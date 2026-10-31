„Dă, bă borfașule, titlurile înapoi!” VIDEO cu dialogul viral. Marian Ceaușescu, față în față cu jucătorul din echipa retrogradată pentru blaturi
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„Dă, bă borfașule, titlurile înapoi!” VIDEO cu dialogul viral. Marian Ceaușescu, față în față cu jucătorul din echipa retrogradată pentru blaturi

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 18:32
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 18:32
  • Marian Moroșanu, protestatarul cunoscut sub numele de „Ceaușescu”, a ajuns față în față cu Alessandro Del Piero (51 de ani), legenda fotbalului italian.
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Întâlnire surprinzătoare în București. La vizita lui Del Piero în România a apărut și un personaj surpriză. Este vorba de protestatarul „Ceaușescu”, renumit pentru momentele în care aleargă după personaje controversate strigându-le să returneze banii pe care sunt acuzați că i-au furat.

Acum, i-a venit și rândul lui Del Piero! Nu chiar...😅 De fapt, Marian Moroșanu este un mare fan Juventus și a reușit să prindă câteva secunde alături de idolul său.

„Și visele se împlinesc. La o discuție cu Alessandro Del Piero, un mare fotbalist italian și legenda clubului Juventus, echipa mea de suflet”, a fost descrierea clipului postat pe rețelele de socializare.

În imagini, cei doi au un scurt dialog:

Marian Ceaușescu: Îl avem pe marele jucător al lui Juve.

Del Piero: Mulțumesc, mulțumesc!

MC: Domnule Del Piero, aveți vreun mesaj pentru fani?

ADP: Nu, niciun mesaj, doar un salut și o îmbrățișare pentru toți și mereu forza Juve!

MC: Să știți că pentru noi, în România, e o mare onoare să avem un mare jucător italian al lui Juventus.

„Dă, bă borfașule, titlurile înapoi!”

Clipul postat are doar 37 de secunde însă a ajuns rapid viral și printre fanii fotbalului, care s-au amuzat serios în rubrica de comentarii.

Cea mai des întâlnită reacție? „Dă, bă borfașule, titlurile înapoi!”, trimitere la celebra replică pe care o strigă în timp ce fugărește persoanele care au probleme cu legea.

Alte comentarii amuzante:

  • „Borfașule, dă, bă, golurile înapoi!”
  • „Visele la 41 febră”
  • „Dă, bă, punctele de la Calciopoli înapoi!”
  • „Să dea banii înapoi”
  • „Como se dice borfașule în italiană?

Implicat în scandalul Calciopoli

Del Piero este legenda lui Juventus, unde a jucat între 1993 și 2012. A câștigat Liga Campionilor în 1996 și a mai jucat alte 3 finale. A adunat și 8 titluri în Serie A, însă două dintre ele i-au fost retrase după imensul scandal Calciopoli.

În 2006, Juventus a fost retrogradată după câștigarea campionatului, după ce, în urma interceptărilor telefonice, s-a descoperit că Luciano Moggi, patronul torinezilor, dar și alți șefi de club din Serie A au influențat arbitrajele din campionat.

Juventus a fost cel mai aspru pedepsită, Milan, Reggina, Fiorentina și Lazio alegându-se cu depunctări.

Del Piero a fost printre puținii jucători importanți care au rămas în Serie B și au ajutat echipa să promoveze după doar un sezon.

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