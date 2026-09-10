„Asta mi-a zis Trump” Ce i-a transmis președintele SUA unui campion mondial. De la Fuente are umor
Donald Trump și Luis de la Fuente, după finala CM 2026. Între ei, președintele FIFA Infantino. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Asta mi-a zis Trump” Ce i-a transmis președintele SUA unui campion mondial. De la Fuente are umor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 06:30
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 06:30
  • Luis de la Fuente a cucerit două mari trofee în doi ani cu Spania: CE 2024 și CM 2026. 
  • La finala Mondialului, Donald Trump i-a prins medalia la gât și i-a spus ceva râzând. 
  • Selecționerul spaniol a dezvăluit după două luni mesajul președintelui american. 
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La 65 de ani, Luis de la Fuente este cel mai bun antrenor al planetei. La 63, fusese cel mai valoros în Europa.

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Campion continental și mondial în 2024 și 2026 cu naționala Spaniei, selecționerul a fost felicitat de Donald Trump la finala din 19 iulie.

De la Fuente, cu umor: „Trump a mai spus ceva, dar încă îmi exersez engleza”

Președintele american, care le-a oferit învingătorilor trofeul și medaliile de aur, i-a spus ceva lui De la Fuente atunci, pe podiumul arenei din New York.

Nici două luni mai târziu, tehnicianul iberic a dezvăluit care a fost mesajul lui Trump. Numai o parte, pentru că, recunoaște cu umor Luis, nici el nu a înțeles partea a doua.

De la Fuente mai are doi ani contract ca antrenor al Spaniei. Foto: Imago De la Fuente mai are doi ani contract ca antrenor al Spaniei. Foto: Imago
De la Fuente mai are doi ani contract ca antrenor al Spaniei. Foto: Imago

Aflat în studioul televiziunii spaniole Antena 3, la emisiunea El Hormiguero („mușuroiul) - și-a prezentat și cartea, „Viața se antrenează în fiecare zi”, De la Fuente și-a amintit râzând:

  • „Trump mi-a zis că merit Balonul de Aur. A mai spus ceva, dar încă îmi exersez engleza. Pentru orice eventualitate, i-am răspuns: «Mulțumesc foarte mult»”. 

De la Fuente: „Pe teren, a fost normal. După meci, inadmisibil”

Potrivit Marca.com, acesta a comentat și ce s-a întâmplat la finala CM (1-0 cu Argentina), jocul agresiv al adversarilor și reacția brutală a sud-americanilor după meci.

„Pe teren, a fost normal. Am jucat în anii '80 și un astfel de joc dur era normal. Ce s-a petrecut la sfârșitul partidei a fost inadmisibil, inacceptabil”.

Argentinienii cel mai aspru pedepsiți au fost Leandro Paredes (10 meciuri de suspendare) și Nahuel Molina (7).

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