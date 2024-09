Unirea Slobozia - Rapid 1-2. Marius Șumudică a reacționat când GOLAZO.ro i-a spus că jocul formației sale e departe de nivelul fanilor giuleșteni. Nu a vrut să răspundă, apoi a afirmat înțepat: „Avem galerie fantastică, am jucători fantastici”.

După victoria cu Slobozia, antrenorul a vorbit despre starea fotbaliștilor lui: „Sunt blocați, eu trebuie să-i deblochez. Și nu mi-e ușor, pentru că n-am făcut școală de psihologie, nu sunt psiholog”.

Întrebat de cât timp are nevoie pentru a construi o echipă puternică, Șumudică a spus: „V-aș minți să vă spun șase luni, un an, trei luni. Arătăm mai bine decât am arătat când am venit”.

Unirea Slobozia - Rapid. Marius Șumudică: „Eu nu pot să spun că echipa Rapidului este slabă”

„Se poate apropia Rapidul lui Marius Șumudică de galeria Rapidului?”, a fost una dintre întrebările GOLAZO.ro.

A stat o clipă să se gândească. „De ce, cum e…”, a replicat. „Galeria Rapidului e mai bună în acest moment decât echipa. Se poate apropia jocul de nivelul galeriei?”, i s-a detaliat.

Începea să se enerveze. „Nu, sunteți… Nu puteți să spuneți așa ceva, nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Evit să răspund la întrebarea asta. Păi, îmi jigniți jucătorii! Eu vă respect și sunt în fața dumneavoastră întotdeauna să răspund întrebărilor care mi se par…”.

A continuat evident deranjat de turnura discuției: „Eu nu pot să spun că echipa Rapidului este slabă în momentul de față, nu pot să spun lucrul ăsta”.

Reporterul a precizat: „Nu am zis că echipa este slabă, ci că e galeria foarte sus”.

Suporterii noștri sunt fantastici, sunt extraordinari, dar nu pot… Ce să vă spun acum, că jucătorii mei sunt slabi? Că nu sunt fantastici? Nu, avem o galerie fantastică, am niște jucători fantastici. Răspunsul! Marius Șumudică, antrenor Rapid

Întrebat de meciul următor, sâmbătă, cu Oțelul acasă, și dacă vine și primul succes în Giulești, a replicat înțepat, cu o privire dură la final:

„Mi-aș dori din suflet să ne ridicăm la acei suporteri fantastici. Și va trebui să fim și noi fantastici”.

„Nu se poate să primim gol meci de meci”

Înainte, GOLAZO.ro a vrut să afle opinia antrenorului legată de golul primit: „Deși știați că adversarii sunt buni la faze fixe, ați luat gol din fază fixă. Le-ați reproșat ceva jucătorilor?”.

Reacția tehnicianului: „Nu, ce să le reproșez? E o fază fixă pe care o vom analiza, cei de la Slobozia au marcat foarte multe goluri din faze fixe, nu pot să… Se întâmplă, asta e”.

Golul Unirii îl supărase, s-a simțit din tonul său: „Trebuie să fim mai atenți și să nu mai luăm goluri din momente fixe, fiindcă nu se poate să primim gol meci de meci. Nu se poate.

Tot timpul trebuie să ne chinuim, să revenim, dar asta m-a bucurat, că la 1-1 am pus presiune, am marcat, am mai avut ocazii de gol”.

„Jucătorii sunt blocați, eu trebuie să-i deblochez”

Și-a extins ideea, atingând alt punct sensibil. „Spre final, apare și această problemă, vrei să conservi rezultatul. Dacă în ultimele 13 partide noi câștigăm de-abia a doua oară acum, este foarte greu”.

Jucătorii sunt blocați, din punctul ăsta de vedere eu trebuie să-i deblochez. Și nu mi-e ușor nici mie, pentru că n-am făcut nici școală de psihologie, nu sunt psiholog, probabil sunt mai apropiat de ei, dar nu ține neapărat de mine Marius Șumudică, antrenor Rapid

Nu s-a oprit: „Cred că și mental coach… Cineva trebuie să vorbească cu ei, fiindcă nu se poate, nu se poate. Să ai atâtea ocazii de a marca și să nu le fructifici… E greu”.

„Arătăm mai bine decât am arătat când am venit”

De cât timp crede tehnicianul că are nevoie pentru a construi o echipă bună la Rapid?

„Fiecare săptămână este câștigată. Nu știu să vă spun acum. E clar că arătăm mai bine decât am arătat când am venit. Începem să creștem.

Dacă la Craiova și la Iași am terminat meciul în genunchi și… Ne-am dorit foarte mult, cred că au dat din ce n-aveau doar pentru că și-au dorit”, a afirmat el.

A subliniat ce i-a plăcut: „Astăzi am arătat mai bine și din punct de vedere fizic. Am câștigat dueluri, am fost agresivi, am creat ocazii de poartă, e primul meci când avem posesie, dominăm adversarul, începem să jucăm, se văd trasee, ajungem acolo… ”.

E timp, nu știu să văd spun acum. V-aș minți să vă spun șase luni, un an, trei luni. Dumneavoastră trebuie să vedeți, de la meci la meci. Eu încerc să cresc de la meci la meci Marius Șumudică, antrenor Rapid

Marius Șumudică despre Rareș Pop: „Băiatul ăsta e magnific”

S-a referit îndelung la Rareș Pop, extrema care reușise prima sa „dublă” la giuleșteni.

A reliefat și episodul dramatic de anul trecut, pe 2 mai, când jucătorul, aflat atunci la UTA, s-a prăbușit din senin în iarbă în timpul meciului cu Hermannstadt, fiind transportat de urgență la spital.

„Este un jucător foarte inteligent, e un jucător care, gândiți-vă, a fost cinci-șapte minute în comă. Știți ce înseamnă dorința asta de a reveni și de a da totul pe teren în momentul în care ești în comă, cazi pe teren și te resuscitează. Pentru mine, băiatul ăsta e magnific.

Îi mulțumesc din suflet de modul cum se dăruiește, nu neapărat de reușite, OK, și de reușite, dar să te dăruiește astfel…”.

A mai evidențiat o calitate a lui Rareș: „Un băiat care are cele mai bune note la școală, care îmbină școala cu fotbalul, ceea ce e foarte greu.

Eu le spun tuturor, nu poți să faci și școala, și fotbalul în același timp foarte bine. El este unul care face lucrul ăsta. Merge la universitate, vine la antrenament, un băiat deosebit, pentru care lotul U21 va fi doar o stație spre prima reprezentativă. Are calități extraordinare.

Nu cred că am mai avut un băiat care să facă atâta efort și în plan școlar, și în plan fotbalistic. Merită felicitat”.

