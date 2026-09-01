Programul etapei #9 din Superliga LPF a stabilit: FCSB va juca din nou luni +54 foto
Superliga
Superliga

Programul etapei #9 din Superliga LPF a stabilit: FCSB va juca din nou luni

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 22:37
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 22:38
  • Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a stabilit programul etapei #9 din Superliga, care se va desfășura în perioada 11-14 septembrie.
  • Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Farul Constanța și UTA Arad vor deschide etapa a 9-a din campionat. Duelul va avea loc vineri, 11 septembrie, de la ora 19:00.

Runda se va încheia luni, 14 septembrie, cu duelul dintre FCSB și Petrolul Ploiești. Roș-albaștrii au mai evoluat în prima zi din săptămână și în etapele #3 (2-2 cu Farul), #4 (0-0 cu Sepsi) și #5 (3-2 cu FC Botoșani).

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Programul etapei #9 din Superliga

Vineri, 11 septembrie

  • Ora 18.00 Farul Constanța - UTA Arad
  • Ora 21.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Dinamo

Sâmbătă, 12 septembrie

  • Ora 18.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - CFR 1907 Cluj
  • Ora 21.30 FC Rapid - FC Voluntari

Duminică, 13 septembrie

  • Ora 15.00 FC Argeș - FC Botoșani
  • Ora 20.30 Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova

Luni, 14 septembrie

  • Ora 18.00 Universitatea Cluj - Oțelul Galați
  • Ora 21.00 FCSB - Petrolul Ploiești

După primele 7 etape din Superliga, Dinamo este lider, cu 14 puncte. „Câinii” sunt urmați de Rapid și Petrolul, care au câte 12 puncte acumulate.

Universitatea Craiova, campioana României, se află pe locul al patrulea, cu 11 puncte, la egalitate cu FCSB, care se află pe poziția 5.

FOTO. Rapid - U Craiova, scor 1-1, ultimul meci jucat în etapa #7

Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg

Galerie foto (54 imagini)

Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+54 Foto
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Clasamentul în Superliga

Loc/ EchipaMeciuriPuncte
1. Dinamo714
2. Rapid712
3. Petrolul712
4. U Craiova711
5. FCSB711
6. Corvinul710
7. Farul710
8. Oțelul710
9. Sepsi710
10. FC Argeș710
11. CFR Cluj69
12. U Cluj69
13. FC Botoșani77
14. UTA Arad76
15. FC Voluntari75
16. Csikszereda71

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