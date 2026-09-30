Lionel Messi (39 de ani) se pregătește pentru ultimul său meci în tricoul naționalei Argentinei, iar partida va putea fi urmărită în direct și în România.

Ce post TV transmite meciul dintre Argentina și Benin, programat în noaptea de 6 spre 7 octombrie, în rândurile de mai jos.

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Meciul se va disputa la Buenos Aires, pe stadionul Monumental, iar în România startul este programat la ora 02:00, în noaptea de miercuri spre joi.

Ce post TV din România transmite meciul de retragere al lui Messi

Va fi ultima apariție a lui Lionel Messi pentru reprezentativa Argentinei, după mai bine de 20 de ani în care fotbalistul a devenit recordmanul selecțiilor și golurilor marcate pentru „pume”.

Confruntarea este programată în Argentina pe 6 octombrie, dar din cauza diferenței de fus orar, microbiștii din România vor putea urmări partida în noaptea de 6 spre 7 octombrie.

Digi Sport a anunțat astăzi că va transmite în exclusivitate partida, începând cu ora 02:00 dimineața.

Echipament special pentru Messi, la retragere

Messi a debutat la prima reprezentativă în 2005 și a ajuns unul dintre cei mai selecționați și prolifici fotbaliști din istoria naționalei.

Câștigătorul a 8 trofee Balonul de Aur a trecut prin toate momentele importante ale reprezentativei: de la finalele pierdute în Copa America și Mondial, până la perioada de glorie în care Argentina a cucerit Copa America, Finalissima și, în cele din urmă, Cupa Mondială, în 2022, în Qatar.

Messi a fost căpitan și a contribuit decisiv la câștigarea trofeului mondial, după finala spectaculoasă cu Franța (scor 4-2 după loviturile de departajare).

Selecționerul Lionel Scaloni și oficialii Federației Argentiniene au insistat pentru ca fotbalistul să poată avea o despărțire oficială, în fața suporterilor de pe Monumental.

Pentru acest moment a fost pregătit și un echipament special. Numele „MESSI” și numărul 10 apar în auriu, iar tricoul include și Soarele de Mai, simbolul național al Argentinei.

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