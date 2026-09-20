Liga 2, etapa #8  Meci spectaculos între Râmnicu Vâlcea și FC Bihor » Toate rezultatele și clasamentul actualizat

- SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o pe FC Bihor, scor 3-2, în etapa #8 din Liga 2.
- Meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele sunt transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.
CSM Slatina ocupă primul loc, cu 22 de puncte, urmată de Politehnica Timișoara, cu 20 puncte, și FC Bacău, cu 15 puncte.
Astăzi, 20 septembrie
SCM Râmnicu Vâlcea - FC Bihor 3-2
- Au marcat: Danciu (min. 9), Lemac (min. 48), Huiban (min. 56 / Jermol (min. 8), Orban (min. 40)
- Arbitru: Gaitin Claudiu Cristian. Asistenți: Cășuț Cristian și Neagu Gabriel
- Stadion: Municipal - 1 Mai
Marți, 22 septembrie
CSC Dumbrăvița - CSM Reșița, LIVE de la 17:30
ASA Târgu Mureș - CS Dinamo, LIVE de la 20:00
S-au jucat:
Unirea Slobozia - Chindia Târgoviște 0-1
- A marcat: Rareș Mihai (min. 87)
- Arbitru: Baban Vlad Mircea. Asistenți: Diaconu Andrei Constantin și Păduraru Sebastian
- Stadion: „1 Mai”
CSM Olimpia Satu Mare - CS Afumați 0-2
- Au marcat: Enache (min. 55), Gallo (min. 90+2)
- Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți: Tocai Emeric și Spatar Răzvan-Ioan.
- Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan”
FC Bacău - Cetatea Suceava 2-2
- Au marcat: A. Pavel (min. 32), Oasenegre (min. 90+1) / Lacerda (min. 55), Fulop (min. 84)
- Arbitru: Ioniță Eduard. Asistenți: Noroc Mihăiță-Adrian și Cercel Cosmin
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău
Steaua București - Gloria Bistrița 2-1
- Au marcat: Garcia (min. 16, min. 51) / Chukwu (min. 69)
- Arbitru: Bădărău Raul-Sebastian. Asistenți: Alexandru Eugen-Petre și Carson Marian
- Stadion: Steaua
CSM Slatina - CSC Șelimbăr 2-1
- Au marcat: Sorescu (min. 52), Matiș (min. 72) / Kielhorn (min. 29)
- Arbitru: Nagy Vladimir Andrei. Asistenți: Istrate Marian și Barbu Florinel.
- Stadion: „1 Mai” (Olt)
CSL Ștefănești - Metaloglobus 0-1
- A marcat: Purece (min. 10)
- Arbitru: Iftode Silviu-Nicolae. Asistenți: Biro Barna-Tamas și Contofan Iulian Andrei.
- Stadion: „Dumitru Mătărău”
Concordia Chiajna - Metalul Buzău 0-1
- A marcat: Milea (90+2)
- Arbitru: Racoare Arthur. Asistenți: Schiopet Claudiu și Boncz Gabriel Andrei
- Stadion: Concordia
Popești Leordeni - Poli Timișoara 3-4
Au marcat. Taiwo (min. 14), Fîrținescu (min. 26), Căpraru (min. 57) / Chițu (min. 17, min. 45), Artean (min. 37), Drăghici (min. 56)
- Arbitru: Lăstun Mihail-Sebastian. Asistenți: Mociornita Nicolae Bogdan și Tudor Razvan
- Stadion: Clinceni Arena
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|CSM Slatina
|8
|22
|2
|Politehnica Timișoara
|8
|20
|3
|FC Bacău
|8
|15
|4
|Chindia Târgoviște
|8
|15
|5
|Popești-Leordeni
|8
|15
|6
|Concordia Chiajna
|8
|15
|7
|CSM Reșița
|7
|15
|8
|Metalul Buzău
|8
|14
|9
|CS Afumați
|8
|14
|10
|Cetatea Suceava
|8
|12
|11
|Gloria Bistrița
|8
|12
|12
|Metaloglobus București
|8
|11
|13
|Râmnicu Vâlcea
|8
|11
|14
|FC Bihor
|8
|9
|15
|FC ASA Târgu Mureș
|7
|8
|16
|CSC 1599 Șelimbăr
|8
|6
|17
|Ștefănești
|8
|6
|18
|Steaua București
|8
|5
|19
|Unirea Slobozia
|8
|4
|20
|CSM Olimpia Satu Mare
|8
|4
|21
|CSC Dumbrăvița
|7
|3
|22
|CS Dinamo București
|7
|3
Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26
Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:
- prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
- a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.
În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.
La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:
- Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
- Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii
În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.
În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.
Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.
Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.
Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.
Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:
- Steaua București
- CS Dinamo București
- CSM Slatina
- CS Gloria Bistrița
- CS Afumați
- CSC Dumbrăvița
- CSC Șelimbăr
- CSL Ștefăneștii de Jos
- SCM Râmnicu Vâlcea
- SC Popești Leordeni
- CSM Olimpia Satu Mare