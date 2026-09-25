„O să le lovim” Lorena Ostase avertizează rivalele înainte de România - Danemarca:  „Să știe că vom juca acasă”
Lorena Ostase. Foto: Imago
Handbal

„O să le lovim” Lorena Ostase avertizează rivalele înainte de România - Danemarca: „Să știe că vom juca acasă”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 19:33
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 20:06
  • Lorena Ostase (29 de ani), pivotul naționalei feminine de handbal a României, a prefațat semifinala cu Danemarca din Final Four-ul EHF EuroCup.
  • Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00, și va fi transmis în direct pe Digi Sport 1.
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Danemarca vine la București cu mai multe nume importante, printre care Sandra Toft (Gyori ETO), Kristina Jorgensen (Metz Handball) și Anne Mette Hansen (CSM București).

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Lorena Ostase, mesaj înainte de România - Danemarca: „O să le lovim”

„A fost o săptămână grea, unele dintre noi am venit mai târziu, dar ușor, ușor ne-am readaptat la echipa națională.

Mă simt mereu bine la echipa națională, indiferent dacă am jucat sau nu, inima mea aparține echipei naționale.

Mă bucur că pot să aduc un aport echipei naționale. Cred că avem o șansă bună”, a spus Ostase, conform digisport.ro.

România trebuie să joace cu multă încredere, de la egal la egal cu Danemarca. Avem jucătoare care joacă la echipele de club, e un aspect important, am avut problema asta la echipa națională. Acum, avem jucătoare care joacă meci de meci, minut de minut. E important pentru jocul echipei. Lorena Ostase, pivotul naționalei feminine de handbal a României

Ostase a explicat și cum ar trebui să înceapă România partida.

„De la început o să intrăm și, cum spunem noi, «o să le lovim», într-un sens bun, să știe că vom juca acasă. Oriunde am jucat, naționala a avut parte de spectatori care au încurajat indiferent de rezultat. Să ne încurajeze și la final să fie mândri.

Cred că ar trebui să fim foarte atente la punctele lor forte. Contraatacul și faza a doua, să nu aibă timp.

Vom avea o șansă, nu trebuie să ne precipităm, ne așteptăm să trecem cu brio, dar important e ca oamenii să ne susțină înainte”, a mai spus Lorena Ostase.

În cealaltă semifinală, Norvegia întâlnește Ungaria, de la 14:15.

Lotul României pentru Final 4-ul EHF Euro Cup

  • Portari: Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Yuliya Dumanska (CSM București).
  • Coordonatori: Rebeca Necula (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Dunărea Brăila)
  • Interi stânga: Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila), Sorina Grozav (Corona Brașov), Ștefania Stoica (SCM Rm. Vâlcea)
  • Interi dreapta: Elena Roșu (Dunărea Brăila), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Alina Ilie (Știința Politehnica București)
  • Extreme stânga: Eva Kerekes (Corona Brașov), Alexandra Szoke (CSM București)
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila).
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița), Crina Pintea (CSM București)

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