„Nu am văzut în viața mea” Marius Șumudică se plânge de condițiile de la Ploiești și explică remiza: „Ne-a fost un pic frică”

Petrolul - CFR Cluj 1-1. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul oaspeților, a comentat remiza obținută de echipa sa în etapa #14 din Superliga.

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Printre subiectele abordate de tehnicianul de la CFR Cluj se numără și starea deplorabilă a gazonului de pe stadionul „Ilie Oană”.

Petrolul - CFR Cluj 1-1 . Marius Șumudică: „Nu am văzut în viața mea”

Deși a fost mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa, Marius Șumudică nu s-a ferit să critice starea gazonului de la Ploiești.

„Sunt foarte mulțumit de jucătorii mei prin prisma rezultatului. Îi felicit pe această cale. Sunt niște eroi. Un teren impracticabil, nu am văzut în viața mea.

Nu știu ce s-a întâmplat, că au zis că l-au reparat. OK, a plouat, dar n-am văzut decât niște brazde puse prin centru, pe acolo.

Nu vreau să discut, fiindcă ambele echipe au jucat pe acest teren. Dar jucătorii mei, în condițiile în care în șase zile au jucat trei meciuri, astăzi au arătat impecabil. Felicit staff-ul, toți cei care am contribuit la acest punct”, a declarat Șumudică la Prima Sport.

Ne-a fost un pic frică după ce am luat gol. Nu înțeleg de ce ne retragem. Cred că cineva face voodoo. Nu știu, se întâmplă ceva la noi. Rezultatul este echitabil, dar eu cred că meritam să câștigăm. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Marius Șumudică, despre absența lui Cordea: „O să am o discuție cu el”

La flash-interviul de la finalul partidei, Șumudică a comentat absența lui Andrei Cordea din duelul cu Petrolul, despre care a spus că nu s-a simțit bine.

„Cred că dacă era și Cordea astăzi, arătam mai bine, pentru că este un jucător cu calitate. Dar și echipa a demonstrat, cu tot respectul pentru Cordea, care este ca și copilul meu, că nu stă în nimeni. Nu stă nici în Șumudică, nu stă nici în Cordea, nu stă nici în ultimul om din club.

O să am o discuție cu el (n.r. cu Andrei Cordea), cu conducerea, să aflu și eu ce s-a întâmplat. Vreau să aflu, să știu și eu, să fiu informat.

Eu ieri (n.r. vineri) când am avut discuția cu el mi-a spus că are o durere de spate, că îl dor mușchii și că nu e mental bine. Iar înainte de meci am aflat că s-ar fi înțeles cu un club din China sau ceva de genul ăsta.

Nu știu exact și nu pot să mă pronunț fiindcă n-am avut nicio discuție cu conducerea în sensul ăsta”, a mai declarat Marius Șumudică.

În primele 13 meciuri disputate în Superliga în acest sezon, Cordea a marcat 6 goluri și a oferit două pase decisive.

Marius Șumudică, despre rasism: „Nu stau eu să vorbesc despre educația fiecăruia”

În ultimele meciuri, Marius Șumudică a fost victima rasismului, iar la derby-ul cu U Cluj (1-3) a vrut să scoată echipa de teren în minutul 69, adunându-și jucătorii la marginea terenului, după ce suporterii adverși i-au adresat scandări rasiste precum „țiganule, țiganule”.

Antrenorul de la CFR Cluj a comentat din nou acest subiect:

„Nu mă interesează. La sfârșit am intrat pe teren, am dat mâna cu arbitrii, cu jucătorii adverși, am aplaudat tribunele. Jumătate mă aplaudau, jumătate mă apostrofau. Nu stau eu să vorbesc despre educația fiecăruia.

Am avut bunul simț, chiar dacă am fost înjurat, să-i aplaud. I-am aplaudat. V-am spus că n-o să răspund, indiferent ce se va întâmpla.

Atâta timp cât vom fi jigniți și eu voi fi jignit, atunci voi lua act și voi opri meciul cu orice risc, încă o dată”.

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