Neînvins în ring  Nepotul lui Silvio Berlusconi, fostul patron al lui AC Milan, are un parcurs remarcabil în box
Lorenzo Mattia Berlusconi (în stânga). Foto: Imago
Box

Neînvins în ring Nepotul lui Silvio Berlusconi, fostul patron al lui AC Milan, are un parcurs remarcabil în box

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 23:17
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 23:17
  • Lorenzo Mattia Berlusconi (16 de ani), nepotul lui Silvio Berlusconi, fostul patron al lui AC Milan, are un parcurs excepțional în box: este neînvins în 10 meciuri disputate.
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Silvio Berlusconi, care a condus clubul AC Milan 31 de ani, timp în care a cucerit de cinci ori Liga Campionilor, a decedat în 2023, la vârsta de 86 de ani, după ce a suferit de leucemie.

Acesta a fost de trei ori și prim-ministrul Italiei, între anii 1994-2011. A fost și proprietarul clubului Monza.

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Nepotul lui Silvio Berlusconi impresionează în box

Lorenzo Mattia Berlusconi, fiul lui Pier Silvio Berlusconi și al Silviei Toffanin, are un început de carieră impresionant în box. Nepotul fostului patron al lui AC Milan a obținut cea de-a 10-a victorie în tot atâtea meciuri disputate.

Pe 24 octombrie, tânărul sportiv l-a învins la puncte pe Oscar Acciai, după un meci de trei reprize, în cadrul evenimentului Kombat Tour Italia, la care au participat peste o sută de sportivi, în probe de box și K1, conform ilmattino.it.

Lorenzo Mattia Berlusconi face parte din echipa Clan Area și concurează în prezent la categoria U17, la categoria de 60 de kilograme.

La ultimul meci, Pier Silvio Berlusconi, tatăl lui Lorenzo Mattia, și-a încurajat fiul de la marginea ringului. La fel s-a întâmplat și la celelalte competiții de la Savona, Genova și Sanremo.

Primul meci al lui Lorenzo Mattia Berlusconi a avut loc pe 13 decembrie 2025, la Savona. De atunci, tânărul sportiv a câștigat fiecare meci pe care l-a disputat, scrie marca.com.

Pasiunea acestuia pentru box pare să fie moștenită din familie. Pier Silvio Berlusconi, directorul general al Mediaset, a practicat karate și box în tinerețe.

Amedeo Marai este antrenorul lui Lorenzo Mattia, care a explicat că a încercat să nu le dezvăluie celorlalți sportivi ca acesta face parte din familia Berlusconi.

Antrenorul a luat această decizie pentru pentru a-l proteja pe tânărul boxer și pentru a-i permite să se integreze în grup fără ca numele său de familie să devină un factor care să-l diferențieze de ceilalți.

Lorenzo Mattia Berlusconi concurează în competițiile organizate de Federația Italiană de Box și își dorește să reprezinte Italia la Jocurile Olimpice.

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