Marquez, poză tulburătoare FOTO: Campionul mondial din MotoGP și-a șocat fanii cu imaginea pe care a publicat-o

Imaginea publicată de Marc Marquez (33 de ani) a readus în prim-plan traseul dificil din ultimii ani al pilotului Ducati.

Brațul drept al campionului mondial din MotoGP a fost supus de-a lungul anilor mai multor intervenții chirurgicale, iar diferența față de cel stâng e șocantă!

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Marc Marquez a avut un weekend de succes. S-a impus în Marele Premiu al Aragonului, pe circuitul MotorLand Aragon.

Victoria a venit la o zi după ce câștigase și Cursa Sprint din Aragon, astfel că a plecat din weekend cu toate cele 37 de puncte disponibile.

Marc Marquez, poză șocantă

O poză postată astăzi de Marquez pe Instagram oferă o perspectivă tulburătoare asupra prețului plătit în ultimii ani pentru performanțele reușite.

Catalanul apare în sala de forță, iar diferența dintre brațele sale e izbitoare. La dreptul, musculatura este vizibil diminuată, iar cicatricile trădează seria de intervenții chirurgicale prin care a trecut campionul de la clasa regină.

Calvarul lui Marc Marquez a început cu fractura de humerus din 2020, una dintre cele mai grave accidentări din cariera sa.

A urmat o primă intervenție chirurgicală, apoi o a doua operație și, ulterior, o nouă intervenție după ce placa de titan montată pe os a fost deteriorată.

Recuperarea s-a transformat într-un coșmar medical care i-a afectat cariera timp de mai multe sezoane, pentru că problemele nu s-au limitat la os.

A trecut prin ani de recuperare, iar intervențiile chirurgicale și accidentările ulterioare au făcut ca umărul și brațul drept să rămână o zonă vulnerabilă.

În 2025, după accidentul din Marele Premiu al Indoneziei, situația s-a complicat din nou. Marquez a suferit o fractură la nivelul coracoidului și leziuni ale ligamentelor acromioclaviculare. Inițial s-a încercat tratamentul conservator, însă medicii au constatat că zona nu se stabiliza suficient și au decis intervenția chirurgicală.

În 2026, un șurub montat în urma unei operații mai vechi, din 2019, s-a deplasat și ajungea să irite nervul radial. Problema îi putea provoca pierderi de forță în braț în timpul pilotajului.

Marquez avea deja planificată o intervenție după Marele Premiu al Cataloniei, pentru îndepărtarea șurubului și curățarea zonei. Accidentul de la Le Mans și fractura la picior au făcut însă ca operația să fie devansată. A fost, practic, încă o intervenție la braț care acumulase deja ani de traumatisme și proceduri chirurgicale.

Marc spunea în urmă cu câteva luni că brațul respectiv ajunsese la 7 operații, semn că nici atunci situația nu era complet stabilizată.

Ulterior, numărul total al intervențiilor la brațul și umărul drept a ajuns la 9, ceea ce explică și mai bine amploarea cicatricilor și a diferențelor fizice vizibile astăzi.

9 titluri mondiale are Marc Marquez în total, la toate clasele. Șapte dintre ele în MotoGP

Pentru un pilot din MotoGP, la peste 300 km/h, brațele sunt parte esențială a felului în care controlează motocicleta. Frânarea, schimbarea direcției, menținerea poziției corpului și controlul ghidonului generează solicitări uriașe. Orice deficit de forță sau mobilitate afectează calitatea cursei.

În plus, Marquez e celebru pentru stilul său agresiv de a pilota în situații limită.

Adesea, catalanul spune că are „un braț și jumătate”, dorind astfel să explice diferența dintre ceea ce poate face acum și ceea ce făcea înainte.

Nu este brațul drept de anul trecut. Nu este brațul drept de la începutul sezonului. Este un braț drept diferit Marc Marquez

Fotografia e cu atât mai de impact ținând cont de forma excelentă a pilotului Ducati. Prin succesul din Aragon, Marquez a redus la 19 puncte distanța față de liderul campionatului, Jorge Martin.

8 victorii are Marc Marquez pe circuitul MotorLand Aragon

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