Start spectaculos la Stockholm  Ultrașii României au aprins Strawberry Arena! Anunț imediat al organizatorilor +10 foto
Nationala

Start spectaculos la Stockholm Ultrașii României au aprins Strawberry Arena! Anunț imediat al organizatorilor

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 21:58
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 22:02
  • România a avut parte de un start de meci incendiar la Stockholm, la propriu.
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În primele secunde ale partidei cu Suedia, ultrașii români au declanșat un show pirotehnic în sectorul rezervat lor, în spatele porții gazdelor, unde mai multe torțe și fumigene au fost aprinse aproape simultan.

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Momentul a durat aproximativ două minute, timp în care o parte din stadion a fost acoperită de fum.

Peluza românilor s-a aprins încă de la start, iar privirile gazdelor s-au mutat de pe teren, unde culmea, suedezii chiar începuseră tare jocul.

Imediat avertisment sonor și vizual pe tabelă

Reacția organizatorilor a venit imediat. De la stația de amplificare a arenei s-a transmis un avertisment prin care suporterilor li s-a cerut să oprească show-ul pirotehnic. Un mesaj a apărut imediat și pe imensul cub.

Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (22).jpg
Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (22).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg
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Fanii au fost informați că folosirea torțelor și a fumigenelor este interzisă și că persoanele responsabile riscă să răspundă pentru incidente.

Aproximativ 2.000 de suporteri români au fost prezenți la Strawberry Arena și s-au făcut auziți încă din primele minute.

Doar o parte dintre ei s-au aflat grupați în sectorul destinat oaspeților, mulți români cumpărând bilete în alte zone ale stadionului.

Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (19).jpg
Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (19).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg
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