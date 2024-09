Mihai Popescu (31 de ani) a petrecut mai multe sezoane la Dinamo, dar a afirmat că și-ar fi dorit să joace pentru FCSB, echipă care l-a dorit la finalul sezonului precedent.

Fundașul a rămas la Farul Constanța, formație care l-a transferat în 2022 de la Hearts (Scoția).

Popescu a jucat pentru Farul în toate meciurile din acest sezon, însă ultima oară l-a exasperat pe Gică Hagi și a ieșit de pe teren în minutul 29 al partidei cu FC Hermannstadt.

Mihai Popescu ar fi vrut să joace la FCSB, în ciuda trecutului dinamovist

Fundașul a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului cu UTA Arad (etapa #7 din Liga 1) și a dezvăluit că și-ar fi dorit să ajungă la FCSB pentru a juca în competițiile europene.

„Au fost discuţii, am aflat din ce am vorbit cu mister (Gică Hagi - n.r.). Am ales să rămân la Farul, pentru că am avut continuitate, mister mi-a dat şansa să joc. Şi după accidentare a avut încredere în mine. Îi mulţumesc şi, chiar dacă mai aveam contract un an, am ales să prelungesc, pentru că mă simt bine.

Da, am spus-o şi când a apărut în presă despre această ofertă (de la FCSB - n.r.). Sincer, la momentul respectiv nu ştiam detalii, dar aş fi mers, ţinând cont că echipele care tind să joace în Europa… FCSB este una dintre ele şi mi-ar fi plăcut să joc în continuare în Europa, cum am făcut-o şi cu Farul”, a explicat Popescu, citat de Fanatik.

„Vreau să fac performanță”

Popescu a explicat că obiectivul său ca fotbalist profesionist este „să facă performanță”.

„FCSB e una dintre echipele care se bat pentru campionat şi pot spune că da, aş fi mers acolo cu drag, chiar dacă am jucat în trecut la Dinamo. Sunt jucător profesionist şi lucrul ăsta nu schimbă nimic.

Vreau să fac performanţă, chiar dacă am o vârstă înaintată. Acum sunt aici şi vreau să fac performanţă cu Farul, dar pe viitor un transfer ar fi binevenit şi m-aş gândi tot la performanţă”, a mai spus fundașul Farului.

69 de meciuri a adunat Mihai Popescu în tricoul lui Dinamo. A înscris 5 goluri și a oferit 2 pase decisive.

UTA - FARUL, ultimul meci din etapa a șaptea din Liga 1, va avea loc luni, 26 august, de la ora 22:00.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Hagi a vrut mai mult pe Popescu

Gigi Becali a dezvăluit la finalul sezonului 2023/24 că a făcut o ofertă de 300.000 de euro pentru Mihai Popescu.

Patronul FCSB spune că Gică Hagi i-a cerut 400.000 de euro și pe Denis Haruț, astfel că transferul nu s-a realizat.