Surpriză de proporții Meciul din Superligă care a fost transmis în trei țări europene importante: „Suntem într-un test cu ei”

Partida dintre Rapid și FC Argeș, disputată vineri seară, a fost transmisă în trei țări europene importante.

Mișcarea face parte dintr-un parteneriat al eAD cu o platformă din străinătate.

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Cele două formații s-au întâlnit pe Giulești în cadrul etapei #10 din Superligă, iar partida a putut fi urmărită la TV și peste hotare.

Rapid - FC Argeș, transmis în Germania, Austria și Elveția

Compania eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga, a testat posibilitatea unui parteneriat cu platforma Sportdigital, care operează în Germania, Austria și Elveția.

Meciul de pe Giulești a fost primul din Liga 1 transmis în aceste țări, iar, dacă cele două părți vor considera că totul a decurs conform planului, ar putea fi semnat un contract pentru televizarea mai multor partide din campionatul nostru, informează spotmedia.ro.

„Momentan suntem într-un test cu ei. Testează să vadă cum este recepția, dacă este totul în regulă. Și apoi vom vedea dacă vom semna un contract cu ei”, a declarat Orlando Nicoară, președintele eAD.

Disponibilă în cele trei țări din vestul Europei, Sportdigital deține atât canale TV, cât și platforma online SPORTDIGITAL+.

Ce competiții mai transmite platforma străină? Campionate precum cele ale Braziliei, Argentinei, Portugaliei, Olandei, Poloniei, Scoției și Arabiei Saudite, dar și MLS sau competiții din Asia și Africa.

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