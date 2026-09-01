Ofertă pentru Cîrjan Un club din MLS a pus ochii pe căpitanul lui Dinamo » De ce sunt grăbite negocierile
Cătălin Cîrjan
Superliga

Ofertă pentru Cîrjan Un club din MLS a pus ochii pe căpitanul lui Dinamo » De ce sunt grăbite negocierile

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 21:27
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 22:34
  • Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, ar fi primit o ofertă de la un club din MLS.
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Mijlocașul evoluează la Dinamo din vara anului 2024, iar prestațiile sale în tricoul „câinilor” au stârnit din nou interesul echipelor din străinătate.

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Cătălin Cîrjan, dorit de Minnesota United

Clubul din MLS ar fi înaintat o ofertă pentru Cătălin Cîrjan și negociază în aceste momente cu Dinamo transferul căpitanului echipei antrenate de Nuno Campos, anunță jurnalistul Emanuel Roșu, anunță jurnalistul Emanuel Roșu.

Perioada de mercato din campionatul american se încheie în mai puțin de 48 de ore, astfel că o decizie trebuie luată rapid.

3 milioane de euro
este cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, conform Transfermarkt

Minnesota United, club evaluat de Transfermarkt la 41,3 milioane de euro, se află pe poziția 9 în Conferința de Vest din SUA.

  • Cel mai valoros jucător al echipei este atacantul Kelvin Yeboah (26 de ani), cotat la 7 milioane de euro.

Despre potențiala plecare a lui Cătălin Cîrjan de la Dinamo s-a vorbit și în urmă cu aproximativ două luni, după despărțirea de antrenorul Zeljko Kopic.

Atunci, arabii de la Al-Wahda ar fi dorit să-l numească pe croat pe banca tehnică și să achite clauza de reziliere de 5 milioane de euro din contractul lui Cîrjan, însă mutările nu s-au concretizat. Între timp, Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia.

Mai aproape de plecarea din România a fost în iarnă, atunci când Metalist Harkov era dispusă să plătească pentru Cîrjan 4,5 milioane de euro, dar transferul a picat.

În acest sezon, sub comanda lui Nuno Campos, Cătălin Cîrjan a jucat în 7 meciuri, reușind să înscrie un gol și să ofere două pase decisive.

44 de meciuri
a jucat Cătălin Cîrjan în sezonul trecut pentru Dinamo. A marcat 8 goluri și a oferit 6 pase decisive

Pentru Dinamo urmează duelul de miercuri cu Sporting Liești din Cupa României, iar sâmbătă va juca derby-ul cu FCSB, din etapa #8 a Superligii.

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