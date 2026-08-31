Marius Baciu (51 de ani), antrenorul FCSB, l-a criticat pe Eddy Gnahore (32 de ani) după înfrângerea cu UTA Arad, scor 1-3, din etapa #7 a Ligii 1.

Tehnicianul a spus că mijlocașul francez nu este încă la nivelul pe care îl aștepta și a taxat o fază în care acesta a fost depășit prea ușor.

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Gnahore a început meciul pe banca de rezerve și a intrat imediat după pauză, însă prestația sa nu l-a mulțumit pe Baciu.

Gnahore, pus la zid de Marius Baciu: „La 33 de ani să nu știi să-ți pui corpul acolo...”

Marius Coman a deschis scorul în minutul 26. Stoian a egalat în minutul 49, după intrarea lui Gnahore, însă UTA a revenit în avantaj prin Abdallah, în minutul 54. Același Marius Coman a stabilit scorul final, 3-1, în minutul 78.

„Gnahore nu e încă ce ne dorim noi, nu e Gnahore pe care îl știm de la Dinamo. A venit foarte târziu, nu a fost pregătit. Un jucător de o anumită vârstă care face o pauză lungă are nevoie de timp.

El s-a antrenat, nu putem spune ca nu s-a antrenat în ultima perioada, dar nu e ce ne dorim noi deocamdată”, a spus Baciu la Digi Sport.

Antrenorul FCSB a criticat apoi o fază la care Gnahore a fost eliminat ușor din joc.

„Nu a intrat cu ceva, foarte ușor eliminat acolo... Chiar dacă a greșit Dawa sau pasa aia puțin neinspirată a lui Târnovanu, dar se putea regla.

Ca jucător de 33 de ani să nu știi să îți pui corpul acolo… Lucrurile astea țin de tine, nu de altceva”, a mai spus tehnicianul.

Gnahore nu a fost singurul jucător criticat după înfrângerea cu UTA. Baciu a spus că FCSB a respectat planul de joc.

Nu s-au respectat deloc indicațiile. Din ce am pregătit, s-au respectat doar 15 minute. Dacă ai făcut pasul înapoi și ai pierdut duelurile... Nu pot discuta acum. Sunt prea dezamăgit. E nevoie de suflet și de inimă, nu am reușit să câștigăm duelurile de la mijlocul terenului. Marius Baciu, antrenor FCSB

Gnahore, fost jucător la Palermo, Birmingham sau Amiens, printre altele, a disputat 97 de meciuri pentru Dinamo, în care a marcat 6 goluri și a oferit 5 pase decisive.

La FCSB, mijlocașul a bifat până acum 6 apariții, fiind titular în 3 dintre ele.

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și de Abdallah în FCSB - UTA 1-3

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