Șumudică îi face echipa lui Becali Ce a spus patronul FCSB despre jucătorul pe care antrenorul lui CFR îl consideră „de echipă mică”

Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a analizat jocul celor de la FCSB în partida de debut a lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani), 1-0 Oțelul Galați.

Tehnicianul l-a criticat pe atacantul Arnold Garita (31 de ani) pentru prestația din meciul de pe Arena Națională.

Ce a spus patronul FCSB despre atacantul camerunez, în rândurile de mai jos.

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În lipsa lui Denis Drăguș, care este accidentat, Garita a fost titular sâmbătă, dar nu a reușit să marcheze primul gol de la sosirea sa la FCSB.

Marius Șumudică, despre Garita: „Este un jucător de echipă de mijlocul clasamentului sau de echipă mică”

Marius Șumudică nu îl consideră pe Arnold Garita un jucător de nivelul unei echipei precum FCSB.

„Cei de la FCSB, foarte montați, entuziasm pentru noul antrenor. Dar suferă la capitolul ocazii. FCSB a suferit în ofensivă.

Din punctul meu de vedere, FCSB-ul a alergat foarte mult. Se vede că probabil sunt încărcați… cum au și zis, că au făcut cea mai grea perioadă.

Dar îți lipsește prospețimea, îți lipsește decizia, îți lipsesc traseele, fiindcă e greu să transformi o echipă așa peste noapte și să o faci să joace! Mai ales la FCSB, unde calitatea jucătorilor este net superioară față de multe echipe.

Drăguș va intra în locul lui Garita. Este un jucător care, în lipsă de spațiu, nu se exprimă cum ar trebui. Este un jucător de echipă de mijlocul clasamentului sau de echipă mică, care se apără și joacă tranziție și care pe spații să țină de minge, să dai timp de respiro celorlalți. Adică un jucător care nu este atât de combinativ”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

Garita are probleme în ceea ce înseamnă spațiile scurte și unde trebuie să se descurce imediat. Dacă nu o face prin forța pe care o are să se întoarcă, să pivoteze, are probleme. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Arnold Garita a jucat până acum 7 meciuri pentru FCSB, reușind să ofere doar o pasă decisivă. Vârful camerunez a bifat, în total, 428 de minute pe teren.

Gigi Becali, despre Garita: „Nu este fotbalist”

La o zi după meciul cu Oțelul, Gigi Becali a precizat că a fost nemulțumit de trei jucători de la FCSB, printre care se numără și Arnold Garita.

„Debutul lui Reghe este unul extraordinar datorită agresivității echipei. Știi unde s-a văzut cel mai mult? La Dawa și la Cisotti. Agresivitatea și pressingul.

Noi, aseară (n.r. - sâmbătă), am jucat fără doi oameni, să zicem. Să nu zic fără mulți. Fără benzi. Korenica și Miculescu nu au fost fotbaliști. Am uitat și de Garita. Am jucat fără atacant și fără benzi.

Miculescu mort, Korenica, nici chiar mort, dar nici ăla n-a făcut nimic. Pe Garita n-ai ce să-l mai pui. Este pe dinafară. Nu este fotbalist, ce să mai. Reghe să joace cu cine vrea el, noi vorbim de ce a fost aseară.

Aseară i-am îmbrățișat pe Drăguș și Ngezana după meci… ăștia sunt stânci de oameni. Parcă sunt munți de piatră. Când îi iei în brațe parcă iei o stâncă”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate.

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