Liga 2, etapa #8  Meci spectaculos între Râmnicu Vâlcea și FC Bihor » Toate rezultatele și clasamentul actualizat

SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o pe FC Bihor, scor 3-2, în etapa #8 din Liga 2.

Meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele sunt transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.

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CSM Slatina ocupă primul loc, cu 22 de puncte, urmată de Politehnica Timișoara, cu 20 puncte, și FC Bacău, cu 15 puncte.

Astăzi, 20 septembrie

SCM Râmnicu Vâlcea - FC Bihor 3-2

Au marcat: Danciu (min. 9), Lemac (min. 48), Huiban (min. 56 / Jermol (min. 8), Orban (min. 40)

Arbitru : Gaitin Claudiu Cristian. Asistenți : Cășuț Cristian și Neagu Gabriel

: Gaitin Claudiu Cristian. : Cășuț Cristian și Neagu Gabriel Stadion: Municipal - 1 Mai

Marți, 22 septembrie

CSC Dumbrăvița - CSM Reșița, LIVE de la 17:30

ASA Târgu Mureș - CS Dinamo, LIVE de la 20:00

S-au jucat:

Unirea Slobozia - Chindia Târgoviște 0-1

A marcat: Rareș Mihai (min. 87)

Arbitru : Baban Vlad Mircea. Asistenți : Diaconu Andrei Constantin și Păduraru Sebastian

: Baban Vlad Mircea. : Diaconu Andrei Constantin și Păduraru Sebastian Stadion: „1 Mai”

CSM Olimpia Satu Mare - CS Afumați 0-2

Au marcat: Enache (min. 55), Gallo (min. 90+2)

Arbitru : Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți : Tocai Emeric și Spatar Răzvan-Ioan.

: Lunca Dragoș Nicolae. : Tocai Emeric și Spatar Răzvan-Ioan. Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan”

FC Bacău - Cetatea Suceava 2-2

Au marcat: A. Pavel (min. 32), Oasenegre (min. 90+1) / Lacerda (min. 55), Fulop (min. 84)

Arbitru : Ioniță Eduard. Asistenți : Noroc Mihăiță-Adrian și Cercel Cosmin

: Ioniță Eduard. : Noroc Mihăiță-Adrian și Cercel Cosmin Stadion: Baza Sportivă FC Bacău

Steaua București - Gloria Bistrița 2-1

Au marcat: Garcia (min. 16, min. 51) / Chukwu (min. 69)

Arbitru : Bădărău Raul-Sebastian. Asistenți : Alexandru Eugen-Petre și Carson Marian

: Bădărău Raul-Sebastian. : Alexandru Eugen-Petre și Carson Marian Stadion: Steaua

CSM Slatina - CSC Șelimbăr 2-1

Au marcat: Sorescu (min. 52), Matiș (min. 72) / Kielhorn (min. 29)

Arbitru : Nagy Vladimir Andrei. Asistenți : Istrate Marian și Barbu Florinel.

: Nagy Vladimir Andrei. : Istrate Marian și Barbu Florinel. Stadion: „1 Mai” (Olt)

CSL Ștefănești - Metaloglobus 0-1

A marcat: Purece (min. 10)

Arbitru : Iftode Silviu-Nicolae. Asistenți : Biro Barna-Tamas și Contofan Iulian Andrei.

: Iftode Silviu-Nicolae. : Biro Barna-Tamas și Contofan Iulian Andrei. Stadion: „Dumitru Mătărău”

Concordia Chiajna - Metalul Buzău 0-1

A marcat: Milea (90+2)

Arbitru : Racoare Arthur. Asistenți : Schiopet Claudiu și Boncz Gabriel Andrei

: Racoare Arthur. : Schiopet Claudiu și Boncz Gabriel Andrei Stadion: Concordia

Popești Leordeni - Poli Timișoara 3-4

Au marcat. Taiwo (min. 14), Fîrținescu (min. 26), Căpraru (min. 57) / Chițu (min. 17, min. 45), Artean (min. 37), Drăghici (min. 56)

Arbitru : Lăstun Mihail-Sebastian. Asistenți : Mociornita Nicolae Bogdan și Tudor Razvan

: Lăstun Mihail-Sebastian. : Mociornita Nicolae Bogdan și Tudor Razvan Stadion: Clinceni Arena

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 CSM Slatina 8 22 2 Politehnica Timișoara 8 20 3 FC Bacău 8 15 4 Chindia Târgoviște 8 15 5 Popești-Leordeni 8 15 6 Concordia Chiajna 8 15 7 CSM Reșița 7 15 8 Metalul Buzău 8 14 9 CS Afumați 8 14 10 Cetatea Suceava 8 12 11 Gloria Bistrița 8 12 12 Metaloglobus București 8 11 13 Râmnicu Vâlcea 8 11 14 FC Bihor 8 9 15 FC ASA Târgu Mureș 7 8 16 CSC 1599 Șelimbăr 8 6 17 Ștefănești 8 6 18 Steaua București 8 5 19 Unirea Slobozia 8 4 20 CSM Olimpia Satu Mare 8 4 21 CSC Dumbrăvița 7 3 22 CS Dinamo București 7 3

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.

va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape. a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii

Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare

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