„Nu m-am bătut cu Crețu” VIDEO. Garita face dezvăluiri despre conflictul de la FCSB, dar și despre Becali: „Nu m-a iubit azi” +38 foto
Arnold Garita a alunecat, pierzând o ocazie bună pentru FCSB în prima repriză. Foto: Iosif Popescu
Superliga

„Nu m-am bătut cu Crețu” VIDEO. Garita face dezvăluiri despre conflictul de la FCSB, dar și despre Becali: „Nu m-a iubit azi”

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 09:16
  • Arnold Garita a negat orice conflict la sfârșitul meciului FCSB - UTA 1-3: „Dacă la primul antrenament mă cert cu cineva, mă sinucid (n.r. - profesional). Fake news”. 
  • Camerunezul, 31 de ani, afirmă că „asta e mentalitatea la FCSB. Știam că ești schimbat la pauză dacă nu joci bine în prima repriză”. 
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Venit la FCSB împrumut din China, Arnold Garita a descoperit repede realitatea dură prin care trece echipa în acest început de sezon.

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Atacantul a jucat două meciuri, ambele pierdute, 0-1 cu CFR și 1-3 cu UTA. Duminică, atacantul a fost schimbat la pauză.

A comentat la final și această înlocuire rapidă, și întreaga situație, mai ales conflictul cu Crețu de la antrenament.

Garita: „Știam că ești schimbat la pauză dacă nu joci bine în prima repriză”

„Știam unde vin, știam cum e la FCSB, așa că trebuie să mă adaptez repede, să lupt și să mă adaptez.

Știam că așa e la FCSB. M-am uitat la meciuri și am văzut că ești schimbat dacă nu joci bine în prima repriză. Asta e mentalitatea la FCSB.

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+38 Foto
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Nu pot schimba asta, pot să controlez ce fac eu. Nu mă interesează criticile. Am venit să dau totul”, a declarat jucătorul camerunez la flash-interviul de la final.

Trebuie să înțeleg unde joc. Joc la cel mai mare club din România și trebuie să mă adaptez. Arnold Garita, atacant FCSB

Garita: „Dacă te deranjează criticile, nu te apuca de fotbal. Nu veni la FCSB”

A continuat cu proprietarul FCSB. A râs când a auzit că a fost numit „elefant”. „Gigi Becali e un președinte (n.r. - patron) mare în România, uimitor. Știam cum e. Eu nu sunt președinte, eu doar joc fotbal.

Nu-mi pasă de critici. Dacă nu accepți criticile, nu te apuca de fotbal. Nu veni la FCSB dacă nu ești pregătit de critici.

Acum cunosc situația. Pot fi schimbat după 45 de minute, dacă nu joc bine. Eu am vrut să vin aici, mai aveam oferte din Turcia și Dubai (n.r. - Emiratele Arabe Unite)”. 

Iubesc România. Îl iubesc pe Gigi Becali, chiar dacă el nu m-a iubit azi. Arnold Garita, atacant FCSB

Garita: „Nu am avut niciun conflict cu nimeni. Fake news”

Vârful în vârstă de 31 de ani a spus că „am înscris 12 goluri în 13 meciuri în China.

Unii zic că e China și că fotbalul nu e bun. Mergeți voi acolo, să vedeți câte marcați! Știu să dau goluri, nu am presiunea asta”. 

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Când s-a referit la China, discuția a ajuns la conflictul cu Valentin Crețu. A negat:

„Eu, în scandal? Nu e adevărat. Nu m-am bătut cu Crețu. Nu știu de ce lumea spune asta. Știre falsă.

Dacă ești jucător la FCSB și echipa nu merge, lumea vorbește rău despre echipă”. 

Nu m-am bătut cu Crețu. Nu am avut niciun conflict cu nimeni. Dacă la primul antrenament mă cert cu cineva, mă sinucid (n.r. profesional). Fake news. Arnold Garita, atacant FCSB

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și Abdallah

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