Scade nivelul lui Pogacar? Aceasta este concluzia unui studiu. Doi mari rivali ai slovenului contrazic cifrele +13 foto
Pogacar, pe 29 august, în ambulanță, după gravul accident suferit în Turul Spaniei. Foto: captură video
Ciclism

Scade nivelul lui Pogacar? Aceasta este concluzia unui studiu. Doi mari rivali ai slovenului contrazic cifrele

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 16:11
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 16:11
  • Tadej Pogacar (27 de ani) a fost victima unui grav accident în timpul Turului Spaniei. 
  • Un studiu evidențiază că, după asemenea leziuni, nivelul sportivului se diminuează. 
  • Exemplele lui Jonas Vingegaard (29 de ani) și Remco Evenepoel (26) nu confirmă însă acest studiu. 
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Pe 29 august, în etapa a opta a Turului Spaniei, într-un moment în care Tadej Pogacar se distanțase în fruntea clasamentului general, aproape de a-și împlini visul, câștigarea La Vuelta, rutierul sloven a avut un grav accident și a fost luat cu salvarea.

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Pogacar, fracturi și comoție cerebrală

Liderul UAE Team Emirates a suferit multiple leziuni:

Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei
Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei

Galerie foto (13 imagini)

Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei. Fotografii: capturi video Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei
+13 Foto
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A fost operat la spitalul universitar Dexeus din Barcelona și tot restul sezonului e sub semnul întrebării.

Tadej, pe patul de spital, imediat după accident. Foto: InstaStory Tadej, pe patul de spital, imediat după accident. Foto: InstaStory
Tadej, pe patul de spital, imediat după accident. Foto: InstaStory

Pe acest fond incert apar și alte îndoieli. Va mai putea Pogacar concura la nivelul său extraordinar după un accident cu asemenea consecințe?

Riscul lui Pogacar. Studiul care arată efectele unui accident grav

Bobbie Traksel, 44 de ani, fost ciclist olandez, acum analist la Eurosport, a expus un scenariu sumbru.

„Am analizat datele de la ProCyclingStats, care arată că rutierii care își rup clavicula înregistrează o pierdere medie de 4% a performanței.

Iar cei care suferă o comoție cerebrală au o scădere medie de 17%”, a afirmat Traksel, potrivit O Jogo.

„La fel, există o reducere cu 23% a punctelor pentru cei care au suferit o fractură vertebrală”.

Faptul că Pogacar nu a suferit niciodată un accident grav poate explica parcursul său incredibil. Declinul lui Tadej ar putea începe din acest punct. Bobbie Traksel, expert Eurosport

Vingegaard și Evenepoel îi dau speranțe lui Pogacar

Doi cicliști importanți ai momentului, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) și Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), contrazic însă datele acestui studiu, subliniază O Jogo.

După accidentul grav din 2024, în Turul Țării Bascilor, Vingegaard a avut 20 de victorii, câștigând inclusiv Il Giro și La Vuelta.

Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024. Fotografii: capturi TV
Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024. Fotografii: capturi TV

Galerie foto (6 imagini)

Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024. Fotografii: capturi TV Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024 Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024 Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024 Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024
+6 Foto
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Evenepoel a suferit trei accidente cu fracturi. După cel mai grav, în 2020, a înregistrat 63 de succese.

Mulți specialiști cred că Pogacar, odată refăcut, își va relua dominația asupra ciclismului.

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