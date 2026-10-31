Marian Moroșanu, protestatarul cunoscut sub numele de „Ceaușescu”, a ajuns față în față cu Alessandro Del Piero (51 de ani), legenda fotbalului italian.

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Întâlnire surprinzătoare în București. La vizita lui Del Piero în România a apărut și un personaj surpriză. Este vorba de protestatarul „Ceaușescu”, renumit pentru momentele în care aleargă după personaje controversate strigându-le să returneze banii pe care sunt acuzați că i-au furat.

Acum, i-a venit și rândul lui Del Piero! Nu chiar...😅 De fapt, Marian Moroșanu este un mare fan Juventus și a reușit să prindă câteva secunde alături de idolul său.

„Și visele se împlinesc. La o discuție cu Alessandro Del Piero, un mare fotbalist italian și legenda clubului Juventus, echipa mea de suflet”, a fost descrierea clipului postat pe rețelele de socializare.

În imagini, cei doi au un scurt dialog:

Marian Ceaușescu: Îl avem pe marele jucător al lui Juve.

Del Piero: Mulțumesc, mulțumesc!

MC: Domnule Del Piero, aveți vreun mesaj pentru fani?

ADP: Nu, niciun mesaj, doar un salut și o îmbrățișare pentru toți și mereu forza Juve!

MC: Să știți că pentru noi, în România, e o mare onoare să avem un mare jucător italian al lui Juventus.

„Dă, bă borfașule, titlurile înapoi!”

Clipul postat are doar 37 de secunde însă a ajuns rapid viral și printre fanii fotbalului, care s-au amuzat serios în rubrica de comentarii.

Cea mai des întâlnită reacție? „Dă, bă borfașule, titlurile înapoi!”, trimitere la celebra replică pe care o strigă în timp ce fugărește persoanele care au probleme cu legea.

Alte comentarii amuzante:

„Borfașule, dă, bă, golurile înapoi!”

„Visele la 41 febră”

„Dă, bă, punctele de la Calciopoli înapoi!”

„Să dea banii înapoi”

„Como se dice borfașule în italiană?

Implicat în scandalul Calciopoli

Del Piero este legenda lui Juventus, unde a jucat între 1993 și 2012. A câștigat Liga Campionilor în 1996 și a mai jucat alte 3 finale. A adunat și 8 titluri în Serie A, însă două dintre ele i-au fost retrase după imensul scandal Calciopoli.

În 2006, Juventus a fost retrogradată după câștigarea campionatului, după ce, în urma interceptărilor telefonice, s-a descoperit că Luciano Moggi, patronul torinezilor, dar și alți șefi de club din Serie A au influențat arbitrajele din campionat.

Juventus a fost cel mai aspru pedepsită, Milan, Reggina, Fiorentina și Lazio alegându-se cu depunctări.

Del Piero a fost printre puținii jucători importanți care au rămas în Serie B și au ajutat echipa să promoveze după doar un sezon.

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