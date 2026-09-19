Mitriță, show în China Gol și pasă decisivă în victoria cu Wuhan. Recordul stabilit de român +46 foto
Alexandru Mitriță FOTO: Instagram
Stranieri

Mitriță, show în China Gol și pasă decisivă în victoria cu Wuhan. Recordul stabilit de român

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 11:20
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 11:21
  • Alex Mitriță (31 de ani) a contribuit cu un gol și o pasă decisivă la victoria de vineri a formației Zhejiang Professional în fața celor de la Wuhan Three Towns, scor 4-1, și a atins o bornă semnificativă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul jucător al Universității Craiova a devenit primul fotbalist care reușește cel puțin 10 goluri și 10 pase decisive într-un sezon de campionat în China.

Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce  fiul său a marcat în Giulești
Citește și
Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce fiul său a marcat în Giulești
Citește mai mult
Dan Șucu, în culmea fericirii FOTO. Reacția spectaculoasă a patronului Rapidului după ce  fiul său a marcat în Giulești

Alex Mitriță, 10 goluri și 12 pase decisive în campionatul Chinei

Mitriță a înscris în minutul 14 al partidei cu Wuhan Three Towns, după o acțiune individuală începută din propria jumătate de teren.

Românul a avansat până în apropierea careului advers, unde a decis să șuteze și a înscris.

În minutul 80, acesta i-a oferit pasa decisivă lui Fang Hao, care a marcat pentru 4-0.

Astfel, Mitriță a ajuns la 10 goluri și 12 pase decisive în 21 de meciuri disputate în actualul sezon al campionatului Chinei.

Alexandru Mitriță, după golul marcat în meciul cu Wuhan Three Towns. Foto: captură YouTube
Alexandru Mitriță, după golul marcat în meciul cu Wuhan Three Towns. Foto: captură YouTube

Galerie foto (46 imagini)

Alexandru Mitriță, după golul marcat în meciul cu Wuhan Three Towns. Foto: captură YouTube Alexandru Mitriță, după golul marcat în meciul cu Wuhan Three Towns. Foto: captură YouTube Alexandru Mitriță, după golul marcat în meciul cu Wuhan Three Towns. Foto: captură YouTube Alexandru Mitriță, după golul marcat în meciul cu Wuhan Three Towns. Foto: captură YouTube Alexandru Mitriță, după golul marcat în meciul cu Wuhan Three Towns. Foto: captură YouTube
+46 Foto
labels.photo-gallery

După această performanță, clubul Zhejiang Professional a publicat un mesaj pentru fotbalistul român.

„Mitriță este primul jucător care reușește să atingă borna de 10 goluri și 10 pase decisive într-un singur sezon din Super Liga Chineză, în stagiunile 2025 și 2026.

De ce nu a reușit această performanță anul trecut? Pentru că a venit la jumătatea sezonului, după care a început să facă spectacol. Suntem norocoși că avem ocazia să-i admirăm talentul în China”, se arată în mesajul clubului dedicat fotbalistului român.

Sezonul trecut, Mitriță a marcat 8 goluri și a oferit 7 pase decisive în 16 partide.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
china alexandru mitrita Zhejiang Professional wuhan three towns
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB. Varianta dezastruoasă: revine în februarie!
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB.  Varianta dezastruoasă: revine în februarie! 
19:09
Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
18:10
România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară
România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară
16:29
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Top stiri
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Superliga
16:29
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Citește mai mult
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
Nationala
15:31
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
Citește mai mult
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
Superliga
15:09
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
Citește mai mult
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine
B365
19.09
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine
Citește mai mult
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine

Echipe/Competiții

fcsb 88 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share