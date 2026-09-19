Alex Mitriță (31 de ani) a contribuit cu un gol și o pasă decisivă la victoria de vineri a formației Zhejiang Professional în fața celor de la Wuhan Three Towns, scor 4-1, și a atins o bornă semnificativă.

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Fostul jucător al Universității Craiova a devenit primul fotbalist care reușește cel puțin 10 goluri și 10 pase decisive într-un sezon de campionat în China.

Alex Mitriță, 10 goluri și 12 pase decisive în campionatul Chinei

Mitriță a înscris în minutul 14 al partidei cu Wuhan Three Towns, după o acțiune individuală începută din propria jumătate de teren.

Românul a avansat până în apropierea careului advers, unde a decis să șuteze și a înscris.

În minutul 80, acesta i-a oferit pasa decisivă lui Fang Hao, care a marcat pentru 4-0.

Astfel, Mitriță a ajuns la 10 goluri și 12 pase decisive în 21 de meciuri disputate în actualul sezon al campionatului Chinei.

După această performanță, clubul Zhejiang Professional a publicat un mesaj pentru fotbalistul român.

„Mitriță este primul jucător care reușește să atingă borna de 10 goluri și 10 pase decisive într-un singur sezon din Super Liga Chineză, în stagiunile 2025 și 2026.

De ce nu a reușit această performanță anul trecut? Pentru că a venit la jumătatea sezonului, după care a început să facă spectacol. Suntem norocoși că avem ocazia să-i admirăm talentul în China”, se arată în mesajul clubului dedicat fotbalistului român.

Sezonul trecut, Mitriță a marcat 8 goluri și a oferit 7 pase decisive în 16 partide.

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