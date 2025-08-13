Moștenirea lui Baumgartner Cum s-ar împărți averea, dar și banii din asigurarea de viață » Mihaela Rădulescu, partenera sa, n-ar fi pe listă!

După decesul tragic al lui Felix Baumgartner, la doar 56 de ani, s-a aflat cine ar urma să moștenească averea și asigurarea sa de viață.

Mihaela Rădulescu (56 de ani), partenera sa, s-ar alege doar cu lucruri simbolice.

De-a lungul vieții sale, celebrul practicant de sporturi extreme a strâns o avere colosală de aproximativ 250 de milioane de euro.

Cine ar urma să încaseze asigurarea de viață a lui Felix Baumgartner

După decesul lui Felix Baumgartner, asigurarea sa de viață în valoare de 500 de milioane de euro ar urma să fie moștenită de familia sa, conform protv.ro.

Acesta nu avea copii și nu era căsătorit cu Mihaela Rădulescu, astfel că întreaga suma ar urma să fie oferită părinților și fratelui său mai mic, Gerard. La fel se va întâmpla și cu averea adunată de acesta de-a lungul anilor.

De asemenea, partenera sa de viață s-ar alege doar cu obiecte simbolice din partea fostului practicant de sporturi extreme.

Aceasta ar fi primit deja mai multe medalii, unul dintre costumele pe care acesta le-a purtat, dar și un ceas de valoare.

Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu au format un cuplu timp de 12 ani.

Felix Baumgartner, zbor fatal în Italia, cu parapanta

Sportivul zbura cu parapanta, dar în timpul zborului i s-a făcut rău, a pierdut controlul și s-a prăbușit. Accidentul i-a fost fatal.

Campionul austriac a căzut în piscina unei stațiuni de pe litoral, lovind o tânără, care a suferit răni în urma impactului.

Deși inițial s-a presupus că lui Baumgartner i s-ar fi făcut rău sau ar fi suferit un stop cardiac, la autopsie s-a constatat că sportivul a murit la impact, în urma unei fracturi a coloanei vertebrale în zona lombară și a afectării măduvei spinării, conform autopsiei.

