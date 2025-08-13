„Nu suntem deja calificați” Mirel Rădoi, mesaj dur pentru jucătorii Craiovei: „Cine vorbește de Bașakșehir nu va fi pe teren!” +9 foto
„Nu suntem deja calificați” Mirel Rădoi, mesaj dur pentru jucătorii Craiovei: „Cine vorbește de Bașakșehir nu va fi pe teren!”

Publicat: 13.08.2025, ora 19:49
Actualizat: 13.08.2025, ora 21:58
  • SPARTAK TRNAVA - U CRAIOVA. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a prefațat returul din Slovacia.
  • Spartak Trnava - Universitatea Craiova, returul „dublei” dn turul 3 preliminar al Conference League, va avea loc joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro. Oltenii s-au impus cu 3-0 în tur.

Antrenorul Universității rămâne precaut înainte de returul din Slovacia, deși formația sa s-a impus categoric în Bănie. De asemenea, acesta a spus că nimeni nu se gândește la posibilul adversar din play-off-ul Conference League.

SPARTAK TRNAVA - CRAIOVA. Mirel Rădoi, mesaj dur pentru jucătorii săi: „Cine vorbește de Bașakșehir nu va fi pe teren!”

„Dacă venim după o primă repriză câștigată de noi nu înseamnă că suntem deja calificați. Am face o mare greșeală să considerăm asta. Ne așteaptă o atmosferă incendiară.

Ne așteptăm la un meci mai greu decât în tur, dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiți. Facem o mare greșeală dacă subestimăm adversarul.

Dacă vom aborda partida cu gândul că avem un avantaj de 3 goluri, vom face o greșeală. Trebuie să credem că începem de la 0-0”, a declarat Mirel Rădoi.

Întrebat dacă elevii săi se gândesc deja la duelul cu Bașakșehir, adversara din play-off-ul Conference League, tehnicianul a transmis un mesaj dur pentru elevii săi: „N-am auzit pe nimeni să vorbească despre Bașakșehir. Dacă s-a vorbit, n-am auzit. Dacă aș auzi, cu siguranță că acel jucător n-ar mai fi pe teren mâine”.

U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial

U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
Tudor Băluță: „Vrem să-i surprindem”

Tudor Băluță, mijlocașul Craiovei, a vorbit și el la conferință despre returul din Slovacia.

„Eu nu cred că suntem deja calificați. Mă gândesc doar că mâine avem meci și trebuie să facem un rezultat bun care să ne permită calificarea. Cred că toată lumea e conștientă de importanța meciului de mâine. Ne-am antrenat, suntem concentrați și vrem să obținem un rezultat bun.

Vom analiza din nou ce am făcut acasă, ce au făcut ei în campionat. Ne dorim ca noi să-i surprindem pe ei și să continuăm ce s-a întâmplat în tur”, a spus Băluță.

Întrebat dacă oltenii se tem de fanii din Slovacia, mijlocașul a replicat: „Fotbalul se joacă cu spectatori, cu atmosferă frumoasă în tribune. Indiferent că se joacă acasă sau în deplasare, nu cred că asta trebuie să ne influențeze.

Trebuie să ne facem treaba pe teren, să rămânem concentrați pe toată durata meciului și să obținem un rezultat bun”.

Universitatea Craiova Mirel Radoi conferinta de presa Spartak Trnava tudor baluta conference league
