Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR
Alin Cârligeanu și Cosmin Băleanu (fotomontaj GOLAZO.ro)
Handbal

Stenograma cenzurii GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 09:56
  • Un membru al Consiliului de Administrație al Federației de Handbal a cerut să se ia măsuri împotriva lui Cosmin Băleanu pentru nu mai critica arbitrii și cluburile.
  • Alin Cârligeanu, fost arbitru și actual observator internațional, și-a argumentat demersul într-o reacție pentru GOLAZO.ro: „Nu e nici o cenzură!”.
  • GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședință, în care oficialul FRH lansează chiar o propunere de a apela la cineva care avea soțul cu „intrare” în TVR.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Federația Română de Handbal a anunțat oficial, printr-un comunicat postat pe site-ul său, că a discutat în cadrul oficial despre metode prin care un comentator TVR să fie cenzurat pentru a nu-și mai exprima opiniile critice pe care le are, în timpul meciurilor, la adresa arbitrilor și a cluburilor.

Cine a cerut cenzură la TVR! Un fost arbitru cere să-i fie pus pumnul în gură lui Cosmin Băleanu. „Așa e obișnuit, cu combinații și manevre” vs. „Un prost!”
Citește și
Cine a cerut cenzură la TVR! Un fost arbitru cere să-i fie pus pumnul în gură lui Cosmin Băleanu. „Așa e obișnuit, cu combinații și manevre” vs. „Un prost!”
Citește mai mult
Cine a cerut cenzură la TVR! Un fost arbitru cere să-i fie pus pumnul în gură lui Cosmin Băleanu. „Așa e obișnuit, cu combinații și manevre” vs. „Un prost!”

GOLAZO.ro are înregistrarea audio din ședința FRH, în care s-a cerut intimidarea și reducerea la tăcere a unui angajat TVR

„S-a adus în discuție comportamentul comentatorului sportiv Cosmin Băleanu, concretizat prin critici la adresa arbitrilor și a cluburilor.

S-a convenit ca reprezentanții conducerii să aibă o întâlnire pentru redactarea unei cereri formale.

Documentul oficial va fi adresat direct conducerii instituției media (redactorului-șef), optându-se astfel pentru o soluționare pe cale instituțională, de la o entitate la alta, și nu pe o miză personală”, e anunțul FRH, în urma ședinței Consiliului de Administrație desfășurat pe 7 septembrie.

GOLAZO.ro a dezvăluit într-un articol publicat vineri că persoana care a inițiat acest demers e Alin Cârligeanu, fost arbitru și actual observator internațional.

El a și confirmat acest lucru, dar a susținut că „nu e vorba despre instituirea unei cenzuri, ci este o solicitare a FRH ca domnii care comentează meciurile să nu afecteze produsul, iar acesta să poată fi vândut în anii care urmează”.

Stenograma cenzurii

Redacția are pasajul audio din ședința Consiliului de Administrație FRH. Intervenția oficialului federației conține chiar și un moment în care acesta aduce în discuție un nume al unei angajate a Federației, o fostă handbalistă (Tatiana Cojocaru), care e, conform frh.ro, secretar federal.

Cârligeanu sugerează în discursul său că respectiva ar putea rezolva situația la TVR prin intermediul soțului ei.

Transcrierea înregistrării cu momentul intervenției lui Alin Cârligeanu, care cere măsuri împotriva comentatorului Cosmin Băleanu, de la TVR:

„V-aș ruga frumos să vă regândiți la situația aceea creată cu comentatorul Cosmin Băleanu, care și-a intrat în pâine și… și o ține pe a lui, pe a dânsului, adică. A început din nou cu arbitrii, cu cluburile. S-a legat de cluburi, că unele cluburi sunt foarte slabe, că n-au jucători, că n-au aia…

Haideți să încercăm, poate vorbim cu șeful de redacție… Poate e cineva care… ăăăăă… Că nu putem să vorbim cu Tatiana Cojocaru să vorbească cu soțul… S-o facem instituțional! Dacă vreți, eu îi scriu la șeful de redacție, dar nu știu dacă e bine… În calitate de membru în Consiliul de Administrație”.

În articolul publicat vineri, GOLAZO.ro a prezentat și declarațiile pe acest subiect făcute de Cosmin Băleanu:

  • „Mă abțin să spun tot ce gândesc și tot ce știu. Am aflat că, în realitate, nu este inițiativa federației, ci este doar acțiunea unui individ. Membru în Consiliul de Administrație. Până ieri, nu știam de existența lui. Nu știu cine este, nu îl cunosc, nu am avut vreodată vreo interacțiune. Am înțeles că are ceva personal cu mine. Culmea este că nu are nici măcar un exemplu concret prin care să îmi reproșeze ceva. Nu prezintă niciun argument cu care să combată, credibil, ceva concret din comentariile mele”.
  • „Culmea culmilor este alta. Noi, comentatorii, suntem certați că vorbim despre arbitraj de un personaj care în această vară a picat examenul pentru observator internațional! Este strigător la cer faptul că un oficial al federației, membru în Consiliul de Administrație, se poate gândi că poate interveni, cumva, prin cineva, pentru ca un comentator să nu mai vorbească despre arbitri sau despre cluburi”.
  • „Asta arată, cred eu, cum este obișnuit să rezolve lucrurile. Cu intervenții, cu manevre, combinații, aranjamente și intimidare. Numai cineva care a făcut asta ca arbitru, ca observator, se poate gândi că așa se rezolvă lucrurile. Să pună pumnul în gură, să pună presiune, să facă intervenții, să nu fie deranjat. Asta mai arată cam cum era obișnuită lumea handbalului să rezolve lucrurile. Mă îngrozește doar gândul că le-a reușit vreodată. Toată povestea mai demonstrează și cam ce putere aveau arbitrii în handbalul românesc. Sper să fie la timpul trecut”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
FRH Cosmin Baleanu cenzura Alin Carligeanu stenograma
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB. Varianta dezastruoasă: revine în februarie!
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB.  Varianta dezastruoasă: revine în februarie! 
19:09
Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
18:10
România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară
România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară
16:29
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Top stiri
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Superliga
16:29
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Citește mai mult
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
Nationala
15:31
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
Citește mai mult
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
Superliga
15:09
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
Citește mai mult
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine
B365
19.09
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine
Citește mai mult
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine

Echipe/Competiții

fcsb 88 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share