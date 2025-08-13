Soția ar avea cancer! Ce spune agentul fotbalistului din Liga 1 dat dispărut și amenințat cu FIFA:  „Clubul știe!”

Arjanit Kuqki, impresarul lui Mevlan Zeka (31 de ani), susține că fotbalistul a plecat de la UTA Arad pentru că soția sa, Gentiana, ar fi bolnavă de cancer.

Deși agentul susține că echipa a fost informată, Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, a anunțat că îl va reclama pe jucător la FIFA.

Mevlan Zeka a efectuat stagiul de pregătire din Slovenia alături de UTA Arad, însă, ulterior, fotbalistul nu s-a mai întors la echipă.

Mevlan Zeka a plecat de la UTA Arad după ce a aflat că soția sa are cancer la stomac

La o lună distanță de la momentul plecării lui Mevlan Zeka de la UTA Arad, impresarul său, Arjanit Kuqki a dezvăluit motivul.

Jucătorul kosovar revenise în țara natală pentru câteva zile, însă ar fi aflat că soția sa are cancer la stomac și a decis să rămână alături de ea.

„În timp ce se afla cu UTA în Slovenia, soția sa, Gentiana, a făcut niște investigații și i-a fost descoperit un cancer la stomac.

Nu i-a spus imediat, tocmai ca să nu-și facă griji. Fiindcă era primul transfer al lui Mevlan în străinătate, știa cât de mult își dorise el să ajungă la UTA, unde ar fi urmat să câștige mult mai bine ca în Kosovo. Dar după revenirea din cantonament, Mevlan a aflat și de aceea a plecat acasă. Trebuia să fie lângă familia sa.

Clubul UTA știe despre situația lui și s-a oferit să aibă grijă ca soția sa să aibă toată asistența medicală necesară dacă Mevlan se întoarce la Arad”, a declarat Arjanit Kuqki, potrivit gsp.ro.

3 titluri de campion a câștigat Mevlan Zeka în Kosovo

Alexandru Meszar cere despăgubiri: „Ajungem la FIFA”

Alexandru Meszar, conducătorul trupei de pe „Francisc von Neumann”, anunțase însă că fotbalistul va fi reclamat la FIFA.

„De comunicat, am ajuns să comunicăm doar prin juriști. Se pare că nu ne vom înțelege, l-am tot notificat, așadar mergem la FIFA, pentru că nu dorim să creăm un precedent.

Noi solicităm să se respecte contractul, ne-am bazat pe serviciile lui, am renunțat la alți atacanți pentru a-l transfera, care acum nu mai sunt disponibili pe piață.

Un contract trebuie respectat de ambele părți. Dacă mâine toți jucătorii ne-ar cere ruperea contractului, din cauza problemelor personale, eu ce fac?!

Nu plătește, ajungem la FIFA. În continuare, solicitarea noastră este să revină la echipă și să plătească despăgubiri ”, a spus Alexandru Meszar, conform publicației menționate anterior.

Contractul încheiat între UTA Arad și Mevlan Zeka este valabil până în vara anului 2027. Clauzele de reziliere ale angajamentului nu au fost dezvăluite.

