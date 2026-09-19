„Chivu, fă asta pentru mine!” Ce i-a cerut marele Sandro Mazzola românului în ultimul interviu înainte să se stingă

Sandro Mazzola a murit la 83 de ani, lăsând în urmă o viață dedicată Interului și culorilor nerazzurre: meciuri, finale, victorii, trofee și multe goluri.

Ce i-a transmis lui Cristi Chivu cu o lună înainte să moară. Și antrenorului, și căpitanului Lautaro Martinez.

Mazzola a fost unul dintre cei mai mari jucători ai Interului și ai Italiei anilor 1960-1970.

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Sandro Mazzola s-a stins la 83 de ani. Poate cel mai mare jucător din istoria lui Inter Milano, una dintre legendele fotbalului italian.

Mazzola a cucerit două Cupe ale Campionilor cu Inter. I-a învins pe Di Stefano și Eusebio

O viață dedicată numai echipei nerazzurre, 17 ani, întreaga carieră, între 1960 și 1977, opt trofee, patru titluri în Serie A, două Cupe ale Campionilor Europeni și două Cupe Intercontinentale.

161 de goluri a marcat Sandro Mazzola în 567 de meciuri pentru Inter

Și 70 de selecții la squadra azzurra, pentru care a înscris de 22 de ori. A fost campion european cu Italia în 1968 și vicecampion mondial în 1970.

A fost fiul lui Valentino Mazzola, alt simbol al Peninsulei, fost căpitan la Torino, dispărut la doar 30 de ani, alături de toată formația granata, în accidentul aviatic de la Superga, în 1949.

Mazzola vrea încă un titlu și Liga Campionilor: „Chivu, fă-o pentru mine!”

Cu o lună înainte să moară, Sandro a oferit un ultim interviu Gazzettei dello Sport, în care i-a cerut lui Cristi Chivu ceva. Și căpitanului Lautaro Martinez altceva. Două trofee importante.

„Sunt fan pătimaș Inter. Chivu, mai câștigă un scuddetto (n.r. - titlu). Și visez ca Lautaro, care merită să fie numit legendă, să ridice Cupa Campionilor. Faceți-o pentru mine!”.

Chivu a cucerit ultima Ligă a Campionilor nerazzurra, în 2010, ca jucător.

Pe primele două le câștigase Mazzola, consecutiv, în 1964 (3-1 în finală contra Madridului lui Di Stefano, cu „dublă” Sandro) și 1965 (1-0 cu Benfica lui Eusebio).

Sandro Mazzola la Inter Milano

Se n’è andato Sandro Mazzola. Il Baffo. Aveva 83 anni.

Nato a Torino l’8 novembre 1942, figlio di Valentino, il capitano del Grande Torino che il 4 maggio 1949 non tornò da Superga. Sandro aveva sei anni. Da quel vuoto ha costruito una vita intera, senza mai tradire il padre e… pic.twitter.com/XjdUDt1uSm — precipitevolissimevolmente (@saures788) September 19, 2026

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