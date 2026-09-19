Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce  fiul său a marcat în Giulești +40 foto
Dan Şucu FOTO Sport Pictures
Superliga

Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce fiul său a marcat în Giulești

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 09:32
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 10:01
  • Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar al Rapidului, a izbucnit de bucurie după ce fiul său, Andrei (17 ani), a marcat în victoria giuleștenilor cu FC Argeș, scor 3-1, în etapa #10 din Superliga.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Andrei Șucu a fost introdus pe teren de Daniel Pancu în minutul 90+4, în locul lui Filip Stojilkovic, și a reușit să marcheze la mai puțin de un minut de la intrare, stabilind scorul final.

Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
Citește și
Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
Citește mai mult
Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR

Bucurie în familia Șucu. Fiul patronului a marcat primul gol pentru Rapid

Tânărul mijlocaș a primit o pasă de la Bubanja și l-a învins pe portarul Igor Nikic.

Prezent în loja stadionului din Giulești, Dan Șucu a fost surprins de camerele de televiziune în momentul în care fiul său a înscris.

Acționarul majoritar al Rapidului și-a acoperit fața cu ambele mâini, apoi a fost îmbrățișat de Victor Angelescu, Robert Niță și de celălalt fiu al său, Petru.

Diana Șucu, mama fotbalistului, a urmărit și ea partida din lojă. După reușita fiului său, aceasta a fost surprinsă zâmbind și îmbrățișându-i pe cei din jur.

Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport
Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (40 imagini)

Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport
+40 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Șucu a bifat prima apariție pe stadionul din Giulești într-un meci oficial al primei echipe.

El mai bifase câteva zeci de secunde pentru Rapid în mai 2025, într-o partidă cu Universitatea Cluj, încheiată 2-2.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș 3-1

Rapid s-a impus cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș, grație dublei lui Constantin Grameni, din minutele 21 și 57, și golului marcat de Andrei Șucu în prelungiri. Pentru oaspeți a înscris Dorinel Oancea, în minutul 68.

Galerie foto (61 imagini)

Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+61 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
liga 1 fc arges rapid dan sucu andrei sucu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB. Varianta dezastruoasă: revine în februarie!
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB.  Varianta dezastruoasă: revine în februarie! 
19:09
Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
18:10
România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară
România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară
16:29
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Top stiri
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Superliga
16:29
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Citește mai mult
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
Nationala
15:31
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
Citește mai mult
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
Superliga
15:09
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
Citește mai mult
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine
B365
19.09
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine
Citește mai mult
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine

Echipe/Competiții

fcsb 88 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share