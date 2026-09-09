Darijo Srna, 44 de ani, 12 alături de Mircea Lucescu la Shakhtar, îl descrie pe Vladimir Putin drept „un ucigaș care se bucură când omoară”, dar crede că sfârșitul dictatorului rus nu e departe.

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Darijo Srna are un club al carierei și dincolo de ea. Croatul a evoluat 15 ani la Shakhtar Donetsk (2003-2018), incluzând și perioada în care a fost antrenat de Mircea Lucescu, între 2004 și 2016.

A fost unicul jucător avut de Luce în tot mandatul alături de „mineri”. Căpitanul său la Shakhtar.

Srna: „Putin, un om care omoară și se bucură să omoare”

La 44 de ani, Srna este tot la clubul portocaliu, director sportiv, cel mai apropiat oficial de echipă.

Legat profund de Ucraina, e afectat și el de războiul provocat de Rusia și care durează de peste patru ani.

„Nu credeam că Putin este un asemenea ucigaș. E cel mai rău lucru. Un om care omoară și se bucură să omoare”, l-a descris pe dictatorul rus într-un interviu pentru site-ul ucrainean Tribuna.

Srna și balonul umflat Putin: „O săgeată și totul se schimbă”

Srna spune că „nici Putin nu o duce bine acolo, nici nu o va face, pentru că avem o armată curajoasă, avem un președinte curajos, un președinte puternic, un lider care ia decizii dificile pentru ca mâine să putem fi cu toții fericiți”.

Putin, 73 de ani, conduce Rusia din 2000 ca președinte sau prim-ministru. Foto: Imago

Simte că sfârșitul lui Putin nu e departe: „Deja nu e ușor pentru el. Am un prieten care locuiește acolo, iar acel prieten este nefericit, și prietenul lui este nefericit, și prietenul prietenului este nefericit.

E ca un balon mare, umflat, care are nevoie de o săgeată ca să intre în el și totul se schimbă”.

Declanșat pe 24 februarie 2022, ziua în care Rusia a invadat Ucraina, războiul a lăsat în urmă aproape două milioane de morți și răniți.

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