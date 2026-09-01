Programul etapei #9 din Superliga LPF a stabilit: FCSB va juca din nou luni

- Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a stabilit programul etapei #9 din Superliga, care se va desfășura în perioada 11-14 septembrie.
- Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Farul Constanța și UTA Arad vor deschide etapa a 9-a din campionat. Duelul va avea loc vineri, 11 septembrie, de la ora 19:00.
Runda se va încheia luni, 14 septembrie, cu duelul dintre FCSB și Petrolul Ploiești. Roș-albaștrii au mai evoluat în prima zi din săptămână și în etapele #3 (2-2 cu Farul), #4 (0-0 cu Sepsi) și #5 (3-2 cu FC Botoșani).
Programul etapei #9 din Superliga
Vineri, 11 septembrie
- Ora 18.00 Farul Constanța - UTA Arad
- Ora 21.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Dinamo
Sâmbătă, 12 septembrie
- Ora 18.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - CFR 1907 Cluj
- Ora 21.30 FC Rapid - FC Voluntari
Duminică, 13 septembrie
- Ora 15.00 FC Argeș - FC Botoșani
- Ora 20.30 Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova
Luni, 14 septembrie
- Ora 18.00 Universitatea Cluj - Oțelul Galați
- Ora 21.00 FCSB - Petrolul Ploiești
După primele 7 etape din Superliga, Dinamo este lider, cu 14 puncte. „Câinii” sunt urmați de Rapid și Petrolul, care au câte 12 puncte acumulate.
Universitatea Craiova, campioana României, se află pe locul al patrulea, cu 11 puncte, la egalitate cu FCSB, care se află pe poziția 5.
FOTO. Rapid - U Craiova, scor 1-1, ultimul meci jucat în etapa #7
Galerie foto (54 imagini)
Clasamentul în Superliga
|Loc/ Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1. Dinamo
|7
|14
|2. Rapid
|7
|12
|3. Petrolul
|7
|12
|4. U Craiova
|7
|11
|5. FCSB
|7
|11
|6. Corvinul
|7
|10
|7. Farul
|7
|10
|8. Oțelul
|7
|10
|9. Sepsi
|7
|10
|10. FC Argeș
|7
|10
|11. CFR Cluj
|6
|9
|12. U Cluj
|6
|9
|13. FC Botoșani
|7
|7
|14. UTA Arad
|7
|6
|15. FC Voluntari
|7
|5
|16. Csikszereda
|7
|1