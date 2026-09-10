„Asta mi-a zis Trump” Ce i-a transmis președintele SUA unui campion mondial. De la Fuente are umor

Luis de la Fuente a cucerit două mari trofee în doi ani cu Spania: CE 2024 și CM 2026.

La finala Mondialului, Donald Trump i-a prins medalia la gât și i-a spus ceva râzând.

Selecționerul spaniol a dezvăluit după două luni mesajul președintelui american.

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La 65 de ani, Luis de la Fuente este cel mai bun antrenor al planetei. La 63, fusese cel mai valoros în Europa.

Campion continental și mondial în 2024 și 2026 cu naționala Spaniei, selecționerul a fost felicitat de Donald Trump la finala din 19 iulie.

De la Fuente, cu umor: „Trump a mai spus ceva, dar încă îmi exersez engleza”

Președintele american, care le-a oferit învingătorilor trofeul și medaliile de aur, i-a spus ceva lui De la Fuente atunci, pe podiumul arenei din New York.

Nici două luni mai târziu, tehnicianul iberic a dezvăluit care a fost mesajul lui Trump. Numai o parte, pentru că, recunoaște cu umor Luis, nici el nu a înțeles partea a doua.

De la Fuente mai are doi ani contract ca antrenor al Spaniei. Foto: Imago

Aflat în studioul televiziunii spaniole Antena 3, la emisiunea El Hormiguero („mușuroiul) - și-a prezentat și cartea, „Viața se antrenează în fiecare zi”, De la Fuente și-a amintit râzând:

„Trump mi-a zis că merit Balonul de Aur. A mai spus ceva, dar încă îmi exersez engleza. Pentru orice eventualitate, i-am răspuns: «Mulțumesc foarte mult»”.

Así analiza Luis de la Fuente la final del Mundial frente a Argentina #DeLaFuenteEH pic.twitter.com/THu34JRTTa — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2026

De la Fuente: „Pe teren, a fost normal. După meci, inadmisibil”

Potrivit Marca.com, acesta a comentat și ce s-a întâmplat la finala CM (1-0 cu Argentina), jocul agresiv al adversarilor și reacția brutală a sud-americanilor după meci.

„Pe teren, a fost normal. Am jucat în anii '80 și un astfel de joc dur era normal. Ce s-a petrecut la sfârșitul partidei a fost inadmisibil, inacceptabil”.

Argentinienii cel mai aspru pedepsiți au fost Leandro Paredes (10 meciuri de suspendare) și Nahuel Molina (7).

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