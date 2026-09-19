Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR

Un membru al Consiliului de Administrație al Federației de Handbal a cerut să se ia măsuri împotriva lui Cosmin Băleanu pentru nu mai critica arbitrii și cluburile.

Alin Cârligeanu, fost arbitru și actual observator internațional, și-a argumentat demersul într-o reacție pentru GOLAZO.ro: „Nu e nici o cenzură!”.

GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședință, în care oficialul FRH lansează chiar o propunere de a apela la cineva care avea soțul cu „intrare” în TVR.

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Federația Română de Handbal a anunțat oficial, printr-un comunicat postat pe site-ul său, că a discutat în cadrul oficial despre metode prin care un comentator TVR să fie cenzurat pentru a nu-și mai exprima opiniile critice pe care le are, în timpul meciurilor, la adresa arbitrilor și a cluburilor.

GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH, în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR

„S-a adus în discuție comportamentul comentatorului sportiv Cosmin Băleanu, concretizat prin critici la adresa arbitrilor și a cluburilor.

S-a convenit ca reprezentanții conducerii să aibă o întâlnire pentru redactarea unei cereri formale.

Documentul oficial va fi adresat direct conducerii instituției media (redactorului-șef), optându-se astfel pentru o soluționare pe cale instituțională, de la o entitate la alta, și nu pe o miză personală”, e anunțul FRH, în urma ședinței Consiliului de Administrație desfășurat pe 7 septembrie.

GOLAZO.ro a dezvăluit într-un articol publicat vineri că persoana care a inițiat acest demers e Alin Cârligeanu, fost arbitru și actual observator internațional.

El a și confirmat acest lucru, dar a susținut că „nu e vorba despre instituirea unei cenzuri, ci este o solicitare a FRH ca domnii care comentează meciurile să nu afecteze produsul, iar acesta să poată fi vândut în anii care urmează”.

Stenograma cenzurii

Redacția are pasajul audio din ședința Consiliului de Administrație FRH. Intervenția oficialului federației conține chiar și un moment în care acesta aduce în discuție un nume al unei angajate a Federației, o fostă handbalistă (Tatiana Cojocaru), care e, conform frh.ro, secretar federal.

Cârligeanu sugerează în discursul său că respectiva ar putea rezolva situația la TVR prin intermediul soțului ei.

Transcrierea înregistrării cu momentul intervenției lui Alin Cârligeanu, care cere măsuri împotriva comentatorului Cosmin Băleanu, de la TVR:

„V-aș ruga frumos să vă regândiți la situația aceea creată cu comentatorul Cosmin Băleanu, care și-a intrat în pâine și… și o ține pe a lui, pe a dânsului, adică. A început din nou cu arbitrii, cu cluburile. S-a legat de cluburi, că unele cluburi sunt foarte slabe, că n-au jucători, că n-au aia…

Haideți să încercăm, poate vorbim cu șeful de redacție… Poate e cineva care… ăăăăă… Că nu putem să vorbim cu Tatiana Cojocaru să vorbească cu soțul… S-o facem instituțional! Dacă vreți, eu îi scriu la șeful de redacție, dar nu știu dacă e bine… În calitate de membru în Consiliul de Administrație” .

În articolul publicat vineri, GOLAZO.ro a prezentat și declarațiile pe acest subiect făcute de Cosmin Băleanu:

„Mă abțin să spun tot ce gândesc și tot ce știu. Am aflat că, în realitate, nu este inițiativa federației, ci este doar acțiunea unui individ. Membru în Consiliul de Administrație. Până ieri, nu știam de existența lui. Nu știu cine este, nu îl cunosc, nu am avut vreodată vreo interacțiune. Am înțeles că are ceva personal cu mine. Culmea este că nu are nici măcar un exemplu concret prin care să îmi reproșeze ceva. Nu prezintă niciun argument cu care să combată, credibil, ceva concret din comentariile mele”.

„Culmea culmilor este alta. Noi, comentatorii, suntem certați că vorbim despre arbitraj de un personaj care în această vară a picat examenul pentru observator internațional! Este strigător la cer faptul că un oficial al federației, membru în Consiliul de Administrație, se poate gândi că poate interveni, cumva, prin cineva, pentru ca un comentator să nu mai vorbească despre arbitri sau despre cluburi”.

„Asta arată, cred eu, cum este obișnuit să rezolve lucrurile. Cu intervenții, cu manevre, combinații, aranjamente și intimidare. Numai cineva care a făcut asta ca arbitru, ca observator, se poate gândi că așa se rezolvă lucrurile. Să pună pumnul în gură, să pună presiune, să facă intervenții, să nu fie deranjat. Asta mai arată cam cum era obișnuită lumea handbalului să rezolve lucrurile. Mă îngrozește doar gândul că le-a reușit vreodată. Toată povestea mai demonstrează și cam ce putere aveau arbitrii în handbalul românesc. Sper să fie la timpul trecut”.

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