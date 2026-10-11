„Tot clubul a fost penalizat!” Pe cine dă Tudorel Stoica vina pentru criza Stelei: „E firesc și normal să ai rezultatele astea”

Tudorel Stoica (72 de ani), fostul mare jucător al Stelei, a vorbit despre problemele „militarilor”.

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Steaua a avut un început dezastruos de campionat și a ocupat, timp de mai multe etape, ultimul loc în clasamentul Ligii 2. Ulterior, situația echipei lui Daniel Oprița s-a îmbunătățit.

Tudorel Stoica, despre problemele Stelei: „Nu mai erau bani nici să plătească angajații”

Deși Steaua a avut venituri-record în 2025, de 32,5 milioane de euro, MApN a anunțat că bugetul echipei a fost redus cu 30% la începutul acestui an.

Cu toate acestea, Ministerul a transmis un comunicat în care a explicat că banii respectivi au fost restituiți clubului în luna iulie.

Tudorel Stoica a vorbit despre problemele Stelei apărute în urma deciziei luate inițial de MApN.

„La începutul campaniei, tot clubul a fost penalizat de ministrul actual (n.r. - Radu Miruță). S-au tăiat toți banii, nu mai erau bani nici să plătească angajații. Neavând bani, toți jucătorii au plecat, echipa a rămas fără jucători. Este firesc și normal să ai rezultatele astea.

Și-au dat seama că au făcut o greșeală, iar banii au revenit. Se pare că ușor-ușor au început să ia niște jucători, sper că în perioada de transferuri iarnă să mai aducă jucători valoroși. Sper să joace așa cum am jucat și noi”, a declarat Tudorel Stoica, potrivit gsp.ro.

6 puncte a acumulat Steaua după primele 9 etape din Liga 2. Se află pe locul 17 (dintr-un total de 22)

Tudorel Stoica: „Dacă Steaua merită să promoveze, să promoveze!”

În prezent, Steaua nu are drept de promovare din cauza formei de organizare, însă Tudorel Stoica speră ca echipa să găsească în cele din urmă o soluție pentru a reveni în Liga 1.

„Sper să reușească începând cu campionatul următor, așa cum se pare, să promoveze în Liga 1, acolo unde o așteptăm și eu și colegii mei cu mare încredere și mare speranță.

Sper să vină cineva, sunt convins că va veni cineva. Deja au trecut foarte mulți ani și e păcat pentru fotbalul românesc, din punctul meu de vedere, ca cea mai titrată echipă din fotbalul românesc să nu poată să promoveze.

Dacă merită să promoveze, să promoveze. Dacă promovează, să joace și să facă performanță. Ne doare sufletul când joacă în Liga 2”.

Bugetul CSA Steaua în ultimii 4 ani

AN SUMA (milioane euro) 2022 25,7 2023 26,8 2024 19 2025 32,5

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