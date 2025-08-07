Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Marian Aioani, în poarta lui Rapid FOTO: SportPictures
Superliga

Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 11:55
  • Victor Angelescu (40 de ani) a comentat situația lui Marian Aioani (25 de ani), ajuns al doilea portar la Rapid. Titular e austriacul Franz Stolz.
  • Aioani nu a evoluat niciun minut în acest sezon.

Rapid este lider în Superliga, după patru etape, cu 10 puncte acumulate, la egalitate cu Universitatea Craiova și Farul Constanța.

Victor Angelescu, despre situația lui Aioani la Rapid: „Dacă va merita, va intra”

Franz Stolz și-a câștigat postul de titular în poarta giuleștenilor în acest debut de sezon, astfel că există semne de întrebare în ceea ce privește viitorul lui Marian Aioani în Giulești.

Președintele liderului Superligii a vorbit despre șansele goalkeeper-ului român de a reveni în poarta Rapidului.

„Nu cred că e doar un singur jucător şi e normal să avem concurenţă. Dacă va merita, va intra. Când intri şi aperi bine nu mai ieşi.

Aioani a apărat bine, a avut accidentarea, a plecat Siegrist şi a intrat el, apoi a intrat Stolz. Antrenorul decide care sunt cei mai buni jucători.

Aioani e jucătorul Rapidului şi nu dorim să dăm niciun jucător important pentru club”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Șansele lui Aioani să revină între buturi rămân, momentan, scăzute. Cu Franz Stolz în poartă, Rapid București are cea mai bună apărare din această stagiune a Superligii. Austriacul a încasat două goluri în patru meciuri.

  • Ultimul meci în care Marian Aioani a apărat, a fost pe 19 mai 2025, pe Giulești, în înfrângerea cu CFR Cluj, scor 1-4.

În vara acestui an, s-a vorbit despre interesul unor echipe din străinătate pentru Marian Aioani. Portarul ar fi fost dorit de echipe din Grecia și Italia, însă discuțiile nu s-au concretizat.

Un milion de euro
este cota de piață a lui Marian Aioani, potrivit Transfermarkt

Aioani a făcut presiuni la conducere să redevină titular: „Pierd naționala”

Marian Aioani a pierdut postul de titular la Rapid, după sosirea lui Benjamin Siegrist. Portarul elvețian a avut prestații mai bune decât goalkeeper-ul venit de la Farul Constanța.

La sfârșitul lunii ianuarie, Benjamin Siegrist l-a surclasat pe Marian Aioani la toate capitolele:

ParametruSiegristAioani
Meciuri139
Victorii39%22%
Înfrângeri15%22%
Goluri încasate0,461,1
Meciuri fără gol primit46%22%

Aioani a profitat de o accidentare a lui Siegrist și a revenit între buturi. Apoi, a dezvăluit că a făcut presiuni la președintele clubului de la acea vreme, Viorel Moldovan:

L-am sunat pe domnul președinte pentru că riscam să pierd naționala, cum de altfel am și pierdut-o. La orice echipă am fost, am fost titular mereu Marian Aioani, în ianuarie 2025

Conducerea din Giulești a decis să îl împrumute pe Benjamin Siegrist la Genoa și Marian Aioani a devenit, din nou, titular pentru Rapid.

GOLAZO.ro a scris, la vremea respectivă, că oamenii din club suspectau că Dumitru Hotoboc, antrenorul de portari adus în Giulești și la sfatul lui Marian Aioani, i-ar fi întors serviciul acestuia și i l-a recomandat lui Marius Șumudică în primul 11, în fața lui Siegrist.

În momentul plecării elvețianului, giuleștenii l-au împrumutat pe al treilea portar al lui „grifonilor”, Franz Stolz.

Aioani a pierdut locul de titular, în urma accidentării din duelul cu FCSB. Atunci, austriacul Stolz a primit șansa de a debuta.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Rapid a decalibrat camerele TV Clubul din Giulești a fost reclamat la Comisii pentru că prin ceea ce a făcut înainte de meci a „virusat” echipamentul TV
Citește și
Rapid a decalibrat camerele TV Clubul din Giulești a fost reclamat la Comisii pentru că prin ceea ce a făcut înainte de meci a „virusat” echipamentul TV
Citește mai mult
Rapid a decalibrat camerele TV Clubul din Giulești a fost reclamat la Comisii pentru că prin ceea ce a făcut înainte de meci a „virusat” echipamentul TV
„De ce să merg?” Șumudică spune că nu se mai duce la meciuri în Giulești: „N-am nimic cu ei, dar nu pot”
Citește și
„De ce să merg?” Șumudică spune că nu se mai duce la meciuri în Giulești: „N-am nimic cu ei, dar nu pot”
Citește mai mult
„De ce să merg?” Șumudică spune că nu se mai duce la meciuri în Giulești: „N-am nimic cu ei, dar nu pot”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
rapid victor angelescu marian aioani
Știrile zilei din sport
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Europa League
15:42
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Citește mai mult
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Stranieri
14:04
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Citește mai mult
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Stranieri
10:58
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește mai mult
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Conference League
11:56
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Citește mai mult
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:17
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
19:52
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
19:27
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
17:01
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
Top stiri din sport
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Diverse
13:38
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Citește mai mult
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Europa League
00:10
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase”
Citește mai mult
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Europa League
07.08
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut în direct
Citește mai mult
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Conference League
00:55
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește mai mult
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

Echipe/Competiții

fcsb 122 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 54 rapid 20 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 3 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share