu Unai Simon, Eric Garcia, Cucurella, Merino, Zubimendi, Asensio și Olmo. Și a jucat finala, pierdută în fața Braziliei.

Ce a urmat, începând cu 2022 și până în prezent, interval în care generația U21 aferentă turneului din 2019 a avut vârstă de 24-28 de ani.

Au fost cazuri la momentul 2019 și JO 2021, în care unii dintre jucătorii Spaniei aveau o cotă sub cea a unor fotbaliști români sau evaluări comparabile Exemple:

Unai Simon era cotat la 6 milioane de euro, Ionuț Radu valora 15 milioane

Tudor Băluță era evaluat la 4,5 milioane de euro, Zubimendi în 2020 er la sub 1 milion de euro

Eric Garcia era cotat în 2020 la circa 6 milioane de euro, nivel pe care îl atingeau Ianis Hagi și Man, iar Cicâldău era la 4 milioane

Diferența majoră de progres și dezvoltare n-a ținut însă cont doar de valoarea individuală a acestor fotbaliști. Ci și de nivelul cluburilor la care au activat, dar și de compania în care au jucat.

În timp ce Spania de azi îi are, pe lîngă cei din 2019, pe Rodri și Yamal, un fost și un foarte probabil viitor câștigător de Balon de Aur, România vine în plus față de cei din perioada 2019-2021, de la Euro U21 și Jocurile Olimpice, cu nume precum Drăgușin, Burcă, Bancu, Stanciu, Louis Munteanu, jucători care fie n-au făcut față în campioane precum Premier League sau Serie A, fi în prezent evoluează în țări ca SUA și China.

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