Scade nivelul lui Pogacar? Aceasta este concluzia unui studiu. Doi mari rivali ai slovenului contrazic cifrele

Tadej Pogacar (27 de ani) a fost victima unui grav accident în timpul Turului Spaniei.

Un studiu evidențiază că, după asemenea leziuni, nivelul sportivului se diminuează.

Exemplele lui Jonas Vingegaard (29 de ani) și Remco Evenepoel (26) nu confirmă însă acest studiu.

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Pe 29 august, în etapa a opta a Turului Spaniei, într-un moment în care Tadej Pogacar se distanțase în fruntea clasamentului general, aproape de a-și împlini visul, câștigarea La Vuelta, rutierul sloven a avut un grav accident și a fost luat cu salvarea.

Pogacar, fracturi și comoție cerebrală

Liderul UAE Team Emirates a suferit multiple leziuni:

Comoție cerebrală, fractură deplasată a claviculei stângi, fractură cervicală stabilă la nivelul vertebrei C7 și multe excoriații.

A fost operat la spitalul universitar Dexeus din Barcelona și tot restul sezonului e sub semnul întrebării.

Tadej, pe patul de spital, imediat după accident. Foto: InstaStory

Pe acest fond incert apar și alte îndoieli. Va mai putea Pogacar concura la nivelul său extraordinar după un accident cu asemenea consecințe?

Riscul lui Pogacar. Studiul care arată efectele unui accident grav

Bobbie Traksel, 44 de ani, fost ciclist olandez, acum analist la Eurosport, a expus un scenariu sumbru.

„Am analizat datele de la ProCyclingStats, care arată că rutierii care își rup clavicula înregistrează o pierdere medie de 4% a performanței.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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Iar cei care suferă o comoție cerebrală au o scădere medie de 17%”, a afirmat Traksel, potrivit O Jogo.

„La fel, există o reducere cu 23% a punctelor pentru cei care au suferit o fractură vertebrală”.

Faptul că Pogacar nu a suferit niciodată un accident grav poate explica parcursul său incredibil. Declinul lui Tadej ar putea începe din acest punct. Bobbie Traksel, expert Eurosport

Vingegaard și Evenepoel îi dau speranțe lui Pogacar

Doi cicliști importanți ai momentului, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) și Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), contrazic însă datele acestui studiu, subliniază O Jogo.

După accidentul grav din 2024, în Turul Țării Bascilor, Vingegaard a avut 20 de victorii, câștigând inclusiv Il Giro și La Vuelta.

Evenepoel a suferit trei accidente cu fracturi. După cel mai grav, în 2020, a înregistrat 63 de succese.

Mulți specialiști cred că Pogacar, odată refăcut, își va relua dominația asupra ciclismului.

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