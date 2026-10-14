Baciu nu e de acord Fostul antrenor de la FCSB critică decizia lui Reghecampf: „Nu știu cât simt jucătorii asta”

Marius Baciu (51 de ani), fostul antrenor de la FCSB, a vorbit despre primele schimbări ale lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la gruparea roș-albastră.

Printre acestea se numără și decizia tehnicianului de a-i acorda banderola de căpitan lui Karlo Muhar (30 de ani) în meciul cu Oțelul, scor 1-0.

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Laurențiu Reghecampf a debutat cu dreptul pe banca celor de la FCSB, iar decizia sa de a-l numi căpitan pe Karlo Muhar în duelul cu Oțelul a surprins pe toată lumea.

Marius Baciu: „Nu știu cât simt jucătorii străini asta”

Marius Baciu nu este de acord ca un jucător străin să fie căpitan la FCSB, mai ales că Muhar abia jucase în câteva partide pentru echipă.

„Orice jucător își dorește să poarte banderola la FCSB. Eu îmi aduc aminte de mine. Prima dată nu mă așteptam.

A ieșit Lăcă (n.r. - Marius Lăcătuș) și mi-a dat mie banderola. Era meci amical. Mi-a spus să o pun pe mână. Am simțit ceva ce nu poți uita vreodată.

Știi care e problema? Nu știu cât simt jucătorii străini asta. Pentru mine, jucătorul străin tot jucător străin rămâne.

Cisotti poate simte ce înseamnă, e altceva. Dar eu nu văd un jucător străin să vină de două zile și să înțeleagă spiritul Stelei sau al FCSB-ului”, a declarat Marius Baciu, conform prosport.ro.

Să știi că liderii se formează. Acum se pot forma liderii. Eu îl văd un lider și un exemplu [pe Risto Radunovic], dar nu va mai intra în calculele lor. Chiar dacă e străin, avea o voce în vestiar și toți jucătorii îl respectau. Marius Baciu, fost antrenor la FCSB

Laurențiu Reghecampf, despre Muhar: „Cred că merită acest lucru”

Înaintea meciului cu Oțelul, Laurențiu Reghecampf a explicat de ce i-a dat banderola de căpitan lui Muhar.

„Este simplu, avem nevoie de un căpitan care să aibă personalitate, avem nevoie de un om la mijlocul terenului care să conducă echipa.

Muhar cred că merită acest lucru, a dovedit-o în cariera lui. Pentru mine este important să am un om care mă reprezintă pe teren.

L-am văzut la antrenamente, l-am urmărit, am discutat cu el foarte mult. Încercăm să construim o echipă unde să avem jucători puternici, jucători care au personalitate și de aceea am ales ca Muhar să fie căpitanul echipei”, a spus Reghecampf înainte de meci, la Prima Sport.

M-a surprins când mi-a oferit banderola, poate vede ceva în mine și sunt foarte mândru să fiu căpitanul acestei echipe. Evident, e cea mai mare echipă din România, nu ești om dacă nu simți presiune, dar e pozitivă. Karlo Muhar, după meciul cu Oțelul

Karlo Muhar a fost transferat de FCSB în luna septembrie a acestui an, din postura de jucător liber de contract. A bifat până acum 225 de minute în 3 meciuri jucate pentru roș-albaștrii.

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