Tragedie în Italia A murit unul dintre cei mai faimoși jucători din istoria lui Inter. Mesajul transmis de echipa lui Cristi Chivu

Sandro Mazzola, fostul atacant al naționalei Italiei, care și-a petrecut toți cei 17 ani ai carierei sale la Inter Milano, a decedat la vârsta de 83 de ani, a anunțat, sâmbătă, formația antrenată de Cristi Chivu.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mazzola, o legendă a clubului din Serie A, a marcat 158 de goluri în 565 de meciuri, contribuind la câștigarea a patru titluri în Italia și a două Cupe ale Campionilor Europeni.

A făcut parte din echipa Italiei care a câștigat EURO 1968 și a ajuns în finala Cupei Mondiale din Mexic doi ani mai târziu.

A murit Sandro Mazzola

„Sandro Mazzola a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Nu doar în istoria Nerazzurri.

El a fost istoria clubului Inter: s-a alăturat clubului încă de când era copil și nu l-a părăsit niciodată.

Vedeta cu mustață a strălucit pe teren și continuă să strălucească și astăzi. Așa cum spunea adesea, avea o singură dorință finală: să fie amintit ca un om bun, cineva care continuă să lupte chiar și atunci când victoria este imposibilă, așa cum s-a întâmplat în acel 9-1 (n.red. - o înfrângere suferită de Inter în fața rivalei Juventus)”, a declarat Inter într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului.

Mazzola a petrecut 17 ani la Inter

Mazzola avea 6 ani când tatăl său, Valentino, internațional italian, a murit în dezastrul aerian de la Superga, un accident aviatic produs în mai 1949, în timp ce clubul Torino se întorcea în Italia după un meci disputat la Lisabona. Întreaga echipă a murit în tragedie.

La 18 ani, Mazzola și-a făcut debutul la seniori când Inter a aliniat echipa de tineret într-un meci împotriva lui Juventus, după ce federația italiană a anulat o decizie prin care se acordase Interului o victorie cu 2-0 în urma invadării terenului de către suporterii echipei din Torino și a dispus rejucarea meciului.

Mazzola, care fusese mascota clubului Inter încă din copilărie, a marcat golul de onoare al echipei din Milano din penalty, în înfrângerea cu 9-1 suferită în fața marii rivale.

A devenit rapid titular în prima echipă, contribuind la câștigarea primei Cupe a Campionilor Europeni de către Inter în 1964, marcând două goluri în victoria cu 3-1 împotriva celor de la Real Madrid din finală. A jucat un rol cheie și în sezonul următor, când Inter a câștigat din nou titlul.

Mazzola s-a retras din activitate în 1977 și a ocupat ulterior funcția de director sportiv al Interului. A devenit, de asemenea, director sportiv al echipei Torino, clubul pentru care a jucat tatăl său.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport