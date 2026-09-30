- Lionel Messi (39 de ani) se pregătește pentru ultimul său meci în tricoul naționalei Argentinei, iar partida va putea fi urmărită în direct și în România.
- Ce post TV transmite meciul dintre Argentina și Benin, programat în noaptea de 6 spre 7 octombrie, în rândurile de mai jos.
Meciul se va disputa la Buenos Aires, pe stadionul Monumental, iar în România startul este programat la ora 02:00, în noaptea de miercuri spre joi.
Ce post TV din România transmite meciul de retragere al lui Messi
Va fi ultima apariție a lui Lionel Messi pentru reprezentativa Argentinei, după mai bine de 20 de ani în care fotbalistul a devenit recordmanul selecțiilor și golurilor marcate pentru „pume”.
Confruntarea este programată în Argentina pe 6 octombrie, dar din cauza diferenței de fus orar, microbiștii din România vor putea urmări partida în noaptea de 6 spre 7 octombrie.
Digi Sport a anunțat astăzi că va transmite în exclusivitate partida, începând cu ora 02:00 dimineața.
Echipament special pentru Messi, la retragere
Messi a debutat la prima reprezentativă în 2005 și a ajuns unul dintre cei mai selecționați și prolifici fotbaliști din istoria naționalei.
Câștigătorul a 8 trofee Balonul de Aur a trecut prin toate momentele importante ale reprezentativei: de la finalele pierdute în Copa America și Mondial, până la perioada de glorie în care Argentina a cucerit Copa America, Finalissima și, în cele din urmă, Cupa Mondială, în 2022, în Qatar.
Messi a fost căpitan și a contribuit decisiv la câștigarea trofeului mondial, după finala spectaculoasă cu Franța (scor 4-2 după loviturile de departajare).
Selecționerul Lionel Scaloni și oficialii Federației Argentiniene au insistat pentru ca fotbalistul să poată avea o despărțire oficială, în fața suporterilor de pe Monumental.
Pentru acest moment a fost pregătit și un echipament special. Numele „MESSI” și numărul 10 apar în auriu, iar tricoul include și Soarele de Mai, simbolul național al Argentinei.