Liga Națiunilor Spectacol total în Anglia - Spania + bulgarii s-au făcut de râs. Rezultatele zilei
Liga Națiunilor
Liga Națiunilor

Liga Națiunilor Spectacol total în Anglia - Spania + bulgarii s-au făcut de râs. Rezultatele zilei

alt-text George Neagu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 23:42
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 23:48
  • Ziua de sâmbătă a adus un duel spectaculos între Anglia și Spania, încheiat cu victoria ibericilor, scor 3-2, într-o reeditare a finalei EURO 2024.
  • Tot sâmbătă, Luxemburg a produs surpriza și s-a impus în fața Bulgariei.
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A3: Anglia - Spania 2-3

  • Au marcat: Gordon (min. 36), Kane (min. 40) / Yamal (min. 2), Baena (min. 60), Oyarzabal (min. 74)
  • Stadion: Wembley Stadium
  • Arbitru: Davide Massa, Asistenți: Filippo Meli, Alessio Berti, VAR: Marco Di Bello, AVAR: Rosario Abisso

B1: Slovenia - Scoția 0-0

  • Stadion: Stadion Stožice
  • Arbitru: Horațiu Feșnic, Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei, VAR: Cătălin Popa, AVAR: Marcel Bîrsan

C4: Islanda - Estonia 1-1

  • Au marcat: Gudjohnsen (min. 45) / Paskotsi (min. 64)
  • Stadion: Laugardalsvöllur
  • Arbitru: Miloš Milanović, Asistenți: Milan Pašajlić, Svetozar Živin, VAR: Aleksandar Živković, AVAR: Pavle Tomić

C3: Feroe - Kazahstan 1-1

  • Au marcat: Samuelsen (min. 14) / Erlanov (min. 26)
  • Stadion: Tórsvøllur
  • Arbitru: Ishmael Barbara, Asistenți: Luke Portelli, James Muscat, VAR: Pawel Malec, AVAR: Bartosz Frankowski

C1: San Marino - Finlanda 0-7

  • Au marcat: Pohjanpalo (min. 5, min. 79, min. 88), Svanback (min. 14), Kallman (min. 33), Walta (min. 50, min. 55)
  • Stadion: San Marino Stadium
  • Arbitru: Nathan Verboomen, Asistenți: Mathias Hillaert, Maarten Toeback, VAR: Bert Put, AVAR: Wesli De Cremer

C4: Bulgaria - Luxemburg 1-2

  • Au marcat: Chandarov (min. 18) / Barreiro (min. 37), Thill (min. 65)
  • Stadion: Hristo Botev Stadium
  • Arbitru: Sander van der Eijk, Asistenți: Rens Bluemink, Roy De Nas, VAR: Clay Ruperti, AVAR: Robin Hensgens

C1: Albania - Belarus 2-0

  • Au marcat: Asllani (min. 34), E. Muci (min. 45+2)
  • Stadion: Air Albania Stadium
  • Arbitru: Sam Barrott, Asistenți: Adam Nunn, Wade Smith, VAR: Matthew Donohue, AVAR: Paul Howard

C3: Slovacia - Moldova 2-0

  • Au marcat: Schranz (min. 32), Duda (min. 40)
  • Stadion: Tatran
  • Arbitru: Juxhin Xhaja, Asistenți: Arber Zalla, Mario Shazivari, VAR: Kreshnik Barjamaj, AVAR: Albert Doda

B1: Macedonia de Nord - Elveția 0-3

  • Au marcat: Freuler (min. 22), Amdouni (min. 41, min. 74)
  • Stadion: National Arena Todor Proeski
  • Arbitru: Daniel Schlager, Asistenți: Sven Waschitzki, Tobias Fritsch, VAR: Benjamin Brand, AVAR: Benjamin Cortus

A3: Cehia - Croația 1-2

  • Au marcat: Karabec (min. 54) / Modric (min. 47), Pasalic (min. 77)
  • Stadion: Fortuna Arena
  • Arbitru: Simone Sozza, Asistenți: Daniele Bindoni, Davide Imperiale, VAR: Valerio Marini, AVAR: Aleandro Di Paolo

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