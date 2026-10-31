- Marian Moroșanu, protestatarul cunoscut sub numele de „Ceaușescu”, a ajuns față în față cu Alessandro Del Piero (51 de ani), legenda fotbalului italian.
Întâlnire surprinzătoare în București. La vizita lui Del Piero în România a apărut și un personaj surpriză. Este vorba de protestatarul „Ceaușescu”, renumit pentru momentele în care aleargă după personaje controversate strigându-le să returneze banii pe care sunt acuzați că i-au furat.
Acum, i-a venit și rândul lui Del Piero! Nu chiar...😅 De fapt, Marian Moroșanu este un mare fan Juventus și a reușit să prindă câteva secunde alături de idolul său.
„Și visele se împlinesc. La o discuție cu Alessandro Del Piero, un mare fotbalist italian și legenda clubului Juventus, echipa mea de suflet”, a fost descrierea clipului postat pe rețelele de socializare.
În imagini, cei doi au un scurt dialog:
Marian Ceaușescu: Îl avem pe marele jucător al lui Juve.
Del Piero: Mulțumesc, mulțumesc!
MC: Domnule Del Piero, aveți vreun mesaj pentru fani?
ADP: Nu, niciun mesaj, doar un salut și o îmbrățișare pentru toți și mereu forza Juve!
MC: Să știți că pentru noi, în România, e o mare onoare să avem un mare jucător italian al lui Juventus.
„Dă, bă borfașule, titlurile înapoi!”
Clipul postat are doar 37 de secunde însă a ajuns rapid viral și printre fanii fotbalului, care s-au amuzat serios în rubrica de comentarii.
Cea mai des întâlnită reacție? „Dă, bă borfașule, titlurile înapoi!”, trimitere la celebra replică pe care o strigă în timp ce fugărește persoanele care au probleme cu legea.
Alte comentarii amuzante:
- „Borfașule, dă, bă, golurile înapoi!”
- „Visele la 41 febră”
- „Dă, bă, punctele de la Calciopoli înapoi!”
- „Să dea banii înapoi”
- „Como se dice borfașule în italiană?
Implicat în scandalul Calciopoli
Del Piero este legenda lui Juventus, unde a jucat între 1993 și 2012. A câștigat Liga Campionilor în 1996 și a mai jucat alte 3 finale. A adunat și 8 titluri în Serie A, însă două dintre ele i-au fost retrase după imensul scandal Calciopoli.
În 2006, Juventus a fost retrogradată după câștigarea campionatului, după ce, în urma interceptărilor telefonice, s-a descoperit că Luciano Moggi, patronul torinezilor, dar și alți șefi de club din Serie A au influențat arbitrajele din campionat.
Juventus a fost cel mai aspru pedepsită, Milan, Reggina, Fiorentina și Lazio alegându-se cu depunctări.
Del Piero a fost printre puținii jucători importanți care au rămas în Serie B și au ajutat echipa să promoveze după doar un sezon.