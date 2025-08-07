Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”

Victor Angelescu (40 de ani) a comentat situația lui Marian Aioani (25 de ani), ajuns al doilea portar la Rapid. Titular e austriacul Franz Stolz.

Aioani nu a evoluat niciun minut în acest sezon.

Rapid este lider în Superliga, după patru etape, cu 10 puncte acumulate, la egalitate cu Universitatea Craiova și Farul Constanța.

Victor Angelescu, despre situația lui Aioani la Rapid: „Dacă va merita, va intra”

Franz Stolz și-a câștigat postul de titular în poarta giuleștenilor în acest debut de sezon, astfel că există semne de întrebare în ceea ce privește viitorul lui Marian Aioani în Giulești.

Președintele liderului Superligii a vorbit despre șansele goalkeeper-ului român de a reveni în poarta Rapidului.

„Nu cred că e doar un singur jucător şi e normal să avem concurenţă. Dacă va merita, va intra. Când intri şi aperi bine nu mai ieşi.

Aioani a apărat bine, a avut accidentarea, a plecat Siegrist şi a intrat el, apoi a intrat Stolz. Antrenorul decide care sunt cei mai buni jucători.

Aioani e jucătorul Rapidului şi nu dorim să dăm niciun jucător important pentru club”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Șansele lui Aioani să revină între buturi rămân, momentan, scăzute. Cu Franz Stolz în poartă, Rapid București are cea mai bună apărare din această stagiune a Superligii. Austriacul a încasat două goluri în patru meciuri.

Ultimul meci în care Marian Aioani a apărat, a fost pe 19 mai 2025, pe Giulești, în înfrângerea cu CFR Cluj, scor 1-4.

În vara acestui an, s-a vorbit despre interesul unor echipe din străinătate pentru Marian Aioani. Portarul ar fi fost dorit de echipe din Grecia și Italia, însă discuțiile nu s-au concretizat.

Un milion de euro este cota de piață a lui Marian Aioani, potrivit Transfermarkt

Aioani a făcut presiuni la conducere să redevină titular: „Pierd naționala”

Marian Aioani a pierdut postul de titular la Rapid, după sosirea lui Benjamin Siegrist. Portarul elvețian a avut prestații mai bune decât goalkeeper-ul venit de la Farul Constanța.

La sfârșitul lunii ianuarie, Benjamin Siegrist l-a surclasat pe Marian Aioani la toate capitolele:

Parametru Siegrist Aioani Meciuri 13 9 Victorii 39% 22% Înfrângeri 15% 22% Goluri încasate 0,46 1,1 Meciuri fără gol primit 46% 22%

Aioani a profitat de o accidentare a lui Siegrist și a revenit între buturi. Apoi, a dezvăluit că a făcut presiuni la președintele clubului de la acea vreme, Viorel Moldovan:

L-am sunat pe domnul președinte pentru că riscam să pierd naționala, cum de altfel am și pierdut-o. La orice echipă am fost, am fost titular mereu Marian Aioani, în ianuarie 2025

Conducerea din Giulești a decis să îl împrumute pe Benjamin Siegrist la Genoa și Marian Aioani a devenit, din nou, titular pentru Rapid.

GOLAZO.ro a scris, la vremea respectivă, că oamenii din club suspectau că Dumitru Hotoboc, antrenorul de portari adus în Giulești și la sfatul lui Marian Aioani, i-ar fi întors serviciul acestuia și i l-a recomandat lui Marius Șumudică în primul 11, în fața lui Siegrist.

În momentul plecării elvețianului, giuleștenii l-au împrumutat pe al treilea portar al lui „grifonilor”, Franz Stolz.

Aioani a pierdut locul de titular, în urma accidentării din duelul cu FCSB. Atunci, austriacul Stolz a primit șansa de a debuta.

