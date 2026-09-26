- Ziua de sâmbătă a adus un duel spectaculos între Anglia și Spania, încheiat cu victoria ibericilor, scor 3-2, într-o reeditare a finalei EURO 2024.
- Tot sâmbătă, Luxemburg a produs surpriza și s-a impus în fața Bulgariei.
A3: Anglia - Spania 2-3
- Au marcat: Gordon (min. 36), Kane (min. 40) / Yamal (min. 2), Baena (min. 60), Oyarzabal (min. 74)
- Stadion: Wembley Stadium
- Arbitru: Davide Massa, Asistenți: Filippo Meli, Alessio Berti, VAR: Marco Di Bello, AVAR: Rosario Abisso
B1: Slovenia - Scoția 0-0
- Stadion: Stadion Stožice
- Arbitru: Horațiu Feșnic, Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei, VAR: Cătălin Popa, AVAR: Marcel Bîrsan
C4: Islanda - Estonia 1-1
- Au marcat: Gudjohnsen (min. 45) / Paskotsi (min. 64)
- Stadion: Laugardalsvöllur
- Arbitru: Miloš Milanović, Asistenți: Milan Pašajlić, Svetozar Živin, VAR: Aleksandar Živković, AVAR: Pavle Tomić
C3: Feroe - Kazahstan 1-1
- Au marcat: Samuelsen (min. 14) / Erlanov (min. 26)
- Stadion: Tórsvøllur
- Arbitru: Ishmael Barbara, Asistenți: Luke Portelli, James Muscat, VAR: Pawel Malec, AVAR: Bartosz Frankowski
C1: San Marino - Finlanda 0-7
- Au marcat: Pohjanpalo (min. 5, min. 79, min. 88), Svanback (min. 14), Kallman (min. 33), Walta (min. 50, min. 55)
- Stadion: San Marino Stadium
- Arbitru: Nathan Verboomen, Asistenți: Mathias Hillaert, Maarten Toeback, VAR: Bert Put, AVAR: Wesli De Cremer
C4: Bulgaria - Luxemburg 1-2
- Au marcat: Chandarov (min. 18) / Barreiro (min. 37), Thill (min. 65)
- Stadion: Hristo Botev Stadium
- Arbitru: Sander van der Eijk, Asistenți: Rens Bluemink, Roy De Nas, VAR: Clay Ruperti, AVAR: Robin Hensgens
C1: Albania - Belarus 2-0
- Au marcat: Asllani (min. 34), E. Muci (min. 45+2)
- Stadion: Air Albania Stadium
- Arbitru: Sam Barrott, Asistenți: Adam Nunn, Wade Smith, VAR: Matthew Donohue, AVAR: Paul Howard
C3: Slovacia - Moldova 2-0
- Au marcat: Schranz (min. 32), Duda (min. 40)
- Stadion: Tatran
- Arbitru: Juxhin Xhaja, Asistenți: Arber Zalla, Mario Shazivari, VAR: Kreshnik Barjamaj, AVAR: Albert Doda
B1: Macedonia de Nord - Elveția 0-3
- Au marcat: Freuler (min. 22), Amdouni (min. 41, min. 74)
- Stadion: National Arena Todor Proeski
- Arbitru: Daniel Schlager, Asistenți: Sven Waschitzki, Tobias Fritsch, VAR: Benjamin Brand, AVAR: Benjamin Cortus
A3: Cehia - Croația 1-2
- Au marcat: Karabec (min. 54) / Modric (min. 47), Pasalic (min. 77)
- Stadion: Fortuna Arena
- Arbitru: Simone Sozza, Asistenți: Daniele Bindoni, Davide Imperiale, VAR: Valerio Marini, AVAR: Aleandro Di Paolo