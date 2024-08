Cu Marius Șumudică (53 de ani) prezent în tribune și aclamat de fani la final, Rapid a remizat, scor 2-2 cu Sepsi OSK, în etapa a 4-a din Liga 1.

Fostul tehnician al „giuleștenilor” a analizat jocul formației antrenate de Neil Lennon și a dezvăluit principalul motiv pentru care a fost prezent pe Giulești.

Rapid continuă fără victorie și după partida contra celor de la Sepsi OSK, disputată luni, 6 august, pe Stadionul „Giulești”.

Marius Șumudică s-a aflat și el în tribunele stadionului, după aproape un an, iar la finalul meciului a fost ovaționat de fanii Rapidului, care i-au scandat numele și l-au chemat să adreseze „amabilități” Stelei.

Marius Șumudică, prezent în tribune la Rapid - Sepsi

În continuare liber de contract după despărțirea de Gaziantep, Marius Șumudică a dezvăluit principalul motiv pentru care s-a aflat pe Giulești la partida dintre Rapid și Sepsi.

„Știi de ce m-am dus la meci? Toată lumea spune că bag bățul prin gard, că fac…

Am crezut că vor câștiga , așa cum s-a întâmplat când am mers la meciul cu Dinamo (4-0, pe 1 septembrie 2023). Pe cuvânt de onoare.

Era ziua soției mele, eram la restaurant, fi-miu a zis că merge la meci, a zis că vin și eu, poate vin cu noroc și vom câștiga”, a spus Șumudică pentru fanatik.ro.

Șumudică: „Nu mă așteptam”

La finalul meciului, nemulțumiți de jocul favoriților, fanii Rapidului au cerut demisia lui Neil Lennon și i-au scandat numele lui Șumudică. Cel din urmă a vorbit despre sentimentele care l-au încercat în acel moment.

„Cuvintele sunt de prisos. Când un stadion întreg îți scandează numele de două trei ori… s-a strigat de Pancu, de mine, de Săpunaru, apoi «Demisia»… Sunt momente pe care le trăiești.

De când am intrat pe stadion și până am plecat, am făcut câteva sute de poze. Cu astea rămâi, înseamnă ai lăsat ceva în urmă ca atașament, unul pe care niciodată nu mi l-am ascuns.

Nu mă așteptam, e prima oară când am fost în tribună și mi s-a strigat numele . A fost la unison, și la peluză și la tribuna a doua… Dacă 1 din 100 de rapidiști mă iubește, pentru mine e de ajuns. Dar să fie 10.000, tot stadionul…”, a adăugat acesta.

Marius Șumudică, dezămăgit de jocul Rapidului

De asemenea, antrenorul a ținut să precizeze că analizeze pe care le face sunt pur obiective și că nu lansează o părere în spațiul media pentru a fi beneficiarul unui post pe banca tehnică a Rapidului.

De altfel, Marius Șumudică a dezvăluit că haosul care este în prezent în Giulești îl face să nu aibă niciun interes în a prelua echipa, în cazul unei posibile demiteri a nord-irlandezului Neil Lennon.

„ Nu am niciun interes, nici n-aș avea ce, la ce am văzut aseară . Ce se întâmplă acolo, lumea nemulțumită, patronul abătut, modul de exprimare al echipei… E un cumul de factori.

Nu e un moment prielnic pentru un antrenor, e o situație delicată. Eu nu țin minte nici cu o echipă mare care a venit pe Giulești, Hamburg sau Herta, să aibă 73% posesie și tu 27%. E enorm! N-am văzut în viața mea! Nici cu Miță Iosif, nici în ultimii 6-7 ani…

S-au făcut investiții, Sepsi a pierdut jucători și tu ai adus.”, a mai spus Șumudică pentru sursa citată.