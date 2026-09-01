Programul etapei #9 din Superliga LPF a stabilit: FCSB va juca din nou luni

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a stabilit programul etapei #9 din Superliga, care se va desfășura în perioada 11-14 septembrie.

etapei #9 din Superliga, care se va desfășura în perioada 11-14 septembrie. Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Farul Constanța și UTA Arad vor deschide etapa a 9-a din campionat. Duelul va avea loc vineri, 11 septembrie, de la ora 19:00.

Runda se va încheia luni, 14 septembrie, cu duelul dintre FCSB și Petrolul Ploiești. Roș-albaștrii au mai evoluat în prima zi din săptămână și în etapele #3 (2-2 cu Farul), #4 (0-0 cu Sepsi) și #5 (3-2 cu FC Botoșani).

Programul etapei #9 din Superliga

Vineri, 11 septembrie

Ora 18.00 Farul Constanța - UTA Arad

Ora 21.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Dinamo

Sâmbătă, 12 septembrie

Ora 18.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - CFR 1907 Cluj

Ora 21.30 FC Rapid - FC Voluntari

Duminică, 13 septembrie

Ora 15.00 FC Argeș - FC Botoșani

Ora 20.30 Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova

Luni, 14 septembrie

Ora 18.00 Universitatea Cluj - Oțelul Galați

Ora 21.00 FCSB - Petrolul Ploiești

După primele 7 etape din Superliga, Dinamo este lider, cu 14 puncte. „Câinii” sunt urmați de Rapid și Petrolul, care au câte 12 puncte acumulate.

Universitatea Craiova, campioana României, se află pe locul al patrulea, cu 11 puncte, la egalitate cu FCSB, care se află pe poziția 5.

FOTO. Rapid - U Craiova, scor 1-1, ultimul meci jucat în etapa #7

Clasamentul în Superliga

Loc/ Echipa Meciuri Puncte 1. Dinamo 7 14 2. Rapid 7 12 3. Petrolul 7 12 4. U Craiova 7 11 5. FCSB 7 11 6. Corvinul 7 10 7. Farul 7 10 8. Oțelul 7 10 9. Sepsi 7 10 10. FC Argeș 7 10 11. CFR Cluj 6 9 12. U Cluj 6 9 13. FC Botoșani 7 7 14. UTA Arad 7 6 15. FC Voluntari 7 5 16. Csikszereda 7 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport