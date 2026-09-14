„Sigur este ofsaid” VIDEO Wayne Rooney cere eliminarea VAR după faza controversată din  Manchester United - Manchester City
Golul lui Haaland, validat după intervenția VAR
Campionate

„Sigur este ofsaid” VIDEO Wayne Rooney cere eliminarea VAR după faza controversată din Manchester United - Manchester City

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 15:22
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 15:38
  • Manchester United a pierdut cu 0-1 derby-ul cu Manchester City, disputat pe Old Trafford, însă partida a fost marcată de o fază controversată în repriza secundă.
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Golul înscris de Erling Haaland a fost inițial anulat pentru ofsaid, dar intervenția VAR a schimbat decizia arbitrului, iar reușita norvegianului a fost validată.

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Decizia a provocat reacții puternice din partea oamenilor implicați în fotbalul englez.

Wayne Rooney, fostul atacant și căpitan al lui Manchester United, s-a numărat printre cei care au contestat hotărârea luată după analiza VAR.

Rooney a considerat că poziția lui Enzo Fernandez a influențat faza. Mijlocașul lui Manchester City se afla în ofsaid și a încercat să ajungă la centrarea lui Josko Gvardiol, în timp ce Lisandro Martinez se afla între el și Haaland.

„Sigur este ofsaid. Martinez este influențat de mișcarea lui Enzo, iar el este în ofsaid”, a spus Rooney.

Golul lui Haaland, validat după intervenția VAR

Faza s-a produs în minutul 60. Asistentul a ridicat inițial fanionul pentru ofsaid, iar golul lui Haaland a fost anulat. VAR a verificat însă poziția atacantului norvegian și a recomandat ca reușita să fie acordată.

În urma analizei, s-a stabilit că Haaland era ținut în joc de poziția piciorului lui Patrick Dorgu. Problema a rămas însă legată de Fernandez, care se afla în ofsaid și a încercat să joace mingea, ratând-o la limită.

Lisandro Martinez: „Mergem acasă cu această nedreptate”

Lisandro Martinez a criticat la rândul său decizia și a spus că poziția lui Fernandez i-a influențat acțiunea defensivă. Argentinianul a explicat că a trebuit să reacționeze la prezența mijlocașului lui City, ceea ce i-a permis lui Haaland să rămână liber.

„Cred că a fost ofsaid. Ceea ce nu pot să înțeleg sunt regulile. El era acolo, eu m-am dus spre el pentru că era în fața mea și de aceea Haaland a rămas liber. Dar vreau să fiu calm acum și să mă controlez”, a declarat Martinez.

Fundașul lui Manchester United a recunoscut că este dificil să accepte o asemenea decizie într-un derby pierdut pe teren propriu. Martinez a cerut explicații cu privire la criteriul folosit pentru a stabili că Fernandez nu a influențat faza.

„Este foarte greu pentru că ai pierdut derby-ul și trei puncte acasă. De fiecare dată când vin la clubul nostru, ne explică timp de o oră, o oră și jumătate regulile, iar apoi cinci sau șase oameni fac un asemenea tip de greșeală în Premier League. Este inacceptabil”, a spus argentinianul. „Ai cei mai buni jucători, cele mai bune echipe din lume, iar acum trebuie să mergem acasă cu această nedreptate.”

Martinez a explicat și dilema pe care a avut-o în momentul fazei: „Sigur că este dificil. Am doi jucători acolo și eram 50-50, trebuia să-l aleg pe primul care era în fața mea. Simplu ca bună ziua. Dacă Enzo nu este acolo, mă duc la Haaland. Să vedem ce au de spus, vreau să aud care este decizia lor. Pe ce se bazează? Vreau să aud.”

Michael Carrick și Gary Neville au criticat decizia

Antrenorul lui Manchester United, Michael Carrick, a fost la rândul său nemulțumit de modul în care a fost interpretată faza. Tehnicianul a pus sub semnul întrebării utilitatea sistemului VAR în cazul în care analiza video nu poate clarifica situații de acest gen.

„Sunt confuz, de fapt nici măcar confuz. Am pus lucruri la punct pentru a ajuta deciziile arbitrilor, ecrane, arbitri într-un birou undeva. Este și mai îngrijorător dacă aceasta este interpretarea fotbalului”, a declarat Carrick.

„Dacă avem oameni care ar trebui să înțeleagă un meci de fotbal și să stabilească dacă cineva nu interferează cu jocul sau nu influențează un atac, iar un jucător își aruncă trupul spre minge având un fundaș lângă el, pentru mine este foarte îngrijorător. Este o decizie uluitoare. Nu o pot înțelege după ce am văzut faza, iar explicația o face și mai greu de înțeles.”

Și Gary Neville, aflat în studioul Sky Sports, a recunoscut că a avut dificultăți în a înțelege interpretarea regulamentului. „Va trebui să-mi explice cineva legea ofsaidului, pentru că nu o mai înțeleg”, a spus fostul fundaș al lui Manchester United.

Neville a considerat că Fernandez l-a influențat pe Martinez prin poziționarea sa. „Întrebarea este dacă Enzo Fernandez îl încurcă pe Lisandro Martinez. Cred că da, pentru că ezită puțin. Cred că, atunci când vor revedea faza, vor recunoaște că au greșit”, a adăugat acesta.

Pro Ref și-a recunoscut eroarea

La scurt timp după partida de pe Old Trafford, Pro Ref a oferit o explicație oficială și și-a asumat eroarea de judecată în ceea ce privește faza golului lui Haaland.

Comisia de arbitraj responsabilă de Premier League a precizat că decizia inițială de ofsaid împotriva lui Haaland a fost verificată de VAR, iar atacantul lui Manchester City a fost considerat în poziție regulamentară.

„În urma incidentului din minutul 60 al meciului de Premier League de duminică dintre Manchester United și Manchester City, de pe Old Trafford, putem oferi clarificări cu privire la golul acordat lui Erling Haaland.

Decizia luată pe teren a fost de ofsaid împotriva lui Erling Haaland – aceasta a fost verificată de VAR, iar el a fost considerat în poziție regulamentară.

În cadrul aceleiași faze, s-a stabilit că Enzo Fernandez nu a jucat mingea și, prin urmare, existența unei infracțiuni de ofsaid în cazul său a fost considerată subiectivă. Cu toate acestea, în această situație, VAR nu a recunoscut impactul probabil al poziției sale și ar fi trebuit să recomande o analiză pe teren.

Am luat legătura în această seară cu Manchester United pentru a recunoaște ceea ce considerăm a fi o eroare de judecată. Incidentul va fi analizat.”

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