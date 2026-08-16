Lionel Messi (39 de ani) a revenit în primul „11” al lui Inter Miami, dar seara din MLS a fost una amară. Nashville a învins-o categoric pe Inter Miami, scor 4-1, într-un meci între primele două echipe din Conferința de Est.

Messi a ratat un penalty și a văzut un cartonaș galben, dar a și pasat decisiv la singurul gol al formației din Florida.

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Nashville e lider în Conferința de Est, cu 43 de puncte după 19 meciuri jucate, iar Inter Miami e pe locul 2, cu 38 de puncte. Podiumul e completat de New England Revolution, care are 30 de puncte.

Messi a avut șansa de a schimba meciul. Dar a ratat din nou de la 11 metri!

Nashville a deschis scorul în minutul 17, când Andy Najar a transformat în gol centrarea lui Elias Saad. Inter Miami a primit însă o oportunitate uriașă de a reveni în joc doar câteva minute mai târziu.

În minutul 23, arbitrul a acordat penalty, însă execuția lui Leo Messi a fost parată de Brian Schwake.

Reguilon a înscris din ricoșeu, însă golul a fost anulat deoarece fundașul lui Miami intrase prea devreme în suprafața de pedeapsă.

Al 3-lea penalty consecutiv ratat de Messi în meciuri oficiale

Tot Messi a readus-o pe Miami în meci, dar Nashville a spulberat-o după pauză!

În prelungirile primei reprize (45+3), căpitanul lui Inter Miami i-a pasat decisiv lui Segovia, care a făcut 1-1 cu un șut superb la colțul lung, chiar înainte de pauză.

Lucrurile au mers extrem de prost pentru echipa lui Messi în repriza secundă însă. Nashville a spulberat-o pe Inter Miami după pauză!

Gazdele au revenit rapid prin Hany Mukhtar, care a făcut 2-1 în minutul 49.

Opt minute mai târziu ('57) Sam Surridge a dus scorul la 3-1 cu o execuție spectaculoasă, din călcâi.

Lovitura finală a venit în minutul 62, când portarul lui Inter Miami, Rocco Rios Novo, a apreciat greșit o minge și i-a oferit lui Mukhtar șansa de a înscrie din nou. Germanul nu a iertat și a stabilit scorul final: Nashville - Inter Miami 4-1.

30.109 fani au fost pe stadionul din Nashville la meciul cu Inter Miami. Sold-out!

Messi, primul meci ca titular, după moartea tatălui său

Pentru căpitanul lui Inter Miami a fost primul meci ca titular după dispariția tatălui său, Jorge Messi, și revenirea sa în echipa de start a venit într-un moment complicat pentru Inter Miami.

Argentinianul jucase doar repriza secundă în înfrângerea cu Leon din Leagues Cup, care a însemnat și eliminarea din competiție, înainte de a reveni acum în primul „11”.

Messi a văzut și cartonașul galben în minutul 59, într-un moment în care frustrarea începea să fie evidentă.

După golul de 3-1 al lui Sam Surridge, Messi a reacționat vehement la adresa arbitrului, contestând o decizie luată în faza care a precedat reușita lui Nashville.

Argentinianul a gesticulat și a avut o atitudine ironică față de central, iar gestul de a-l aplauda sarcastic pe arbitru l-a costat.

„Centralul” nu a tolerat reacția și i-a arătat cartonașul galben pentru proteste/comportament nesportiv.

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