Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce fiul său a marcat în Giulești

Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar al Rapidului, a izbucnit de bucurie după ce fiul său, Andrei (17 ani), a marcat în victoria giuleștenilor cu FC Argeș, scor 3-1, în etapa #10 din Superliga.

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Andrei Șucu a fost introdus pe teren de Daniel Pancu în minutul 90+4, în locul lui Filip Stojilkovic, și a reușit să marcheze la mai puțin de un minut de la intrare, stabilind scorul final.

Bucurie în familia Șucu. Fiul patronului a marcat primul gol pentru Rapid

Tânărul mijlocaș a primit o pasă de la Bubanja și l-a învins pe portarul Igor Nikic.

Prezent în loja stadionului din Giulești, Dan Șucu a fost surprins de camerele de televiziune în momentul în care fiul său a înscris.

Acționarul majoritar al Rapidului și-a acoperit fața cu ambele mâini, apoi a fost îmbrățișat de Victor Angelescu, Robert Niță și de celălalt fiu al său, Petru.

Diana Șucu, mama fotbalistului, a urmărit și ea partida din lojă. După reușita fiului său, aceasta a fost surprinsă zâmbind și îmbrățișându-i pe cei din jur.

Andrei Șucu a bifat prima apariție pe stadionul din Giulești într-un meci oficial al primei echipe.

El mai bifase câteva zeci de secunde pentru Rapid în mai 2025, într-o partidă cu Universitatea Cluj, încheiată 2-2.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș 3-1

Rapid s-a impus cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș, grație dublei lui Constantin Grameni, din minutele 21 și 57, și golului marcat de Andrei Șucu în prelungiri. Pentru oaspeți a înscris Dorinel Oancea, în minutul 68.

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